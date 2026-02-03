search
Marți, 3 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Kelemen Hunor îi va cere lui Bolojan să reducă taxele locale: „Dacă nu guvernezi pentru oameni, atunci nu mai are rost”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, anunță că îi va solicita premierului Ilie Bolojan să revină asupra majorărilor recente ale taxelor și impozitelor locale. Președintele UDMR propune ca primăriile să poată acorda reduceri de până la 50% la anumite taxe, în special pentru persoanele vulnerabile, și spune că Guvernul ar trebui să corecteze deciziile care au pus o presiune prea mare pe cetățeni.

Kelemen Hunor cere Guvernului să reducă taxele locale FOTO: Arhivă
Kelemen Hunor cere Guvernului să reducă taxele locale FOTO: Arhivă

Potrivit lui Kelemen Hunor, creșterea taxelor locale a fost aplicată fără evaluări corecte de impact și afectează direct nivelul de trai al populației.

„Puterea de cumpărare a scăzut și Guvernul nu a făcut un studiu de impact sau evaluările nu au fost foarte corecte și vedem acest lucru acum, odată cu taxele locale. Este o presiune care apasă pe fiecare cetățean, mai ales pe cei vulnerabili: persoanele cu dizabilități, oamenii cu venituri mici. Iar dacă nu guvernezi pentru oameni, atunci nu mai are rost guvernarea. Trebuie să se găsească o soluție”, a declarat liderul UDMR într-un interviu acordat Antena 3 CNN.

Reduceri de până la 50%, decise de primari

Kelemen Hunor a precizat că UDMR va cere Guvernului să permită autorităților locale să reducă taxele până la aprobarea bugetelor locale, prevăzută pentru luna martie. Măsura ar urma să fie aplicată în limitele stabilite de lege, la categoriile decise de fiecare primărie.

Vom cere Guvernului să revină asupra taxelor locale, în sensul în care am procedat și săptămâna trecută cu locuitorii din Delta Dunării și Apuseni. Până la aprobarea bugetelor locale, primarii să aibă posibilitatea de a acorda reduceri de 50% din taxele pentru mașini, între limita minimă și maximă. Este o posibilitate de a ajuta persoanele vulnerabile”, a spus Kelemen Hunor.

El a subliniat că autonomia locală presupune ca deciziile să fie lăsate la nivelul comunităților. „Să aibă fiecare primărie posibilitatea unei reduceri de până la 50%, între limitele stabilite de Guvern, pentru cine consideră primăriile, pentru locuitorii din UAT-ul respectiv. Ei fac analiza. Autonomia locală înseamnă că lași decizia la ei”.

„Să corectezi deciziile e un semn de maturitate”

Liderul UDMR a insistat asupra necesității de a reveni în special asupra măsurilor care îi vizează pe cei cu dizabilități, afirmând că nu este vorba despre o slăbiciune politică, ci despre responsabilitate morală.

„Nu înseamnă că Guvernul este slab, nu, este un semn de înțelepciune, nu de slăbiciune. Când vezi ce consecințe și ce efecte apar după deciziile luate, să te întorci și să le corectezi este un semn de maturitate. În cazul celor cu handicap nu este o chestiune politică, nu este o chestiune economică, este o chestiune morală”, a declarat Kelemen Hunor, adăugând că acest lucru trebuie înțeles „și de cei de la Finanțe, și de premier”.

Citește și: România va încheia anul cu un deficit bugetar de 8,4%. Kelemen Hunor: „Din ianuarie-februarie vom avea o scădere a inflației”

În același context, el a vorbit și despre sprijinul pentru pensionarii cu venituri mici, menționând discuțiile din coaliție privind acordarea unor ajutoare financiare în 2025. „Este important să dăm din bugetul țării pentru acele persoane care au pensii foarte mici, până la 3.000 de lei sau 3.500 de lei, pentru o compensare, un ajutor”.

UDMR cere ordonanță de urgență

Marți, UDMR a anunțat oficial, printr-un comunicat publicat pe rețelele sociale, că va cere Guvernului revizuirea taxelor locale prin ordonanță de urgență, invocând „furia și dezamăgirea oamenilor”. Partidul susține că protestele din orașe precum Sfântu Gheorghe și Miercurea Ciuc, conduse de primari UDMR, arată amploarea nemulțumirii.

