Luni, 16 Martie 2026
Adevărul
Cât a plătit Gică Popescu pentru a deveni acționar majoritar la Farul. „Baciul” are la activ câteva eșecuri în afaceri

Gică Popescu (58 de ani) susține că tranzacția prin care a devenit acționar majoritar la Farul Constanța nu este o achiziție bifată doar de ochii lumii, ca să-l elibereze pe cumnatul Gică Hagi (61 de ani), ci una cât se poate de serioasă, care implică o investiție de ordinul milioane de euro.

Lui Gică Popescu îi plac afacerile la nivel înalt FOTO Facebook

Sunt acționar majoritar, nu îmi place să mi se spună patron. Am făcut un comunicat pe care l-am transmis către mass-media și am spus cam tot ce era de spus. Tot ce s-a întâmplat la Farul va continua. Eu sunt președinte din 2019, de când sunt președinte clubul a avut creștere financiară. Suntem, poate, singurul club cu 6 ani la rând pe profit, mai puțin anul trecut.

Suntem un club care a trebuit să muncească foarte mult pentru a-și îndeplini obligațiile. Cât timp nu avem alt sprijin extern, am dus noi toată munca. A lucrat o echipă de management extraordinară. Gică a fost artizanul acestui proiect, dar singur nu ar fi reușit.

Gică rămâne cu 10 la sută, e unul dintre acționari. Nu mi-a plăcut să fiu dictator, mi-a plăcut să colaborez cu colegii mei. Cu Gică, atât timp cât nu va antrena, mă voi consulta așa cum a făcut-o el cu mine când era acționar majoritar.

Dacă va deveni selecționer se va ocupa exclusiv de echipa națională, dar va fi și acționar minoritar, cu 10%”, a declarat Gică Popescu, la „Fotbal Club”, de la Digi Sport.

„Tranzacția e pe milioane de euro”

Gică Popescu, căruia i se reproșează că a falimentat mai multe afaceri, fiind implicat în imobiliare, eoliene, dar și în școala de fotbal de la Calafat, susține că pachetul majoritar l-a costat o sumă importantă e abni

Gică nu se mai implică de câteva luni, a fost luată decizia în urmă cu câteva luni, am semnat documentele cu câteva săptămâni în urmă, le-am depus la ONRC (Oficiul Național al Registrului Comerțului). Am așteptat decizia ONRC pentru a anunța oficial.

Asta e o tranzacție comercială, că e făcută pentru un leu sau pentru 100 de milioane, e o tranzacție. Am bătut palma cu Gică, am semnat actele. Cum să vă spun cât a fost tranzacția?! Eu vă întreb pe voi ce salarii aveți? E tranzacție comercială. E vorba de milioane de euro, tranzacția e pe milioane de euro.

Tranzacția este pe milioane de euro, ce să vă spun mai mult? Nu trebuie să facem public prețul, dar este de ordinul milioanelor. În viitor, dacă îl vrea înapoi, Gică va plăti pentru acțiuni. Gică a înființat clubul, a pus bani aici, a pus suflet.

Era imposibil să le lase definitiv. A fost una dintre condițiile mele, ca Gică să rămână cu 10 la sută. A fost o condiție a mea pusă lui Gică, să rămână alături de mine, de Rivaldo și de Marica. Nu văd proiectul fără el. Nu mai ia decizia cum lua înainte”, a mai declarat „Baciul”, care deține 70% din acțiuni.

