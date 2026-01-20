Pensionarii cu venituri mici ar putea primi sprijin financiar și anul acesta. Ministrul Muncii: „Inflația i-a afectat puternic”

Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat marți că intenționează să propună ca și în 2026 să fie acordat ajutor pensionarilor cu venituri mici, pentru a sprijini categoriile cele mai vulnerabile. „Cred că ne putem permite un astfel de efort”, a spus acesta.

„La fel cum am făcut anul trecut, în 2026 ar trebui să existe un sprijin pentru pensionarii vulnerabili, deoarece inflația i-a afectat puternic. Voi propune coaliției să avem un mecanism similar. Nu am spus cifre, praguri, sau cuantumuri, corect este să avem această discuție colegială (…) Este nevoie să sprijinim pensionarii vulnerabili”, a afirmat ministrul Marius Manole, la Antena 3.

Oficialul a precizat că există soluții tehnice pentru implementarea ajutorului, însă trebuie văzut dacă există bani la buget.

„Soluțiile tehnice există, însă trebuie să verificăm și capacitatea bugetului. (...) Este normal să sprijim acești oameni”, a declarat ministrul Muncii, Florin Manole.

În acest sens, ministrul va propune două variante. Una dintre ele ar urma să fie asemănătoare cu cea aplicată anul trecut, prin acordarea sprijinului în două tranșe, cu un impact bugetar estimat la aproximativ două miliarde de lei.

„Voi propune două variante. Prima este una similară cu cea de anul trecut: două tranşe de câte 400 de lei pentru pensionarii cu venituri sub 2.547 de lei. Este normal să plecăm, anul acesta, de la ceea ce a existat anul trecut. A doua variantă este similară cu cea din 2023, când au existat trei praguri de venit şi trei cuantumuri diferite, astfel încât cei cu venituri mai mici să beneficieze de un sprijin mai mare. Îmi pot imagina frustrarea legitimă a unui pensionar care se află cu 50 de lei peste prag şi, din acest motiv, pierde 800 de lei. De aceea cred că trebuie să existe mai multe praguri, nu unul singur”, a spus Manole.

„Cred că dacă am avut bani anul trecut, când am avut o țintă de deficit mai greu de atins, cred că ne putem permite un astfel de efort, fără a ignora ideile corecte că trebuie să facem economii din alte părți”, a spus Manole.