„O ultimă măgărie”. George Simion îl atacă pe Ilie Bolojan după demiterea lui Irinel Scrioșteanu de la Transporturi

Liderul AUR, George Simion, îl atacă pe premierul Ilie Bolojan după demiterea lui Irinel Ionel Scrioșteanu din funcția de secretar de stat în Ministerul Transporturilor, pe care îl consideră „un profesionist, printre puținii” din instituție.

Liderul AUR George Simion Foto: Mediafax

„O ultimă măgărie a lui Bolojan: a demis un profesionist, printre puținii, de la Ministerul Transporturilor”, a scris George Simion pe Facebook. Liderul AUR și-a încheiat mesajul cu afirmația „Meritocrația salvează România”.

Cine este Irinel Ionel Scrioșteanu

Liberalul Irinel Ionel Scrioșteanu a fost eliberat din funcția de secretar de stat la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii printr-o decizie semnată luni, 19 octombrie, de premierul interimar Ilie Bolojan și publicată în Monitorul Oficial.

Foto: captură

Irinel Ionel Scrioșteanu a ocupat funcția de secretar de stat în Ministerul Transporturilor și Infrastructurii începând din noiembrie 2019. Anterior, el a mai deținut această funcție în perioada mai 2018-noiembrie 2019.

În cadrul ministerului, a coordonat direcțiile și unitățile din domeniile rutier, naval și feroviar, precum și activitățile privind dezvoltarea, implementarea și supervizarea proiectelor de investiții din aria sa de responsabilitate.

De asemenea, Scrioșteanu a coordonat departamente funcționale și activitățile consiliilor, comitetelor și grupurilor de lucru interministeriale și a reprezentat Ministerul Transporturilor în cadrul acestora.

Decizia privind eliberarea lui Scrioșteanu din funcție vine în contextul hotărârii PNL de a trece în Opoziție. Luni, Ilie Bolojan le-a cerut demnitarilor susținuți de liberali să demisioneze din funcțiile ocupate în administrația centrală.

Solicitarea îi vizează pe secretarii de stat, subsecretarii de stat, prefecții și subprefecții susținuți de PNL.

„În ceea ce priveşte partea de demnitari care au fost susţinuţi de PNL, secretarii de stat sau şefii de agenţii, aceştia sau şi-au depus demisia şi urmează să îşi încheie mandatul în zilele următoare, sau vor clarifica aceste lucruri mâine, inclusiv prefecţii numiţi de PNL. În ceea ce priveşte eliberarea lor din funcţie, pentru majoritatea eliberarea se va face în cursul acestei săptămâni, mâine sau vineri”, a transmis Ilie Bolojan.

Bolojan a precizat că persoanele numite în urma unor concursuri își vor continua activitatea în limitele mandatului și ale legii. Totodată, a anunțat că va elibera locuința de protocol într-un termen rezonabil.