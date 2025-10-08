search
Miercuri, 8 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Legile din Pachetul 2, pe masa CCR. Judecătorii constituționali ar putea amâna din nou dezbaterea pe legea pensiilor pentru magistrați

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Curtea Constituţională a României (CCR) reia, miercuri, 8 octombrie, soluționarea sesizărilor pe patru proiecte de lege din pachetul doi de măsuri fiscal-bugetare, pe care Guvernul şi-a angajat răspunderea în Parlament. Deciziile au fost amânate pe 24 septembrie. Pe agendă mai sunt alte două sesizări ale președintelui. 

FOTO Inquam / Octav Ganea
FOTO Inquam / Octav Ganea

Pe ordinea de zi a CCR de miercuri sunt 4 proiecte din pachetul doi, între care ș Obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, care aduce modificări substanţiale condiţiilor de pensionare pentru magistraţi. Proiectul a fost atacat de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. 

Pe masa CCR mai sunt alte 3 proiecte ale pachetului doi:

- Proiectul de lege privind reforma în sănătate (sesizări depuse de AUR, POT și SOS România)

- Proiectul de lege cu noile taxe și măsuri fiscale de la Ministerul de Finanțe (sesizări depuse de AUR, POT și SOS România)

- Proiectul de lege privind guvernanța corporativă (sesizări depuse de AUR, POT și SOS România).

CCR a respins în ședința de pe 24 septembrie obiecţiile de neconstituţionalitate a Legii privind eficientizarea activităţii unor autorităţi administrative autonome, care prevede reorganizarea AS, ANRE și ANCOM. 

Cel din urmă este singurul proiect din pachetul doi care a trecut până acum de controlul de constituționalitate. În cazul proiectului privind pensiile speciale ale magistraților, CCR ar putea amâna din nou decizia

Două inițiative au fost trimise de președintele Nicușor Dan: 

- Obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor, obiecție formulată de Președintele României

- Obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România, pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, obiecție formulată de Președintele României. 

Pe agenda CCR mai este și obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru completarea Legii nr.267/2008 privind unele măsuri speciale pentru reglementarea avansului rest de justificat și pentru efectuarea recepției în faza unică a lucrărilor de construcții și a instalațiilor aferente acestora la obiectivul de investiții Palatul Parlamentului, precum și pentru reglementarea unor măsuri cu privire la administrarea imobilului Palatul Parlamentului”, obiecție formulată de 28 de senatori aparținând Grupului parlamentar Alianța pentru Unirea Românilor. 

