Indexarea pensiilor și eliminarea CASS pentru mame și veterani. Ce promite Petre Florin Manole, propunerea PSD pentru Ministerul Muncii

Petre Florin Manole, propunerea PSD pentru funcția de ministru al Muncii, a anunțat principalele măsuri pe care intenționează să le susțină, printre care indexarea pensiilor, eliminarea contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) pentru mame și veterani, protejarea puterii de cumpărare a salariaților și sprijinirea persoanelor cu dizabilități.

Florin Manole, propunerea PSD pentru Ministerul Muncii Foto: Mediafax

Într-un mesaj publicat pe Facebook, social-democratul a afirmat că măsurile economice și fiscale trebuie să protejeze familiile vulnerabile și să producă schimbări concrete în viața de zi cu zi a românilor.

„Românii au nevoie de schimbări pe care să le simtă în fiecare zi, în casele lor și în bugetul familiei”, a transmis Petre Florin Manole.

Indexarea pensiilor și eliminarea CASS pentru mame

„Voi susține ferm patru priorități: indexarea pensiilor; eliminarea CASS pentru veterani și mai ales pentru mame, pentru ca venitul unei familii să nu fie împovărat tocmai atunci când crește responsabilitatea; protejarea puterii de cumpărare a celor care muncesc și sprijinirea reală a persoanelor cu dizabilități, pentru demnitate și șanse egale, cuvinte care să nu rămână doar pe hârtie”, a anunțat Manole, propus ministru al Muncii în viitorul Guvern Luca Niculescu.

Ce spune despre familiile afectate de măsurile fiscale

Petre Florin Manole a susținut că familiile care se confruntă cu cele mai mari dificultăți financiare nu trebuie să suporte cea mai mare povară a măsurilor de redresare fiscal-bugetară.

„Familiile care întâmpină cele mai mari dificultăți NU vor mai fi cele care vor duce cea mai grea povară în redresarea fiscal-bugetară”, a afirmat acesta.

În ceea ce privește consumatorii vulnerabili, Manole a anunțat că va colabora cu ministerele Energiei și Mediului pentru identificarea unor soluții și a surselor de finanțare destinate sprijinirii acestora.

Totodată, împreună cu Ministerul Economiei, intenționează să coreleze resursele de formare profesională pentru a-i ajuta pe tineri și pe șomeri să intre sau să revină pe piața muncii.

„Vom colabora cu ministerele Energiei și Mediului pentru a găsi soluții și finanțare pentru consumatorii vulnerabili. Împreună cu ministerul Economiei vom corela resursele de formare ca să susținem tinerii și șomerii pentru a se (re)activa pe piața muncii. Și, mai ales, voi fi un partener serios al sindicatelor și patronatelor în demersurile lor”, a precizat Manole.

Promisiuni pentru românii care muncesc în străinătate

Un alt obiectiv anunțat vizează îmbunătățirea protecției drepturilor românilor care lucrează în afara țării.

Petre Florin Manole a precizat că atașații de muncă trebuie să urmărească mai activ respectarea drepturilor lucrătorilor români, inclusiv în ceea ce privește condițiile de muncă, drepturile sociale și pensiile.

„Drepturile lor, fie cele referitoare la muncă, fie cele referitoare la drepturi sociale sau pensii, la demnitate și respect, trebuie să fie urmărite de atașații de muncă, care vor trebui să arate că sunt mai activi decât au fost până acum”, a transmis social-democratul.

Manole a mai subliniat că dorește să fie un partener al sindicatelor și patronatelor și că activitatea Ministerului Muncii trebuie să fie transparentă.