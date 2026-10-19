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Marea restaurație

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Tenacitatea președintelui matematician, constatăm în aceste zile, a dat roadele scontate de el, dar, vai, împotriva modernizării României, ce riscă să rămână pentru o lungă perioadă de timp la comanda unor interese obscure, dacă nu chiar antinaționale.

Nicușor Dan îl desemnează pe Luca Niculescu în funcția de prim-ministru
Foto: Inquam / George Călin

După ce a tras de timp atâtea luni, după ce i-a tracasat pe președinții partidelor reformatoare, PNL și USR, aducând în fața justiției aflate la comanda lui atât pe Bolojan, cât și pe Fritz, șeful autoproclamat al sistemului a dat lovitura de grație, la această coridă politică, cuplului PNL-USR, reușind să îi decupleze, astfel încât PSD să poată guverna în liniște.

Cred că cele două intervenții ale președintelui Nicușor Dan de dinainte de votul pentru Mureșan și de dinainte de votul pentru Niculescu au cântărit extrem de mult în balanța politică (exact la fel cum a fost cazul cu declarația lui din 22 aprilie, când a dat verde distrugerii guvernului Bolojan). În primul caz, ne reamintim cu toții, a declarat că parlamentarii să voteze cum le dictează conștiința, căci nu vor fi nicidecum alegeri anticipate. Așadar, dacă guvernul Mureșan nu trece, nu este nicio nenorocire, parlamentarii își vor păstra scaunul călduț și somnul de frumusețe asigurat. În al doilea caz, ,,pe surse” de la Cotroceni s-a dat informația că, în caz că guvernul Niculescu nu va fi votat, se va dizolva Parlamentul. Cu alte cuvinte, există riscul ca unii parlamentari (mulți, de fapt), din toate partidele, să își piardă bănosul loc călduț din Parlament.

Așa se face că talentul de strateg, unit cu apărarea intereselor sistemului corupt-cleptoman-securisto-interlop vor face ca cei interesați să își recâștige pozițiile pierdute de după instalarea guvernului Bolojan. Care va fi urmarea? După mine, aspectul cel mai îngrijorător este restaurația. Nu am în vedere strict revenirea PSD la butoanele puterii, căci acest partid a fost parte componentă din guvernul Bolojan (chiar dacă țipă sus și tare grindenii și olguții că ei nu au contribuit cu nimic la austeritate, la tăieri etc). Am în vedere spiritul acestui partid-stat, și anume lipsa de grijă pentru banul public, urmărirea intereselor proprii (individuale sau de grup) în dauna interesului național, conectarea la robinetele bugetului a firmelor căpușe (nu numai în energie sunt băieți deștepți, ci în toate domeniile) etc., toate acestea, dacă nu chiar furt pe față, fărădelegi, violarea drepturilor omului, a democrației și statului de drept.

Se poate obiecta, în spiritul ultimelor declarații ale premierului Bolojan, că era nevoie ca criza să înceteze și să avem guvern cu puteri depline. Deci, PNL ar fi pus în fața unei dileme: fie votează guvernul PSD și se va compromite definitiv, tăind șansele lui Bolojan pentru o viitoare candidatură la Cotroceni, fie nu va vota guvernul PSD și multă lume le va arunca în spate prelungirea crizei.

La o privire atentă, cu mintea neintoxicată, se poate vedea ușor că avem aici o falsă dilemă (dilema a fost de fapt lansată chiar de către cei interesați, de partidul-stat). Criza nu se va opri după instalarea guvernului PSD; dimpotrivă, PSD va aplica cunoscuta sa politică ce ne-a adus pe toți în sapă de lemn în ultimele trei decenii. Mai mult, alegerile anticipate nu ar fi deloc o nenorocire (pardon, ar fi pentru partidul-stat), căci s-ar organiza repede, astfel că până la sfârșitul anului să avem guvern deplin, rectificare bugetară, nou buget etc. Iar toate acestea, subliniez din nou, ar fi făcute fără PSD și AUR, căci, adevăratele sondaje arată clar că oamenii cunosc foarte bine realitatea politică.

În ciuda manipulării, dezinformării sau intoxicărilor practicate de ani de zile, zi de zi, secundă de secundă, de cele trei televiziuni anti-naționale (Antena 1, Realitatea, România TV), oamenii care dau dovadă de gândire critică, adică cei care reușesc să gândească cu capul lor, nu cu sloganuri întipărite în minte de aceste trei televiziuni, reușesc să vadă limpede realitatea: modernizarea României este făcută pe linia trasată de PNL și USR în ultimul an, nicidecum pe linia PSD (de AUR nici măcar nu poate fi vorba; ei distrug, nu pot construi nimic). Așadar, o eventuală chemare la urme nu ar da câștig de cauză partidei ne-reformiste, ci, invers, majoritatea rezultată la alegeri ar fi pentru reformism. Împreună cu UDMR, alegeri în 2026 ar însemna ca partida modernistă să obțină majoritatea voturilor, astfel încât să poată guverna fără PSD.

Crede cineva că Nicușor Dan nu știe aceste lucruri? Le știe foarte bine, dar face în mod clar, pe față, totul ca partida ne-reformistă să câștige. Faptul că la doi ani de la alegeri, o schimbare atât de radicală a președintelui (pur și simplu, la 180 de grade), este, cred, ceva unic în toată istoria României și a lumii. Desigur că eliminarea lui Bolojan și a lui Georgescu ar putea crea impresia, în mintea președintelui, că va putea câștiga lejer al doilea mandat (împingând un contracandidat extremist, cum este George Simion, în turul doi). Mă îndoiesc. Scrisul rămâne aici – Nicușor Dan va pierde alegerile.

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