Kelemen Hunor susține că acordul UE-MERCOSUR nu a fost discutat în coaliție. „Inacceptabil să nu discuți așa ceva politic”

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat luni că acordul comercial UE-MERCOSUR nu a fost discutat niciodată în coaliția de guvernare și a calificat acest lucru drept ”inacceptabil”.

"E o chestiune extrem de nuanțată. Nu trebuia aprobat acum, trebuia așteptat cel puțin până în februarie – martie, indiferent de presiuni. Pentru că nu au fost discutate, cel puțin în România, toate aspectele posibile și imposibile. Sunt pentru un astfel de acord, dar în acest moment – sigur, agricultura e doar o bucățică, dar am văzut Polonia, Franța, Ungaria – România ar fi trebuit să fie împotrivă, cel puțin pe analiza celor de la Ministerul Agriculturii, până când nu ne lămurim.

(...) În coaliție noi nu am discutat. Inacceptabil. Inacceptabil să nu discuți așa ceva politic, în coaliție niciodată nu am discutat. Deci, din acest punct de vedere, eu cred că e nevoie de un astfel de acord, dar nu poți să faci ”hai repede”, după 10 ani sau de când se negociază MERCOSUR", a spus Kelemen Hunor într-un interviu acordat G4Media.

Întrebat ce înseamnă mai exact faptul că acest acord nu a fost discutat deloc în coaliție, liderul UDMR a afirmat: "N-a fost discuție. Ministrul de Externe niciodată n-a fost prezent în șase luni de zile în coaliție să discutăm despre dosar. Sigur, publica externă o face președintele. OK, dar până la urmă ai și un guvern în care ai și un ministru. Deci, din acest punct de vedere există o frustrare și o nemulțumire în coaliție. Din păcate, în coaliție noi nici astăzi, nici în celelalte coaliții, nu discutăm dosare mari politice. Noi de obicei de obicei stingem focul, dacă reușim."

În ceea ce privește atacul lansat la adresa ministrului de Externe Oana Țoiu, pe care PSD a acuzat-o de trădare pe motiv ca votat pentru acordul UE – MERCOSUR, acesta a afirmat că "nu este vorba de trădare", însă "cei de la Ministerul de Externe trebuie să înțeleagă că ei au expertiză în diplomație, dar politica totuși nu o fac ei, politica o fac cei care au fost aleși."

"Coaliția va merge înainte și sunt convins că alte alternative în acest moment nici nu există", a mai spus Kelemen Hunor.

Statele UE au aprobat vineri controversatul acord comercial UE-Mercosur. Acesta un acord comercial între Uniunea Europeană și patru țări din Mercosur: Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay, care împreună reprezintă o populație de aproximativ 295 de milioane și al cincilea cel mai mare PIB din lume.

Acordul va elimina treptat tarifele vamale pentru peste 90% din comerțul bilateral. Negocierile au început în 1999, cu un acord inițial în 2019, iar un acord politic a fost atins abia în decembrie 2024.