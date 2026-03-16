Când se pun cauciucurile de vară. Motivul pentru care anvelopele de iarnă pot reprezenta un adevărat pericol

Trecerea de la sezonul rece la cel cald aduce cu sine și necesitatea adaptării autovehiculului pentru noile condiții de drum. Siguranța rutieră depinde în mare măsură de aderența optimă, iar anvelopele joacă rolul principal.

Deși legislația pune accent pe obligativitatea echipării de iarnă în condiții grele, specialiștii recomandă montarea anvelopelor de vară dacă temperatura depășește 7 grade Celsius.

Când se schimbă cauciucurile de iarnă cu cele de vară

Legislația din România, prin Codul Rutier și ordonanțele aferente, reglementează clar obligativitatea anvelopelor de iarnă pe drumuri acoperite cu zăpadă, gheață sau polei, însă nu impune o dată fixă pentru trecerea la anvelopele de vară. Astfel, șoferii trebuie să se ghideze exclusiv după condițiile meteorologice și temperaturile exterioare.

Potrivit Asociației InfoCons, regula de aur a specialiștilor auto se raportează la pragul termic de 7 grade Celsius. În momentul în care temperaturile medii zilnice depășesc constant această valoare, este timpul ca șoferii să facă trecerea la pneurile de vară.

În mod normal, acest prag este atins la finalul lunii martie sau la începutul lunii aprilie, însă vremea capriciilor de primăvară impune atenție sporită la prognoză. Cauciucurile de vară sunt concepute dintr-un material mai rigid, capabil să ofere performanțe maxime, stabilitate și o distanță de frânare optimă pe asfalt uscat sau umed, dar doar la temperaturi ridicate. Dacă locuiți în zone montane, este recomandat să mai așteptați o perioadă, deoarece episoadele de îngheț matinal pot persista mult în primăvară.

Ce se întâmplă dacă circuli vara cu cauciucuri de iarnă

Din punct de vedere strict legal, șoferii nu pot fi sancționați dacă rulează cu anvelope de iarnă în mijlocul verii, atât timp cât profilul acestora nu este uzat sub limita legală de 1,6 milimetri.

Totuși, din perspectiva siguranței și a economiei, decizia de a le păstra pe mașină în sezonul cald reprezintă o greșeală. Anvelopele de iarnă sunt fabricate dintr-un compus bogat în siliciu, destinat să rămână moale și elastic la temperaturi negative. La peste 7 grade Celsius, și mai ales în zilele toride de vară, acest material devine excesiv de pliant.

Practic, pe un asfalt fierbinte, o anvelopă de iarnă își pierde dramatic capacitatea de aderență, iar distanța de frânare la o viteză de 80 km/h crește cu peste 4 metri comparativ cu o anvelopă de vară.

În plus, riscul de acvaplanare pe timp de ploaie torențială estivală este mult mai mare, deoarece profilul anvelopei de iarnă este optimizat pentru a reține zăpada, nu pentru a evacua rapid cantități masive de apă. Dincolo de riscurile de siguranță, uzura se accelerează vertiginos la temperaturi ridicate. Un set de anvelope de iarnă se poate degrada iremediabil după doar 10.000 de kilometri rulați la temperaturi de vară, aspect la care se adaugă și un consum de carburant considerabil mai mare din cauza rezistenței crescute la înaintare.