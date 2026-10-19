Kelemen Hunor, despre Nicușor Dan: „Nu poți să-l bănuiești de răutate”. „Nu are un ritm așa rapid și așteaptă și gândește mult”

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat luni seară, 19 octombrie, că atunci când „nu ești în pielea președintelui, e mai ușor să comentezi”, întrebat despre modul în care Nicușor Dan a gestionat criza politică.

Nicușor Dan și Kelemen Hunor Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

Întrebat la TVR 1 despre relația cu Nicușor Dan, Hunor a spus că este „foarte instituțională” și „corectă”.

„Când avem nevoie să vorbim, vorbim. Când nu, nu (...). Dincolo de faptul că ne cunoaștem de ceva vreme, dar asta nu are nicio importanță. Important este că dacă are ceva de spus, mă sună, dacă am ceva de spus, sun.

Dacă nu răspunde, mă sună înapoi, când poate. Când e nevoie. Deci nu vorbim zilnic, nu vorbim nu știu de câte ori, dar când e nevoie de fiecare dată, găsim unul pe celălalt”, a mărturisit acesta.

Întrebat despre modul în care Nicușor Dan a gestionat criza politică, liderul UDMR a spus că „e mai ușor să comentezi” atunci când „nu ești în pielea președintelui”.

„Nu am toate elementele, ce s-a întâmplat, cum s-au întâmplat lucrurile. El are un anumit ritm, un ritm care pentru unii, sigur că este cam mai încet așa, unii așteaptă un alt ritm, dar, până la urmă, ce pot să vă spun?

Pe Nicușor Dan nu poți să-l bănuiești de răutate. Că nu are un ritm așa rapid și așteaptă și gândește mult și deciziile sunt luate cum sunt luate, dar n-aș vrea să comentez”

Kelemen Hunor apreciză că șeful statului „nu cedează la presiuni”, întrucât trebuie să fie „aproape imun la presiuni”

„El trebuie să fie aproape imun la presiuni, fiindcă în politică există presiuni de fiecare dată, indiferent cine e la președinte. Dar președintele nu poate să cedeze la presiuni. El trebuie să știe care e direcția, unde vrea să ajungă și să țină de acea direcție.

De aia e președinte. Nu să se uite la like-uri și la comentarii și la presiuni, fiindcă atunci schimbă direcția în fiecare săptămână, în fiecare zi, în fiecare oră. Nu se poate. Nu se poate să cedezi la presiuni.”

Președintele României a afirmat, săptămâna trecută, că „sunt șanse mari de a avea marți un guvern”.

„Eu cred că demersurile partidelor sunt extrem de serioase. Adică e prima oară când vorbim de acorduri politice cu primul ministru desemnat. Deci eu cred că ne îndreptăm către formarea unui grup, către votarea de către Parlament a unui guvern”, a declarat Nicușor Dan, la Bruxelles, unde a participat la reuniunea Consiliului European.