„Furia și dezamăgirea oamenilor sunt legitime. În ultimele săptămâni am profitat de orice ocazie pentru a asculta plângerile”, se arată în comunicatul UDMR, care cere Guvernului să permită din nou reduceri pentru persoanele cu dizabilități și familiile vulnerabile.

Potrivit partidului, Guvernul poate interveni rapid printr-o ordonanță de urgență. O astfel de decizie ar reduce însă veniturile primăriilor, care ar putea solicita ulterior fonduri suplimentare de la bugetul de stat, într-un context în care România înregistrează în continuare cel mai mare deficit bugetar din Uniunea Europeană.

Proteste și huiduieli în Harghita

Nemulțumirea față de majorarea taxelor și impozitelor locale a scos în stradă sute, iar în unele cazuri mii de oameni, în mai multe orașe din Harghita. Duminică, la Odorheiu Secuiesc, protestatarii au huiduit administrația locală și au acuzat aleșii UDMR că nu s-au opus creșterilor fiscale. Orașul este condus de primarul Szakacs-Paal Istvan, reprezentant al UDMR.

Citește și: „S-a umplut paharul”. Mii de oameni au protestat la Miercurea Ciuc față de majorarea taxelor și impozitelor

Situația s-a repetat sâmbătă la Miercurea Ciuc, unde peste 2.000 de persoane au protestat împotriva măsurilor adoptate de Guvernul Bolojan și aplicate de autoritățile locale. Primarul municipiului, Korodi Attila, este de asemenea membru UDMR. Oamenii au acuzat partidul că i-a abandonat și că nu a intervenit pentru a bloca majorările de taxe, care în multe cazuri au dus la cel puțin dublarea impozitelor locale.

Protestatarii au afișat pancarte în limbile română și maghiară și și-au exprimat deschis nemulțumirea față de clasa politică. „Guvernul a băgat taxe mai mari, care s-au simțit în buzunarele oamenilor. Noi trăim de pe o zi pe alta”, a spus unul dintre participanți. Alții au vorbit despre „o hoție legalizată” și au afirmat că politicienii nu îi mai reprezintă. „Trădare pentru secui, trădare pentru unguri, trădare pentru români. Ne-au trădat”, a declarat un alt protestatar, potrivit Antena 3 CNN.

Nemulțumirile vin după un an dificil pentru populație, marcat de creșteri succesive de taxe și de liberalizarea prețurilor la energie, odată cu eliminarea plafonărilor. Deși Guvernul a anunțat recent un pachet de relansare economică și un program de reducere a cheltuielilor din administrație cu 10%, aceste măsuri nu au fost încă adoptate.

