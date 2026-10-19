Președintele Nicușor Dan a primit luni, 19 octombrie, o delegație a Comisiei de la Veneția, conform programului oficial publicat de Administrația Prezidențială.

Întâlnirea a început la ora 12:30 și are loc la Palatul Cotroceni. Din delegație fac parte Marta Cartabia, președintele Comisiei de la Veneția, și Simona Granata-Menghini, director în cadrul secretariatului instituției.

La întrevedere participă și Eirik Holmøyvik, vicepreședintele Comisiei de la Veneția, Laura-Iuliana Scântei, președintele Subcomisiei pentru Protecția Minorităților Naționale și judecător al Curții Constituționale a României, Iain Cameron, președintele Subcomisiei pentru Drept Internațional, precum și Tone Sørfonn Moe, consilier juridic al Comisiei de la Veneția.

Comisia de la Veneția (denumită oficial Comisia Europeană pentru Democrație prin Drept) este un organism consultativ al Consiliului Europei, format din experți independenți în drept constituțional.

Vizita are loc cu o zi înainte de ședința plenului reunit al Camerei Deputaților și Senatului, în care parlamentarii urmează să decidă dacă acordă votul de învestitură noului Guvern. Astăzi și mâine se desfășoară audierile miniștrilor desemnați în Cabinetul condus de Luca Niculescu.