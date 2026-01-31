„S-a umplut paharul”. Mii de oameni au protestat la Miercurea Ciuc față de majorarea taxelor și impozitelor

Peste 2.000 de persoane au participat sâmbătă la Miercurea Ciuc la un protest față de majorarea taxelor și impozitelor.

Peste 2.000 de oameni s-au adunat în Piața Libertății din centrul orașului și au criticat atât măsurile fiscale al Guvernului Bolojan, cât și implicarea UDMR în coaliția de guvernare, despre care au spus că nu a reacționat la aceste decizii, scrie Mediafax.

János Menyhárt, organizatorul protestului, a citit un mesaj în maghiară și română și a spus că manifestația nu are caracter politic, ci este una civică. Acesta a declarat că „s-a umplut paharul”, adăugând că „oamenii nu vor să facă politică, ci să trăiască în siguranță”.

O femeie prezentă la protest a spus că politicienii locali nu mai apără interesele oamenilor și că i-au „trădat pe secui, pe unguri și pe români”.

La protest au participat și reprezentanți ai asociațiilor pentru persoane cu dizabilități. Ei au spus că Guvernul a eliminat facilități fiscale pentru o categorie care oricum trăiește cu venituri foarte mici. Participanții au afișat pancarte cu mesaje precum: „Nu noi am distrus economia țării”, „Dizabilitatea nu este un privilegiu”, „Și noi am fi vrut să ne naștem sănătoși” și „Ne-ați luat dreptul la viață”.

Primarul Korodi Attila a spus că nemulțumirile oamenilor sunt „justificate” și că administrația locală va interveni când va exista o soluție legală. El a precizat că, pentru persoanele cu dizabilități, pierderea unor facilități ar urma să fie compensată prin ajutoare sociale.