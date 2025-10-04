O eventuală respingere de către CCR a reformei pensiilor magistraţilor „ar fi un eşec îngrozitor al societăţii, nu al premierului", spune un consilier BNR

Eugen Rădulescu, consilier BNR, a declarat la Antena 3 CNN că, dacă CCR ar respinge reforma pensiilor magistraţilor, această decizie „ar fi un eşec îngrozitor al societăţii, nu al premierului".

Rădulescu a spus că, în ultimii ani, politicienii „au umflat" pensiile speciale:

„Nu le-au protejat. Le-au umflat. Nu se poate ca un singur om să ia o pensie cât 20 de alți oameni, pentru că până la sfârșitul vieții, bine, având în vedere că iese la pensie la 47 de ani, poate să mai trăiască încă 35 de ani cu pensia aia, în timp ce muritorii de rând au 10-15 ani de trăit cu pensia pe care o au”.

„Premierul a făcut tot ceea ce era omenește posibil”

În cazul în care reforma pensiilor speciale va fi respinsă de CCR, decizia ar reprezenta, în opinia sa, „un eșec groaznic al societății, nu al premierului”.

„Premierul a făcut tot ceea ce era omenește posibil. Nu, n-aș arunca vina pe el pentru asta în niciun caz", a spus Eugen Rădulescu.

Guvernatorul BNR a fost întrebat și dacă Guvernul ar rămâne fără legitimitate în cazul în care reforma este respinsă, cum a spus Ilie Bolojan.

„Nu cred că el are toată îndreptățirea să gândească în felul acesta. (...)Este un test exclusiv politic. Părerea mea este ca e neconstituțional să ieși la pensie la 47 de ani, scrie că suntem egali în fata legii. Cum suntem egali dacă unii ies la pensii la 47 de ani și noi la 65 de ani", a răspuns consilierul BNR.