Politică

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Pentru prima dată în istorie”. Ucrainenii ar fi distrus temutul „topitor de soare” chiar pe teritoriul Rusiei
digi24.ro
image
O mică biserică din Munții Dolomiți, protejată de UNESCO, a ajuns „invadată” de turiști. Accesul va fi restricționat
stirileprotv.ro
image
Zodia care își va rezolva toate problemele în februarie 2026, potrivit numerologului Mihai Voropchievici: „Runa Uruz vine în viața nativilor exact cu ce aveau nevoie”
gandul.ro
image
Cifrele nu mint! Cât este, de fapt, indemnizația pentru copiii cu handicap mediu / Ministrul Muncii: Trebuie să o mărim
mediafax.ro
image
Promisiunea făcută public de Mircea Lucescu la construirea noului stadion Dinamo: “Să îi dea Dumnezeu sănătate şi după Mondial să îşi poată onora cuvântul!”
fanatik.ro
image
Cine este Andrei Gabriel Benghea Mălăieș, românul cu 11 venituri pe lună: șase la stat și cinci la privat
libertatea.ro
image
VIDEO Un băiat de 13 ani a înotat în ocean timp de patru ore pentru a-și salva mama și frații
digi24.ro
image
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
gsp.ro
image
”Extraterestrul!”. O mașină cu un design cum nu s-a mai văzut a apărut în România! Poliția a dat cea mai dură sancțiune
digisport.ro
image
Rectorul Politehnicii București îl atenționează pe Bolojan: În cercetare soluția nu este tăierea. Trebuie să stimulăm investițiile pe termen lung în infrastructura de profil
stiripesurse.ro
image
Rochia topless și ținuta din latex în care Heidi Klum arată dezbrăcată. Cele mai extravagante ținute de la Grammy 2026
antena3.ro
image
Desertul românesc care a fost inclus în topul Taste Atlas. Câţi bani cer patiseriile pentru o porţie
observatornews.ro
image
Mesajul transmis de Mircea Lucescu de pe patul de spital. Selecționerul României rupe tăcerea!
cancan.ro
image
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
prosport.ro
image
Cât a ajuns factura la gaze la un apartament din București, după ce în ianuarie 2025 era 309 lei
playtech.ro
image
Singura condiție pentru care Sorana Cîrstea ar juca și în 2027. Tenismena a oferit răspunsul momentului
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Lovitură uriașă: Cristiano Ronaldo a plecat din Arabia Saudită!
digisport.ro
image
Șeful Statului Major al Apărării atrage atenția cu privire la pensiile militare: 'Nu este ok'
stiripesurse.ro
image
El este primarul care a murit în tragedia de pe DN1, după ce a in... Vezi mai mult
kanald.ro
image
ULTIMĂ ORĂ! Ce îi amenință, de fapt, viața lui Mircea Lucescu. Apropiații rup tăcerea despre starea antrenorului: „I se injectează…” | EXCLUSIV
wowbiz.ro
image
Wooooow! Ce transformare! Cum a reușit Luminița Anghel să scape de 30 de kg! Artista este superbă! Dieta pe care a ținut-o e la îndemâna oricui!
romaniatv.net
image
Mircea Lucescu, în continuare în spital! Primul anunț oficial al FRF și al selecționerului
mediaflux.ro
image
Studiu șocant: „Aceste alimente sunt atât de nocive încât ar trebui tratate mai degrabă ca țigările, nu ca hrană!”
gsp.ro
image
Nașterea care a zguduit casa regală. 70 de martori au fost prezenți la venirea pe lume a prințului. Ce a născut una dintre cele mai importante regine
actualitate.net
image
O bacterie periculoasă care poate provoca sângerări intestinale a fost găsită în apa de la robinet
actualitate.net
image
Cele 3 zodii care renasc din propria cenușă, începând cu 5 februarie. Soarta dă cu ele de pământ, dar devin și mai puternice
click.ro
image
Cum se prepară desertul „Durere” prăjitura preferată a Andrei: „Cea mai bună prăjitură pe care am mâncat-o”
click.ro
image
Rețeta inedită de mic dejun a unui medic. Este sățioasă, rapidă și ideală pentru dimineți: „O prepar o singură dată, o feliez pentru toată săptămâna și mănânc trei-patru felii"
click.ro
Sydney Sweeney, GettyImages (2) jpg
Sydney Sweeney, una dintre cele mai HOT actrițe ale momentului, a înnebunit Internetul cu apariția sa în lenjerie intimă. De ce s-a afișat astfel
okmagazine.ro
Prințesa Mette Marit în doliu și Prințul Haakon GettyImages 1783682474 jpg
Efectul de domino al scandalului Epstein: viitoarea regină a Norvegiei e persona non grata și a fost exclusă
okmagazine.ro
Budinca de varza cu carne Sursa foto shutterstock 413481091 jpg
Budincă de varză cu carne, care te face să uiți de dietă!
clickpentrufemei.ro
Wabash jpg
Bătălia de la Wabash, povestea celei mai mari înfrângeri din Istoria Armatei S.U.A
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Rețeta clasică de pâine din anul 1930. Cum o preparau bunicile noastre fără drojdie: era simplă, hrănitoare și gustoasă!
image
Cele 3 zodii care renasc din propria cenușă, începând cu 5 februarie. Soarta dă cu ele de pământ, dar devin și mai puternice

OK! Magazine

image
Sarah Ferguson le-a dus pe Beatrice și Eugenie „să-l cunoască pe Epstein” după eliberarea acestuia din închisoare. Detaliul șocant zguduie monarhia din temelii

Click! Pentru femei

image
Se aud clopote de nuntă? Lady Gaga i-a făcut o declarație de dragoste publică logodnicului ei

Click! Sănătate

image
Testul cu „mingea de tenis” poate fi un indicator util al demenței