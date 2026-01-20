Rotativa guvernamentală din 2027, o problemă, admite Kelemen Hunor: „Am văzut în 2023. Ciucă nu mai avea autoritate”

Șeful UDMR, Kelemen Hunor, avertizează cu privire la rotativa din 2027, care, potrivit acestuia, nu este în folosul cetățeanului și riscă să afecteze autoritatea premierului. El dă exemplul rotativei guvernamentale din 2023, atunci când fostul președintel PNL Nicolae Ciucă a cedat scaunul de premier fostului șef PSD Marcel Ciolacu.

„Dacă PNL îl susţine pe preşedintele partidului, pe Ilie Bolojan, atunci rezistă (n. r. - Coaliția). (...) Rotativa va fi peste un an de zile. E o problemă. Eu recunosc că nu am susţinut rotativa anul trecut, se ştie, fiindcă am văzut rotativa din 2023. Cum? Ne-am apropiat de rotativă, iar Ciucă nu mai avea autoritate în administraţia centrală, fiindcă funcţionarii publici ştiau că vine rotativa, 'hai să mai găsim pretexte să nu facem ce e de făcut'.

După care sigur că cel care urmează să vină la rotativă doreşte să fie parte în deciziile administrative, nu numai politice, fiindcă spune: 'de mâine eu am responsabilitatea'. Şi atunci se formează un blocaj. Eu am văzut în 2023 - dincolo de faptul că noi la rotativă am fost împinşi pe scări şi am spus că rotativa nu e ceva bun. (...) Am avut argumente când s-a discutat această chestiune, dar până la urmă asta e viaţa într-o coaliţie, fiecare cedează undeva”, a explicat liderul UDMR, la Euronews.

Rotativă guvernamentală în 2027

La fel ca în 2023, atunci când premierul Nicolae Ciucă a demisionat din funcție pentru a respecta acordul Coaliției, fiind înlocuit în vârful Guvernului de Marcel Ciolacu, în 2027, potrivit acordului, și Ilie Bolojan ar urma să facă un pas în spate, iar cel mai probabil, propunerea de premier a PSD va fi liderul de partid, sorin Grindeanu.

„Am văzut filmul și nu mi-a plăcut”

Indiferent de cine va ajunge premier, acesta va trebui să vină în Parlament cu un nou program de guvernare. „Ce va scrie în acel program de guvernare, astăzi nu ştim”, a completat Kelemen Hunor.

„Am văzut filmul în 2022 - 2023 şi nu mi-a plăcut şi nu a fost în folosul României. Haideţi să vorbim direct: rotativa din 2023 nu a fost în folosul cetăţeanului. Uitaţi-vă la ce s-a întâmplat după 2023”, a mai spus Kelemen Hunor.