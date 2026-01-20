search
Marți, 20 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Rotativa guvernamentală din 2027, o problemă, admite Kelemen Hunor: „Am văzut în 2023. Ciucă nu mai avea autoritate”

0
0
Publicat:

Șeful UDMR, Kelemen Hunor, avertizează cu privire la rotativa din 2027, care, potrivit acestuia, nu este în folosul cetățeanului și riscă să afecteze autoritatea premierului. El dă exemplul rotativei guvernamentale din 2023, atunci când fostul președintel PNL Nicolae Ciucă a cedat scaunul de premier fostului șef PSD Marcel Ciolacu. 

FOTO Inquam / Simion Tataru
FOTO Inquam / Simion Tataru

„Dacă PNL îl susţine pe preşedintele partidului, pe Ilie Bolojan, atunci rezistă (n. r. - Coaliția). (...) Rotativa va fi peste un an de zile. E o problemă. Eu recunosc că nu am susţinut rotativa anul trecut, se ştie, fiindcă am văzut rotativa din 2023. Cum? Ne-am apropiat de rotativă, iar Ciucă nu mai avea autoritate în administraţia centrală, fiindcă funcţionarii publici ştiau că vine rotativa, 'hai să mai găsim pretexte să nu facem ce e de făcut'.

După care sigur că cel care urmează să vină la rotativă doreşte să fie parte în deciziile administrative, nu numai politice, fiindcă spune: 'de mâine eu am responsabilitatea'. Şi atunci se formează un blocaj. Eu am văzut în 2023 - dincolo de faptul că noi la rotativă am fost împinşi pe scări şi am spus că rotativa nu e ceva bun. (...) Am avut argumente când s-a discutat această chestiune, dar până la urmă asta e viaţa într-o coaliţie, fiecare cedează undeva”, a explicat liderul UDMR, la Euronews. 

Rotativă guvernamentală în 2027 

La fel ca în 2023, atunci când premierul Nicolae Ciucă a demisionat din funcție pentru a respecta acordul Coaliției, fiind înlocuit în vârful Guvernului de Marcel Ciolacu, în 2027, potrivit acordului, și Ilie Bolojan ar urma să facă un pas în spate, iar cel mai probabil, propunerea de premier a PSD va fi liderul de partid, sorin Grindeanu. 

„Am văzut filmul și nu mi-a plăcut” 

Indiferent de cine va ajunge premier, acesta va trebui să vină în Parlament cu un nou program de guvernare. „Ce va scrie în acel program de guvernare, astăzi nu ştim”, a completat Kelemen Hunor.

„Am văzut filmul în 2022 - 2023 şi nu mi-a plăcut şi nu a fost în folosul României. Haideţi să vorbim direct: rotativa din 2023 nu a fost în folosul cetăţeanului. Uitaţi-vă la ce s-a întâmplat după 2023”, a mai spus Kelemen Hunor.

