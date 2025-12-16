România va încheia anul cu un deficit bugetar de 8,4%. Kelemen Hunor: „Din ianuarie-februarie vom avea o scădere a inflației”

Guvernul a făcut pași importanți pentru echilibrarea bugetului și reducerea deficitului bugetar, estimat la 8,4% la finalul acestui an, nivel stabilit în acord cu Comisia Europeană, a declarat președintele UDMR, Kelemen Hunor, luni seară. Acesta a subliniat însă că reformele esențiale nu au fost încă implementate, fiind totuși optimist privind o posibilă scădere a inflației începând din primele luni ale anului viitor.

„Din punctul meu de vedere, am făcut câțiva pași mici în direcția bună, de a echilibra bugetul, de a reduce deficitul bugetar. Dar nu am făcut încă reforme”, a afirmat Kelemen Hunor la Digi24.

Potrivit acestuia, singurele tentative de reformă au vizat zona pensiilor speciale ale magistraților, urmând ca CCR să se pronunțe pe 28 decembrie.

Liderul UDMR a amintit că reducerea deficitului s-a realizat și prin diminuarea unor cheltuieli, inclusiv în Educație, dar și prin creșterea taxelor.

„Și au fost crescute taxele, TVA-ul în primul rând şi accizele la combustibil, alcool, țigări şi celelalte produse care sunt accizate. Deci (...) am redus deficitul bugetar, am prioritizat investițiile, ceea ce este bine şi vom încheia anul cu 8,4%, ținta stabilită cu Comisia. Mai puțin nu puteam să facem, că e aproape imposibil în condițiile date”, a explicat Kelemen Hunor.

Acesta a precizat că măsurile de corecție bugetară au fost luate abia după alegerile prezidențiale din luna mai. În aceste condiții, liderul UDMR estimează că anul viitor deficitul bugetar ar putea scădea la aproximativ 6,5 – 6,6%.

Kelemen Hunor a atras atenția că presiunea asupra bugetului va rămâne ridicată și în 2026, în principal din cauza costurilor cu dobânzile la împrumuturile contractate în anii anteriori.

„Avem anul viitor, într-adevăr, o problemă, o problemă în sensul că trebuie să plătim dobânzile la acele împrumuturi care au fost luate pe termen scurt şi cu dobândă mare în 2023 şi mai ales în 2024. Asta înseamnă în jur de 12 miliarde de euro. Cam 3% sau aproape 3% din acest deficit se află acolo”, a explicat acesta.

Pe de altă parte, liderul UDMR a subliniat importanța absorbției fondurilor europene, în special a celor din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), care ar putea contribui la echilibrarea banilor publice.

„Într-adevăr, e o perioadă foarte grea pentru fiecare om. Asta nu trebuie să negăm, fiindcă inflația a fost relativ mare și a rămas relativ mare până în decembrie. Eu cred că, totuși, din ianuarie-februarie vom avea o scădere a inflației şi trebuie să gestionăm foarte responsabil bugetul”, a mai declarat Kelemen Hunor.