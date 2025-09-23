Cum vede Kelemen Hunor amenințarea demisiei lui Ilie Bolojan. „Asta poţi să faci o dată. A doua oară nu e bine s-o faci, că nimeni nu te mai opreşte”

Liderul UDMR Kelemen Hunor afirmă că premierul Ilie Bolojan nu poate amenința cu demisia de mai multe ori la rând, dar admite că o decizie negativă a CCR pe pachetul II de măsuri fiscaal-bugetare poate bloca activitatea Guvernului.

„Nu discut despre demisia lui Bolojan, nu discut despre Coaliţie şi soarta Coaliţiei, această coaliţie trebuie să meargă mai departe, dar o decizie a Curţii Constituţionale ne-ar bloca în ceea ce priveşte măsurile care trebuie luate şi trebuie luate echilibrat”, a explicat șeful UDMR, Kelemen Hunor, la Euronews.

Despre amenințarea cu demisia a premierului, Kelemen Hunor afirmă că „asta poţi să faci o dată. A doua oară nu e bine s-o faci, că nimeni nu te mai opreşte”.

Pachetul II de măsuri fiscal-bugetare ajunge pe masa Curții Constituționale a României (CCR). Judecătorii constituțională se pronunță, miercuri, asupra a nouǎ sesizări, între care opt depuse de opoziție, iar decizia CCR privind măsurile fiscal-bugetare, printre care și reforma pensiilor speciale ale magistraților, poate duce inclusiv la demisia Guvernului Bolojan.

Demisia premierului, pe masa coaliției

Premierul a dat de înțeles că nu va continua în funcție, dacă reforma pensiilor speciale e blocată. El a subliniat inclusiv problema legitimității Executivului, același lucru fiind semnalat și din vârful USR. „Cred că este foarte greu de continuat dacă există o îndoială aşa de mare despre baza constituţională pe care acest Guvern ia decizii”, afirmă la rândul său președintele USR, Dominic Fritz.

De partea cealaltă, lideri din PSD construiesc scenariul unei plecări a premierului Bolojan, arătând că un nou premier poate fi instalat în numai trei zile. „Guvernul rămâne acelaşi, doar primul-ministru nu se schimbă”, a explică primarul Craiovei, Olguţa Vasilescu.

În spațiul public au fost semnalate însă presiuni la adresa CCR, în special pe tema soluționării proiectului care scade veniturile și schimbă vârsta de pensionare pentru magistrați.

După toate neînțelegerile din coaliție, președintele Nicușor Dan a convocat partidele la Cotroceni.