Politică

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Consiliul pentru Pace al lui Trump se confruntă deja cu solicitări de schimbare. Care sunt îngrijorările națiunilor invitate
digi24.ro
image
Un bărbat din Bacău a fost înștiințat printr-un act oficial că a murit: „Sunt o apariţie. Un decedat funcţional”
stirileprotv.ro
image
Pensionarii din România care pierd 825 lei, începând cu 1 iulie 2026. Decizia este finală
gandul.ro
image
Anunțul meteorologilor: De când se încălzește vremea în România
mediafax.ro
image
Bombă la FCSB: Vlad Chiricheș și-a dat acordul și semnează! Urmează anunțul oficial. Exclusiv
fanatik.ro
image
Donald Trump îndeplinește cel mai mare vis al Rusiei din ultimii 75 de ani. Analiză devastatoare în Wall Street Journal
libertatea.ro
image
Trump își atacă aliații: publică mesaje private de la Macron și Rutte și hărți false cu țări sub steag SUA
digi24.ro
image
„Mă hărțuiau la școală doar pentru că eram diferit” » Povestea copilului autist care a devenit cel mai puternic om din lume
gsp.ro
image
"Telenovela" Moruțan s-a încheiat! "Giovanni și Rapidul nu mai contează pentru mine acum!"
digisport.ro
image
Reprezentantul romilor în coaliția de guvernare: nu e corect să crească taxele pentru romi la fel ca în cazul românilor
stiripesurse.ro
image
Elon Musk spune că, peste 10-20 de ani, munca va fi opțională, iar banii vor deveni irelevanți datorită AI și roboticii
antena3.ro
image
Fenomen bizar în Făgăraş. De ce este mai cald la Bâlea Lac, la 2.000 m altitudine, decât în oraşul Sibiu
observatornews.ro
image
Un bărbat a murit după 7 ore de așteptare la Urgențe. Ce pastilă i-ar fi dat asistenta: 'L-am văzut albastru și l-am întors'
cancan.ro
image
„Zeița frumuseții” a renunțat la sportul de performanță la 19 ani și a devenit model: „Să aveți la ce vă uita”
prosport.ro
image
Cel mai mic oraş din România ca suprafaţă. Are doar 3,2 km pătrați, sigur ai trecut de multe ori prin el
playtech.ro
image
Neagoe a făcut iureș după meci! Cerința expresă pe care o are față de conducerea Petrolului
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Direct din Groenlanda, l-a jignit public pe Donald Trump și știe ce urmează: ”E terifiant”
digisport.ro
image
Legenda care sfidează rațiunea: aceasta ar putea fi dovada că Diavolul există chiar în lumea noastră
stiripesurse.ro
image
Sergiu, tânărul împușcat în Italia a fost înmormântat! Imaginile DURERII cu momentul în care mam... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Durere uriașă în urma tânărului mort în spitalul din Buzău! Iubita lui Gabriel a cedat, la o săptămână după ce l-a condus pe ultimul drum: „Sufletele s-au cerut…”
wowbiz.ro
image
Cătălin Crișan, de nerecunoscut la 57 de ani. Fanilor nu le-a venit să creadă că este chiar el: E îmbătrânit, arată ca la 80 de ani. Nu l-am mai cunoscut
romaniatv.net
image
Cum se schimbă prețul gazelor după 1 aprilie. Ministru Energiei explică ce înseamnă „mecanismul B” pentru români
mediaflux.ro
image
„Mă hărțuiau la școală doar pentru că eram diferit” » Povestea copilului autist care a devenit cel mai puternic om din lume
gsp.ro
image
Regina criminală, cea mai frumoasă femeie din regat. Cum a schimbat soarta Angliei pentru totdeauna. Ororile descoperite 1000 de ani mai târziu
actualitate.net
image
Boala care a ucis-o pe fiica lui Freedie Mercury la doar 48 de ani
actualitate.net
image
Zodii care își vor rescrie destinul. Vor avea parte de transformări și noi începuturi până în primăvara lui 2026
click.ro
image
Cel mai curat oraș din lume se află în Europa. A depășit chiar și Singapore la acest capitol: „Fără trafic aglomerat și plăcut pentru pietoni”
click.ro
image
Bombă în direct la Radio ZU! Mihai Morar a dat din casă despre Cătălin Măruță. Ascultătorii au rămas uimiți: „O să fie colegul nostru”
click.ro
Ducii de Sussex cu Regele Charles și Prințul William foto GettyImages jpg
Pretențiile de divă ale lui Meghan Markle. Ce a cerut ca să revină în Marea Britanie
okmagazine.ro
Prințul Albert și Prințesa Charlene foto profimedia 1053916296 (2) jpg
Îngrijorare și incertitudine în Monaco! În ce stare e Prințul Albert, care a ajuns de urgență pe mâinile medicilor
okmagazine.ro
GettyImages 454169582 jpg
Succes, premii și încercări. Ce nu s-a văzut din viața Juliei Louis-Dreyfus, ajunsă la 65 de ani
clickpentrufemei.ro
459c1399f57167e5c5ed5fdffca282b5 jpg
Traversarea imposibilă: secretele armatei medievale pentru a înfrunta inamicul pe malul opus
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum a ajuns Charlotte, fiica adoptivă a lui Ilie Năstase, pe străzi?! N-are bani nici de mâncare! De ce nu mai reușește să ia legătura cu tatăl ei?! „Ultima dată, m-a blocat…”
image
Zodii care își vor rescrie destinul. Vor avea parte de transformări și noi începuturi până în primăvara lui 2026

OK! Magazine

image
Imaginile durerii cu Regina Sofia a Spaniei la înmormântarea Prințesei Irene în Atena! Gestul făcut de fiul ei când a văzut-o că suferă

Click! Pentru femei

image
Succes, premii și încercări. Ce nu s-a văzut din viața Juliei Louis-Dreyfus, ajunsă la 65 de ani

Click! Sănătate

image
Trei simptome de cancer care afectează întregul organism sunt des ignorate