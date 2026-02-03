Impozitele pe 2026, între minim și maxim: de ce au umflat primarii taxele la valoarea cea mai mare

Noile taxe și impozite care au crescut vertiginos la începutul acestui an au creat nemulțumiri majore în rândul contribuabililor români, care au aflat, în cele mai multe cazuri, că trebuie să plătească dublu sau chiar mai mult pentru proprietățile pe care le dețin.

Pachetul de măsuri fiscale adoptat la finalul anului trecut prin ”Ordonanța trenuleț” a dat ocazia primarilor să jongleze cu o marjă largă de manevră în stabilirea impozitelor. Legea prevede praguri minime și maxime cu care pot fi impozitate proprietățile, însă primarii, care controlează de obicei consiliile locale, au majorat birurile la nivelul maxim permis de noua legislație, speriați probabil că nu vor mai veni de la bugetul de stat bani din transferuri, așa cum s-au exprimat oficialii guvernamentali. Totul pentru a aduna mai mulți bani la bugetele locale.

Spre exemplu, la Focșani, valoarea impozabilă pe mp pentru clădirile rezidențiale a fost majorată de la 1.492 lei/mp în anul 2025, la 2.677 lei/mp, conform codului fiscal, ceea ce ar fi însemnat o creștere de 70%. La această sumă, autoritățile locale au avut libertatea de a adăuga o cotă suplimentară cuprinsă între 0,08 și 0,2 puncte, ceea ce face ca valoarea impozitelor să crească chiar și cu 20%. Primarul din Focșani, Cristi Misăilă, a impus prin proiectul inițiat de el o cotă de 0,1%, asta după ce la finalul anului 2024 a făcut o nouă încadrare pe zone a imobilelor, dovedită artificială, întrucât au fost trecute din zona B în zona A imobile care nu dispun de utilitățile necesare.

Practic, la stabilirea valorii impozabile, valoarea pe mp se înmulțește cu coeficientul de zonă, iar dacă pentru zona respectivă se atribuie un coeficient mai mare nejustificat, implicit se plătește și un impozit mai mare, amplificând impactul total în consecință.

Se pare că autoritățile locale s-au speriat între timp de valul de nemulțumiri venit de la persoanele afectate de decizie și vor să facă un pas înapoi.

Zilele acestea Primăria Focșani vrea să modifice hotărârea de consiliu local 500/2004 privind stabilirea zonelor fiscale ale municipiului, după ce și-a dat seama că formulările din lege au generat dificultăți în delimitarea clară a atribuțiilor instituționale. În plus, primăria se teme că menținerea prevederii actuale din H.C.L poate conduce la anularea actelor administrative fiscale emise ulterior, „ca urmare a invocării lipsei de competență a organului fiscal în stabilirea zonelor. Totodată, această situație poate genera observații și măsuri din partea Curții de Conturi, precum și litigii cu contribuabilii afectați”, se arată în documentul Primărie Focșani.

Așa că a propus modificarea anexei după cum urmează: ”Cazurile particulare care nu dispun de utilitățile inventariate la strada respectivă se vor încadra corespunzător în urma solicitării cetățeanului, prin depunerea unei cereri însoțită de documente emise de furnizorii de utilități, care să ateste lipsa sau, după caz, existența rețelelor în zona respectivă și prin verificare efectivă pe teren, întocmindu-se un referat de către Direcția arhitectului șef, care ulterior va fi transmis spre implementare Serviciului de impozite și taxe locale”.

Decizia va fi luată, cel mai probabil, în prima ședință a Consiliului Local.

Impozite „din oficiu”

O altă creștere a impozitelor la proprietăți vine și din interpretarea unui alt articol din Codul Fiscal, iar oamenii au putut constata că li s-au pus la plată metri pătrați suplimentari nejustificați în cazul proprietăților pe care le dețin.

”Am intrat pe ghiseul.ro și am observat că mi-a "crescut" apartamentul. Potrivit art. 457, alin 5 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal «Dacă dimensiunile exterioare ale unei clădiri nu pot fi efectiv măsurate pe conturul exterior, atunci suprafața construită desfășurată a clădirii se determină prin înmulțirea suprafeței utile a clădirii cu un coeficient de transformare de 1,4». În municipiul Focșani nicio clădire nu poate fi măsurată pe conturul exterior. Nici măcar cele noi, se vede. Spre exemplu, dacă apartamentul meu are o suprafață de 47,30 mp, Primăria calculează impozit pe clădiri pentru suprafața de 66,22 mp (47,30mpX1,4). Și deși coeficientul de transformare de 1,4 este prevăzut doar pentru impozitul pe clădiri, Primăria îl pune din oficiu și la impozitul pe teren, astfel încât în loc să plătesc impozit pe teren curți-construcții pentru 47,30 mp, plătesc impozit pentru 66,22 mp teren, pe principiul nu poate fi suprafața de teren de sub construcție mai mică decât suprafața construită. Cu cine am vorbit până acum, unul n-a scăpat”, ne-a declarat Mioara Stan, o localnică.

