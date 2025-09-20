Consilierul lui Bolojan, despre demisia premierului: „Dacă nu va avea susținere, va pleca”

Consilierul Ionuț Dumitru spune că premierul Ilie Bolojan își va da demisia dacă nu va fi realizată reforma în administrația locală. „Decât să stai într-o poziție și să nu poți să faci lucruri, mai bine lași pe altcineva”, a afirmat acesta.

„Așa cum l-am cunoscut eu pe dânsul până în momentul de față, dacă nu va avea susținere, va pleca. Asta nu mi-a spus, dar cel puțin asta înțeleg și din declarațiile pe care le face. În momentul în care poți să faci niște lucruri, continui, și are energia s-o facă și cunoștințele s-o facă. Dar dacă nu se poate, decât să stai într-o poziție, și s-a exprimat foarte des pe subiectul ăsta, decât să stai într-o poziție și să nu poți să faci lucruri, mai bine lași pe altcineva”, a declarat Ionuț Dumitru, consilierul onorific al premierului Ilie Bolojan, la Digi 24.

Întrebat cine îi pune piedici premierului să facă reformele, Ionuț Dumitru a spus că „există o rezistență foarte mare și din partide, și din mediul administrației în general”.

„Dar sunt reforme care trebuie făcute în zona administrației. (...) Eu cred că premierul încearcă să găsească acest echilibru. Trebuie să te orientezi foarte mult și să pui accent foarte mare pe măsurile acestea de echitate. Dacă te uiți la diverse zone, și în zonele de fiscalitate, dar și în zonele sectorului public, sunt foarte multe locuri unde sunt inechități foarte, foarte mari care frustrează, creează, să zicem, nemulțumire în sectorul privat, creează o stare de neîncredere față de stat. Aici avem de lucrat enorm de mult”, adaugă consilierul premierului.

Reamintim că Ilie Bolojan a amenințat că va demisiona „dacă nu poate face lucrurile care trebuie făcute pentru a trece ţara prin această perioadă dificilă”.

„Dacă doar stai pe o funcţie şi lucrurile pe care ştii că trebuie făcute pentru a trece ţara prin aceste perioade dificile nu le poţi face, nu se justifică să stai pe acest post, dar asta nu e o problemă de ameninţare sau de termen ultimativ, e pur şi simplu de o constatare de bun simţ”, a declarat premierul.