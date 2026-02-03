Kelemen Hunor îi va cere lui Bolojan să reducă taxele locale: „Dacă nu guvernezi pentru oameni, atunci nu mai are rost”

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, anunță că îi va solicita premierului Ilie Bolojan să revină asupra majorărilor recente ale taxelor și impozitelor locale. Președintele UDMR propune ca primăriile să poată acorda reduceri de până la 50% la anumite taxe, în special pentru persoanele vulnerabile, și spune că Guvernul ar trebui să corecteze deciziile care au pus o presiune prea mare pe cetățeni.

Potrivit lui Kelemen Hunor, creșterea taxelor locale a fost aplicată fără evaluări corecte de impact și afectează direct nivelul de trai al populației.

„Puterea de cumpărare a scăzut și Guvernul nu a făcut un studiu de impact sau evaluările nu au fost foarte corecte și vedem acest lucru acum, odată cu taxele locale. Este o presiune care apasă pe fiecare cetățean, mai ales pe cei vulnerabili: persoanele cu dizabilități, oamenii cu venituri mici. Iar dacă nu guvernezi pentru oameni, atunci nu mai are rost guvernarea. Trebuie să se găsească o soluție”, a declarat liderul UDMR într-un interviu acordat Antena 3 CNN.

Reduceri de până la 50%, decise de primari

Kelemen Hunor a precizat că UDMR va cere Guvernului să permită autorităților locale să reducă taxele până la aprobarea bugetelor locale, prevăzută pentru luna martie. Măsura ar urma să fie aplicată în limitele stabilite de lege, la categoriile decise de fiecare primărie.

„Vom cere Guvernului să revină asupra taxelor locale, în sensul în care am procedat și săptămâna trecută cu locuitorii din Delta Dunării și Apuseni. Până la aprobarea bugetelor locale, primarii să aibă posibilitatea de a acorda reduceri de 50% din taxele pentru mașini, între limita minimă și maximă. Este o posibilitate de a ajuta persoanele vulnerabile”, a spus Kelemen Hunor.

El a subliniat că autonomia locală presupune ca deciziile să fie lăsate la nivelul comunităților. „Să aibă fiecare primărie posibilitatea unei reduceri de până la 50%, între limitele stabilite de Guvern, pentru cine consideră primăriile, pentru locuitorii din UAT-ul respectiv. Ei fac analiza. Autonomia locală înseamnă că lași decizia la ei”.

„Să corectezi deciziile e un semn de maturitate”

Liderul UDMR a insistat asupra necesității de a reveni în special asupra măsurilor care îi vizează pe cei cu dizabilități, afirmând că nu este vorba despre o slăbiciune politică, ci despre responsabilitate morală.

„Nu înseamnă că Guvernul este slab, nu, este un semn de înțelepciune, nu de slăbiciune. Când vezi ce consecințe și ce efecte apar după deciziile luate, să te întorci și să le corectezi este un semn de maturitate. În cazul celor cu handicap nu este o chestiune politică, nu este o chestiune economică, este o chestiune morală”, a declarat Kelemen Hunor, adăugând că acest lucru trebuie înțeles „și de cei de la Finanțe, și de premier”.

În același context, el a vorbit și despre sprijinul pentru pensionarii cu venituri mici, menționând discuțiile din coaliție privind acordarea unor ajutoare financiare în 2025. „Este important să dăm din bugetul țării pentru acele persoane care au pensii foarte mici, până la 3.000 de lei sau 3.500 de lei, pentru o compensare, un ajutor”.

UDMR cere ordonanță de urgență

Marți, UDMR a anunțat oficial, printr-un comunicat publicat pe rețelele sociale, că va cere Guvernului revizuirea taxelor locale prin ordonanță de urgență, invocând „furia și dezamăgirea oamenilor”. Partidul susține că protestele din orașe precum Sfântu Gheorghe și Miercurea Ciuc, conduse de primari UDMR, arată amploarea nemulțumirii.

„Furia și dezamăgirea oamenilor sunt legitime. În ultimele săptămâni am profitat de orice ocazie pentru a asculta plângerile”, se arată în comunicatul UDMR, care cere Guvernului să permită din nou reduceri pentru persoanele cu dizabilități și familiile vulnerabile.

Potrivit partidului, Guvernul poate interveni rapid printr-o ordonanță de urgență. O astfel de decizie ar reduce însă veniturile primăriilor, care ar putea solicita ulterior fonduri suplimentare de la bugetul de stat, într-un context în care România înregistrează în continuare cel mai mare deficit bugetar din Uniunea Europeană.

Proteste și huiduieli în Harghita

Nemulțumirea față de majorarea taxelor și impozitelor locale a scos în stradă sute, iar în unele cazuri mii de oameni, în mai multe orașe din Harghita. Duminică, la Odorheiu Secuiesc, protestatarii au huiduit administrația locală și au acuzat aleșii UDMR că nu s-au opus creșterilor fiscale. Orașul este condus de primarul Szakacs-Paal Istvan, reprezentant al UDMR.

Situația s-a repetat sâmbătă la Miercurea Ciuc, unde peste 2.000 de persoane au protestat împotriva măsurilor adoptate de Guvernul Bolojan și aplicate de autoritățile locale. Primarul municipiului, Korodi Attila, este de asemenea membru UDMR. Oamenii au acuzat partidul că i-a abandonat și că nu a intervenit pentru a bloca majorările de taxe, care în multe cazuri au dus la cel puțin dublarea impozitelor locale.

Protestatarii au afișat pancarte în limbile română și maghiară și și-au exprimat deschis nemulțumirea față de clasa politică. „Guvernul a băgat taxe mai mari, care s-au simțit în buzunarele oamenilor. Noi trăim de pe o zi pe alta”, a spus unul dintre participanți. Alții au vorbit despre „o hoție legalizată” și au afirmat că politicienii nu îi mai reprezintă. „Trădare pentru secui, trădare pentru unguri, trădare pentru români. Ne-au trădat”, a declarat un alt protestatar, potrivit Antena 3 CNN.

Nemulțumirile vin după un an dificil pentru populație, marcat de creșteri succesive de taxe și de liberalizarea prețurilor la energie, odată cu eliminarea plafonărilor. Deși Guvernul a anunțat recent un pachet de relansare economică și un program de reducere a cheltuielilor din administrație cu 10%, aceste măsuri nu au fost încă adoptate.