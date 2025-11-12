Rafinăria Petrotel Lukoil ar putea fi preluată pe o perioadă limitată de statul român, a afirmat miercuri preşedintele Românie, Nicuşor Dan, răspunzând unei întrebări din partea presei.

„Au avut loc discuţii, e un grup de lucru la nivelul Guvernului

În linii mari, Lukoil are în România o rafinărie și sute de benzinării.

Importantă este rafinăria. În acest moment, ea este închisă pentru mentenanță, urmând să fie redeschisă în câteva săptămâni. După cum se vede, faptul că ea e închisă nu afectează fluxul. Însă pe termen mediu și lung, dacă ea nu ar mai procesa, nu ar mai rafina, ne-ar obliga să importăm mai mult. Asta este problema.

Pe de o parte, nu există riscul ca ea să fie preluată de o firmă paravan a Rusiei, pentru că avem o comisie care evaluează toate vânzările de companii care au un interes strategic. Acest risc nu există.

Bineînțeles că există un interes ca să fie preluată, însă nimic nu ne obligă să ne grăbim cu procesul ăsta. Și există și varianta care are nevoie de un cadru normativ special, ca pe o perioadă limitată ea să fie preluată de statul român”, a declarat președintele României.

Video de la ora 1,14:

Amintim că ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat marți seară că nu va solicita termenului de 21 noiembrie prelungirea stabilit de SUA pentru aplicarea sancțiunilor împotriva gigantului petrolier rus Lukoil.

El a subliniat că echipa sa colaborează cu autoritățile relevante pentru elaborarea unui cadru legislativ care să asigure „conformarea deplină cu regimul de sancțiuni stabilit de Statele Unite, menținând în același timp funcționalitatea rafinăriei Petrotel Ploiești.

Ministrul a exclus categoric posibilitatea de a solicita o amânare: „O spun răspicat: nu voi solicita prelungirea termenului de 21 noiembrie fixat de autorităţile americane. Mai mult, voi susţine replicarea şi aplicarea unitară a sancţiunilor iniţiate de SUA la nivelul întregii Uniuni Europene”.

„România trebuie să preia controlul asupra companiei pentru a garanta implementarea completă a măsurilor internaţionale, pentru a proteja locurile de muncă ale celor 5.000 de angajaţi şi pentru a asigura stabilitatea şi securitatea sistemului energetic naţional”, a precizat Bogdan Ivan.

Burduja susține preluarea activelor de către România

Fostul ministru al Energiei, Sebastian Burduja, a afirmat pentru „Adevărul” că „România trebuie să exploateze această deschidere strategică, creată de sancțiunile pe care administrația Trump le-a anunțat în raport cu Federația Rusă, inclusiv Lukoil”.

„România are posibilitatea să preia aceste active strategice, parte dintre ele de tip infrastructură critică. Și când spun că are posibilitatea să le preia mă refer la specialiștii români care în domeniul petrochimiei sunt recunoscuți la nivel mondial, România având o tradiție în acest sector de mai bine de un secol”, a spus fostul ministru al Energiei.

Sebastian Burduja a explicat că, în acest moment, Romgaz nu are suficient „spațiu financiar” pentru preluarea activelor Lukoil, poate doar pe termen scurt.

„Cred că statul român nu are în acest moment posibilitatea să preia efectiv aceste active, poate doar pe termen scurt, pt că există puține companii care ar putea încerca o asemenea mutare și actualmente ele nu au spațiu financiar, e cazul Romgaz, sau suficientă expertiză în cadrul acestor companii de stat. E adevărat că și acum la Lukoil lucrează foarte mulți experți români, poate doar câțiva expați. Deci resursă umană de calitate avem, dar Ministerul Energiei și ceilalți factori de decizie au datoria de a găsi urgent soluții pentru ca rafinăria și stațiile de desfacere a carburanțiuilor, de tip PECO să fie preluată fără a periclita securitatea în aprovizionarea de carburanți”, a explicat fostul ministru al Energiei pentru „Adevărul”.

Continuând, Sebastian Burduja a opinat că, din punctul său de vedere, rușii trebuie scoși urgent în afara sectorului energetic, inclusiv priin naționalizare.

„Personal, sunt pentru orice soluție care îi scoate pe ruși în afara sectorului energetic românesc, cât mai urgent, inclusiv prin soluții de forță de tipul naționalizare și cred că pe termen mediu, după o perioadă de timp, aceste active pot fi preluate de companii românești, de companii serioase, de un capital autohton, împreună cu expertiza pe care o avem la nivel tehnic.

Statul nu este întotdeauna cel mai bun administrator, și de aceea îmi mențin părerea că nu statul în sine ar trebui să preia aceste active, ci capitalul românesc să le dezvolte și să le pună în slujba economiei românești și în slujba românilor”, a declarat Sebastian Burduja pentru „Adevărul”.

Contextul sancțiunilor impuse Lukoil de către SUA

Lukoil a intrat sub incidența unui nou pachet de sancțiuni economice impuse de Statele Unite, în contextul războiului purtat de Rusia în Ucraina. Decizia Washingtonului vizează atât compania Lukoil, cât și Rosneft, cele mai mari două grupuri petroliere ruse.

Sancțiunile, anunțate pe 22 octombrie 2025, au ca scop restricționarea finanțării economiei ruse și a „mașinăriei de război a Kremlinului”. Departamentul Trezoreriei SUA a precizat că măsurile se extind asupra filialelor și partenerilor acestor companii, interzicând entităților americane și aliaților lor să deruleze tranzacții comerciale sau financiare cu Lukoil.

Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) a stabilit termenul de 21 noiembrie 2025 pentru închiderea sau vânzarea activelor internaționale deținute de compania rusă, sub riscul unor sancțiuni suplimentare.

Lukoil a confirmat ulterior că a început procesul de identificare a cumpărătorilor pentru activele din străinătate și a anunțat intenția de a-și vinde întreaga rețea internațională, inclusiv rafinăriile din România și Bulgaria.