Politică

Top articole

Partenerii noștri

image
Avertisment fără precedent: Rusia și China „discută” atacarea NATO, transmite un comisar european. Când ar putea începe războiul
digi24.ro
image
Începe potopul în România: Apă cât să umple o cadă pe fiecare metru pătrat. „Luați alimente pentru 72 de ore”
stirileprotv.ro
image
Ce categorii de angajați primesc tichete de masă în România. Cine stabilește acest beneficiu extrasalarial
gandul.ro
image
Metrorex anunță că au apărut infiltrații și în infrastructura subterană în urma ploilor abundente
mediafax.ro
image
Gigi Becali i-a decis soarta jucătorului adus cu surle și trâmbițe la FCSB: „Face ravagii sau îl dau cadou”
fanatik.ro
image
Adolescent din Tulcea, bătut și umilit de membrii unui grup de extremă dreapta pentru că este gay
libertatea.ro
image
Reacția Gretei Thunberg după ce Donald Trump i-a transmis: „Mergi la doctor”
digi24.ro
image
Ion Țiriac, noul val de declarații controversate: „Drag mi-ar fi să avem un Viktor Orban! Știți ce mi-a promis președintele?”
gsp.ro
image
Când era mic, era sărac lipit. Acum a devenit miliardar celebru și urmează să se însoare, la 41 de ani
digisport.ro
image
Bicicleta reprezintă moartea lentă a planetei
stiripesurse.ro
image
Un nou „Transfăgărășan” se construiește în România: Investiția va lega trei județe și va costa 90 milioane euro
antena3.ro
image
Mașină luată de viitură în Constanța. Şoferul a rămas blocat pe capotă
observatornews.ro
image
Cauza oficială a morții lui Felix Baumgartner, publicată la 3 luni de la tragedie. Ce s-a întâmplat în aer cu el, potrivit raportului FINAL al procurorilor care i-au investigat cazul
cancan.ro
image
FOTO. Ce a pățit „cea mai frumoasă femeie din lume”
prosport.ro
image
Tabel actualizat cu vârsta de pensionare pentru femei și bărbați până în 2030
playtech.ro
image
Gigi Becali i-a decis soarta jucătorului adus cu surle și trâmbițe la FCSB: „Face ravagii sau îl dau cadou”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Conor McGregor și-a primit sentința. În vara lui 2026 este așteptat la Casa Albă
digisport.ro
image
Tsunami în Justiție: ÎCCJ, lovitură pentru Nicușor Dan, cu efecte în valuri în toată țara
stiripesurse.ro
image
Tragedie în Italia! Marian, un muncitor român, și-a pierdut viața într-un teribil accident rutier. Bărbatul plecase în căutarea unui trai mai bun, dar și-a găsit sfârșitul
kanald.ro
image
Acvaplanarea: ce este, semnele pericolului pe șosea și cum o eviți în siguranță
playtech.ro
image
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
wowbiz.ro
image
Ce iarnă anunţă SUPERCICLONUL din aceste zile. Elena Mateescu, Florinela Georgescu şi Roxana Bojariu au analizat hărţile
romaniatv.net
image
Armata Română cheamă românii la mobilizare! Cine sunt primii solicitați
mediaflux.ro
image
Oficial! Cauza morții lui Felix Baumgartner a fost stabilită
gsp.ro
image
Eduard, un copil de 10 ani, crescut de bunici și abandonat de părinți, luptă pentru viață! A vomitat sânge și are nevoie de o operație urgentă la inimă. AJUTĂ ȘI TU!
actualitate.net
image
Femeile care au înfruntat foamea, frica și moartea: adevărul despre cum a distrus Uniunea Sovietică Moldova anilor ’40
actualitate.net
image
Alimentul care nu trebuie să lipsească din farfuriile românilor. Dr. Virgiliu Stroescu îl recomandă în fiecare zi: „Ne curăță și ne vindecă tot organismul”
click.ro
image
Saveta Bogdan și-a stricat silueta în vacanța de peste Ocean. De ce s-a îngrășat și ce salarii au americanii: „Gata, trec la dietă”
click.ro
image
Octavian Ursulescu rupe tăcerea. Ce relație era, de fapt, între Alexandru Arșinel și Stela Popescu? Mulți îi credeau soț și soție: „Un cuplu sudat numai pe scenă”
click.ro
Eva Longoria și Alexandre Grimaldi pe covorul roșu al Global Gift Gala, profimedia 1043500119 jpg
Alexandre Grimaldi, fiul cel mare al Prințului Albert de Monaco, a impresionat la Monte Carlo alături de Eva Longoria
okmagazine.ro
Joan Collins foto Profimedia, Instagram jpg
Soacră mare la 92 de ani! Actrița Joan Collins și-a condus unicul fiu la altar
clickpentrufemei.ro
Săpături arheologice la Turda (© Muzeul de Istorie Turda)
Un obiect unic pe teritoriul fostei provincii romane Dacia, descoperit la Turda
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Trei zodii termină această săptămâna în forță. Norocul le surâde din plin, bunăstare și bogății pe bandă rulantă pentru acești native
image
Alimentul care nu trebuie să lipsească din farfuriile românilor. Dr. Virgiliu Stroescu îl recomandă în fiecare zi: „Ne curăță și ne vindecă tot organismul”

OK! Magazine

image
Neliniște la palat! Ce crede familia regală britanică despre apariția lui Meghan Markle la Săptămâna Modei de la Paris

Click! Pentru femei

image
Soacră mare la 92 de ani! Actrița Joan Collins și-a condus unicul fiu la altar

Click! Sănătate

image
Vitamina care încetineşte îmbătrânirea după 50 de ani