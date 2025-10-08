Legile din Pachetul 2, pe masa CCR. Judecătorii constituționali ar putea amâna din nou dezbaterea pe legea pensiilor pentru magistrați

Curtea Constituţională a României (CCR) reia, miercuri, 8 octombrie, soluționarea sesizărilor pe patru proiecte de lege din pachetul doi de măsuri fiscal-bugetare, pe care Guvernul şi-a angajat răspunderea în Parlament. Deciziile au fost amânate pe 24 septembrie. Pe agendă mai sunt alte două sesizări ale președintelui.

Pe ordinea de zi a CCR de miercuri sunt 4 proiecte din pachetul doi, între care ș Obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, care aduce modificări substanţiale condiţiilor de pensionare pentru magistraţi. Proiectul a fost atacat de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Pe masa CCR mai sunt alte 3 proiecte ale pachetului doi:

- Proiectul de lege privind reforma în sănătate (sesizări depuse de AUR, POT și SOS România)

- Proiectul de lege cu noile taxe și măsuri fiscale de la Ministerul de Finanțe (sesizări depuse de AUR, POT și SOS România)

- Proiectul de lege privind guvernanța corporativă (sesizări depuse de AUR, POT și SOS România).

CCR a respins în ședința de pe 24 septembrie obiecţiile de neconstituţionalitate a Legii privind eficientizarea activităţii unor autorităţi administrative autonome, care prevede reorganizarea AS, ANRE și ANCOM.

Cel din urmă este singurul proiect din pachetul doi care a trecut până acum de controlul de constituționalitate. În cazul proiectului privind pensiile speciale ale magistraților, CCR ar putea amâna din nou decizia.

Două inițiative au fost trimise de președintele Nicușor Dan:

- Obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor, obiecție formulată de Președintele României

- Obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România, pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, obiecție formulată de Președintele României.

Pe agenda CCR mai este și obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru completarea Legii nr.267/2008 privind unele măsuri speciale pentru reglementarea avansului rest de justificat și pentru efectuarea recepției în faza unică a lucrărilor de construcții și a instalațiilor aferente acestora la obiectivul de investiții Palatul Parlamentului, precum și pentru reglementarea unor măsuri cu privire la administrarea imobilului Palatul Parlamentului”, obiecție formulată de 28 de senatori aparținând Grupului parlamentar Alianța pentru Unirea Românilor.