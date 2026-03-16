Video Atacuri lansate din Iran: Fragmente de rachete au căzut în locuri sfinte din Ierusalim și pe o locuință

Fragmente de rachete și interceptori au căzut în mai multe zone din Ierusalim, inclusiv în apropierea unor locuri sfinte, după lansarea de rachete din Iran. Potrivit autorităților, mai multe rachete au fost interceptate de sistemele de apărare aeriană deasupra orașului.

„În timpul recentei salve de rachete lansate din Iran către Ierusalim, au avut loc mai multe interceptări deasupra oraşului. În urma acestor interceptări, forţele de poliţie au localizat fragmente de rachete şi resturi de interceptori, unele dintre ele de dimensiuni mari, în mai multe locuri din Oraşul Vechi”, se arată într-un comunicat al poliției, citat de publicația The Times of Israel.

Printre zonele în care au fost găsite fragmente se numără Esplanada Moscheilor și zona din apropierea Bisericii Sfântului Mormânt.

De asemenea, fragmente de rachete au fost descoperite în apropierea Bibliotecii Naționale a Israelului, nu departe de Knesset, parlamentul israelian.

Potrivit serviciului de pompieri și salvare, o bucată mare dintr-o rachetă interceptată a lovit o locuință din Ierusalimul de Est, provocând pagube materiale.

Serviciul de urgență a anunțat că o persoană a fost rănită ușor după ce a atins un fragment de rachetă încins. Victima a suferit o arsură ușoară la mână și a primit îngrijiri medicale.

Autoritățile israeliene au cerut populației să nu se apropie de fragmentele de rachetă și să anunțe imediat poliția dacă descoperă astfel de resturi, deoarece acestea pot fi încă periculoase.