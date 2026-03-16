Bomba cu ceas din Marea Mediterană. Un petrolier rusesc ce plutește în derivă se apropie de coastele Italiei

Autoritățile italiene și malteze au emis avertismente urgente navigatorilor să evite un petrolier rus fără echipaj care plutește în derivă de câteva zile între Italia și Malta, pe fondul temerilor privind un posibil dezastru ecologic în Marea Mediterană, relatează CNN.

Arctic Metagaz, sub pavilon rus, a fost surprins înnegrit și fumegând după ce ar fi fost ținta unui atac cu drone, potrivit imaginilor de supraveghere. Filmările arată petrolierul de 277 de metri lungime înclinat într-o parte, cu o crăpătură uriașă pe babord și o peliculă neagră pe suprafața apei.

Potrivit autorităților italiene, petrolierul transportă în aproximativ 900 de tone de motorină și peste 60.000 de tone de gaze naturale lichefiate, crescând riscul unui dezastru în cazul unei scurgeri.

Se presupune că Arctic Metagaz face parte din așa-numita „flotă fantomă” a Moscovei, o rețea de vase vechi care transportă în mod clandestin petrol rusesc, în pofida sancțiunilor internaționale impuse după invazia Rusiei în Ucraina din 2022. Potrivit site-ului Vessel Finder, vasul a plecat din Murmansk, Rusia, cu destinația Egipt.

În dimineața zilei de 3 martie, Ministerul de Externe al Rusiei a declarat că vasul a fost atacat de drone maritime și aeriene în apele neutre din Marea Mediterană, la aproximativ 168 de mile nautice sud-est de Malta. În urma incendiului izbucnit la bordul navei, echipajul de 30 de marinari, unii cu arsuri, a abandonat vasul. Aceștia au fost salvați de Gărzile de Coastă din Libia și duși la Benghazi, cu sprijinul ambasadei Rusiei în Libia. Autoritățile ruse au condamnat incidentul ca fiind un „act de terorism”, în timp ce Ministerul Transporturilor a atribuit atacul dronelor navale ucrainene. Ucraina nu a făcut nicio declarație publică.

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, a descris incidentul ca o „flagrantă încălcare a dreptului internațional” cu consecințe potențial grave. Ea a criticat și lipsa de reacție a statelor membre UE, reamintind că atacul a avut loc aproape de ape europene.

„În mod remarcabil, atacul a avut loc în apropierea țărmurilor unui stat membru al UE, iar până în prezent niciuna dintre țările europene nu a condamnat incidentul”, a spus Zaharova.

Deși atacul s-a produs în ape internaționale, autoritățile italiene sunt tot mai îngrijorate că vânturile și curenții ar putea împinge vasul periculos aproape de teritoriul Italiei. Într-o ședință de urgență vineri, prim-ministrul Giorgia Meloni s-a reunit cu miniștrii apărării, afacerilor externe, energiei, afacerilor maritime și protecției civile pentru a analiza situația. Oficialii au calificat situația petrolierului drept o „bombă cu ceas plină cu gaze”, concluzionând că acesta nu poate fi adus în siguranță într-un port italian.

Autoritățile italiene și malteze au trimis remorchere și echipamente anti-poluare pentru monitorizare și intervenție. Duminică, petrolierul se afla la aproximativ 20 de mile nautice de insula Linosa, parte din arhipelagul Pelagie. Responsabilitatea pentru salvarea vasului rămâne la proprietarul rus, LLC SMP Techmanagement, însă nu a fost confirmat niciun contact direct cu acesta. Autoritățile malteze au angajat o echipă specializată de salvare maritimă pentru a decide dacă vasul poate fi tractat în port sau dacă ar trebui scufundat în larg.

Organizațiile de mediu avertizat asupra riscurilor pentru mediu în cazul unor scurgeri. World Wide Fund for Nature (WWF) a catalogat încărcătura Arctic Metagaz drept „extrem de periculoasă”, avertizând asupra riscurilor de incendii, nori criogenici letali și poluare extinsă și de durată a apei și aerului. Organizația a subliniat importanța ecologică a regiunii, care găzduiește aproape toate speciile marine protejate din Mediterană și reprezintă un coridor migrator pentru tonul roșu și peștele-sabie. WWF a avertizat că un incident ar putea avea un impact ecologic și economic ireversibile asupra insulelor Pelagie, unde pescuitul și turismul sunt surse principale de venit.

„Zona este de o valoare ecologică excepțională, cu ecosisteme de mare adâncime fragile și una dintre cele mai ridicate biodiversități din bazinul mediteranean”, a transmis organizația.

După atac, autoritatea portuară libiană a raportat inițial că petrolierul s-ar fi scufundat, provocând confuzie printre agențiile maritime. Vasul a fost ulterior localizat de autoritățile malteze, care au alertat Italia și au instituit o zonă de siguranță de cinci mile nautice în jurul petrolierului.

Prim-ministrul Meloni a declarat că guvernul italian menține contactul constant cu Malta, subliniind importanța monitorizării vasului și prevenirea unui posibil dezastru ecologic.