Video Protest la Timișoara după crima de la Cenei. Sute de elevi și părinți au cerut „Dreptate pentru Mario”

Aproximativ 400 de elevi și părinți au protestat marți, în Piața Operei din Timișoara, cerând „Dreptate pentru Mario!”, băiatul de 15 ani din Cenei ucis de doi adolescenți, unul de aceeași vârstă și unul de 13 ani. Crima, comisă în urmă cu mai bine de o săptămână și plănuită timp de o lună, a stârnit revoltă în întreaga țară, iar modul în care a fost comis asasinatul i-a îngrozit inclusiv pe anchetatori.

Protestatarii au cerut Parlamentului adoptarea unei legi, denumită simbolic „Legea Mario”, care să permită tragerea la răspundere penală și a minorilor sub 13 ani, în anumite situații. În prezent, legea prevede că răspunderea penală începe de la 14 ani. De altfel, Ministerul Justiției analizează o posibilă modificare a Codului Penal, cu o condiție esențială: minorul să fi avut discernământ în momentul comiterii faptei.

„Nu e normal ca o persoană care a participat la o crimă, mai ales cu o astfel de cruzime, să rămână în libertate doar pentru că are 13 ani și legea actuală nu îl pedepsește pentru că nu are 14 ani. Cerem siguranță pentru copiii noștri în școli și în comunitate. Circulă droguri peste tot și măsurile sunt insensibile, aproape neobservate, împotriva consumatorilor și a traficanților de droguri”, a spus unul dintre părinți pentru Agerpres.

„Nu ne simțim în siguranță”

Și elevii spun că de mult timp nu se mai simt în siguranță, nici în școli, nici în afara lor, iar rolul consilierilor psihologi este, în multe cazuri, mai degrabă formal.

„Nu ne simțim în siguranță. În școli știm că sunt colegi consumatori de droguri, nu știm ce fel de substanțe, dar sunt. Este violență foarte multă în școli, unii colegi chiar au nevoie de consult, cel puțin psihologic dacă nu chiar psihiatric. Amenință, bat. Consilierii psihologi din școală sunt mai mult decorativ”, a declarat unul dintre tinerii participanți la protest.

După ce au scandat în Piața Operei, participanții au pornit în marș spre Catedrală, apoi s-au întors înapoi în piață.

Protest pașnic, fără incidente

Manifestația a fost anunțată pe rețelele sociale, a fost autorizată și s-a desfășurat sub supravegherea jandarmilor. Potrivit autorităților, nu au fost înregistrate incidente.

Duminică, și în localitatea Sânmihaiu Român, unde locuiesc bunicii băiatului de 13 ani implicat în crimă, mai mulți localnici au protestat, cerând ca minorul să fie scos din comunitate și să fie pedepsit.

În prezent, acesta se află în grija familiei și este monitorizat de Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș. Totodată, el este evaluat neuropsihiatric pentru a se stabili ce măsuri vor fi luate în continuare.

Aproape 300.000 de semnături pentru „Legea Mario”

Între timp, aproape 300.000 de oameni au semnat petiția „Legea Mario”, prin care se cere modificarea Codului Penal, astfel încât faptele grave comise cu discernământ de minorii sub 14 ani să poată fi pedepsite conform legii.