Oamenii au reclamat pe site-urile de socializare că locuințele lor au fost evaluate și de trei ori mai mult decât anul trecut. „O garsornieră din 1971, 24 mp, fără gaze și balcon, a fost evaluată la 44.000 de euro. Aceeași garsonieră a fost evaluată anul trecut la 16.000 de euro. Mulțumesc pe această cale domnului primar că m-a îmbogățit peste noapte”, a scris o femeie din Focșani pe un grup de Facebook.

Clădirile nerezidențiale, cotă maximă de impozitare

Poate cea mai mare creștere a impozitelor au resimțit-o proprietarii clădirilor nerezidențiale. Vorbim de deținători de spații comerciale, hale etc, toți taxați cu cota maximă de 1,3% pusă de primar, deși avea posibilitatea să aplice valoarea minimă de 0,2%.

”Anul trecut am plătit 1.400 de lei pentru un spațiu comercial pe care îl dețin la parterul unui bloc, acum mi-a venit impozitul 8.500 de lei. Este imens și neașteptat. Nici nu plătesc deocamdată, pentru că tot mă gândesc că vor da înapoi”, ne-a spus un agent economic din zona Pieței Moldova.

Un antreprenor din oraș a decis să facă pași concreți pentru stoparea acestor creșteri, formulând o plângere prealabilă prin care cere revocarea hotărârii de consiliu local privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile. Cel mai probabil, acesta se va adresa și instanței de judecată.

Niveluri ridicate ale impozitelor au fost stabilite și pentru terenurile amplasate în intravilanul localităților. Focșaniul este o localitate de rangul II, iar guvernul a stabilit că nivelul impozitului poate fi stabilit între valorile de 6.042 lei/ha și 15.106 lei/ha pentru zona A.

Primăria Focșani a decis ca oamenii să plătească 14.306 lei/ha, adică aproape de maxim, dar și o indexare cu rata inflației. În tabelele de mai jos se poate face comparația între ce a decis Guvernul și ce s-a stabilit la nivel local.

Scandal în țară

În orașul Aninoasa, cetățenii s-au revoltat împotriva administrației locale, după ce s-au trezit cu impozite duble. Aceștia au mers peste edil și vor să facă referendum pentru demiterea primarului.

"V-am spus: Consiliul Local poate să majoreze taxele. Nu este obligatoriu, este între minim şi maxim. Noi am pus un minim ca să respectăm legea", a replicat primarul Nicolae Dunca. Aceeași situație și în orașul Vulcan.

La Miercurea Ciuc, peste 2.000 de persoane au participat la sfârșitul săptămânii la un protest față de majorarea taxelor și impozitelor.

Organizatorul protestului a spus că manifestația nu are caracter politic, ci este una civică. Acesta a declarat că „s-a umplut paharul”, adăugând că „oamenii nu vor să facă politică, ci să trăiască în siguranță”.

Orașul unde primarul a decis creșterea minimă

Dacă în cea mai mare parte primăriile au majorat impozitele la nivelul maxim permis de noua legislaţie, sunt şi cazuri în care primarii au revenit asupra deciziilor.

În oraşul Sfântu Gheorghe din judeţul Covasna, municipalitatea a stabilit ca pentru locuinţe creşterea să fie minimă, după ce inițial și aici a fost făcută o majorare consistentă. În urma protestului oamenilor, Consiliul Local a adoptat o nouă hotărâre în care doar impozitele pe mașini au fost stabilite la cota maximă.

”Am înțeles că trăim vremuri grele, că nu este momentul acum să punem poveri suplimentare pe umerii familiilor. Sunt un om hotărât, dar îmi adaptez întotdeauna deciziile la realitate. Acum, protejarea comunității a fost prioritară, motiv pentru care am decis să regândim și să revizuim politica fiscală. Mulți au semnalat și faptul că lipsa de predictibilitate a creat incertitudine. Înțeleg acest lucru și sunt de acord. De aceea am decis să stabilim impozitele pentru anul 2027 încă din luna aprilie a acestui an, pentru ca toată lumea să își poată face planuri din timp. Vă rog ca aceia care nu ați plătit încă impozitele, să nu le mai plătiți în ianuarie. Noua hotărâre intră în vigoare din 2 februarie. Celor care au plătit deja, le vom restitui diferența. Noile măsuri prevăd că impozitele pentru locuințe și terenuri deținute de persoane fizice vor fi stabilite la nivelul minim permis de lege, impozitul auto va rămâne neschimbat față de anul trecut, iar impozitul pentru autovehiculele hibride va fi redus la minimul legal”, a scris primarul Arpad Antal într-o postare pe Facebook.

Bani rămân la bugetele locale

Potrivit Guvernului, Banii colectați din impozitele și taxele locale rămân la bugetele locale, asta în condițiile în care ”bugetul de stat nu mai poate să asigure transferurile în creștere ca urmare a deficitului bugetar”, spune guvernul într-un comunicat de presă.

„Deși angajamentele au fost luate în anii anteriori și discuțiile despre impozitarea în funcție de valoarea de piață a imobilelor s-a purtat de-a lungul anilor, decizia a fost amânată de mai multe echipe guvernamentale”, amintește guvernul Bolojan.