Pensii indexate din 2027, schimbări pentru părinți și ajutoare pentru familiile vulnerabile. Ce propune Programul de guvernare

Programul de guvernare propus de premierul desemnat Luca Niculescu include indexarea pensiilor începând din 2027, un pachet de sprijin pentru familiile vulnerabile, modificări ale indemnizației pentru creșterea copilului și extinderea programelor de formare profesională.

Programul de guvernare include indexarea pensiilor de la 1 ianuarie 2027 Foto: Shutterstock

Documentul prevede și investiții în servicii sociale, locuințe accesibile și integrarea persoanelor cu dizabilități pe piața muncii.

Indexarea pensiilor și ajutoare pentru familiile vulnerabile

Potrivit programului de guvernare, pensiile ar urma să fie indexate începând din 2027, pentru a proteja puterea de cumpărare a pensionarilor în fața creșterii costului vieții. Măsura va trebui însă să respecte resursele bugetare disponibile și obiectivele de reducere a deficitului public.

Guvernul propune și un pachet de solidaritate pentru persoanele și familiile afectate de scumpiri și de creșterea facturilor la energie. Printre beneficiarii vizați se numără familiile cu cel puțin trei copii, familiile monoparentale, veteranii și persoanele cu dizabilități. Valoarea ajutoarelor și criteriile de acordare urmează să fie stabilite în funcție de venituri, nevoi și bugetul disponibil.

În paralel, autoritățile vor să reducă întârzierile în soluționarea dosarelor de pensie. Programul prevede diminuarea cu 50% a numărului de dosare care depășesc termenul legal până în iunie 2027, digitalizarea arhivelor Casei Naționale de Pensii Publice și introducerea cuponului electronic de pensie.

Schimbări pentru părinți și sprijin pentru natalitate

Printre măsurile propuse se numără modificarea regulilor privind concediul și indemnizația pentru creșterea copilului. Părinții care revin voluntar la serviciu ar putea păstra indemnizația pentru încă șase luni dacă se întorc la muncă atunci când copilul are între șase și 12 luni, respectiv pentru încă trei luni dacă revin după vârsta de 12 luni. În această perioadă, măsura ar urma să se aplice fără cumularea stimulentului de inserție.

Programul prevede și posibilitatea ca bunicii angajați să preia concediul pentru creșterea copilului, cu acordul părinților.

O altă măsură vizează continuarea programului de fertilizare in vitro, pentru care este propusă o capacitate de 10.000 de beneficiari anual și un plafon de 15.000 de lei pentru fiecare beneficiar. Necesarul bugetar estimat este de aproximativ 150 de milioane de lei pe an, în limita bugetelor aprobate.

Totodată, Guvernul intenționează să elaboreze până în septembrie 2027 o strategie pentru familie, natalitate și demografie, care să coreleze accesul la locuri de muncă, locuințe, creșe și grădinițe.

Primul loc de muncă pentru tineri și formare profesională

Programul de guvernare pune accent și pe integrarea tinerilor pe piața muncii. Autoritățile propun accelerarea programului „Primul loc de muncă”, destinat unui număr de aproximativ 21.000 de tineri care nu lucrează și nu urmează cursuri de educație sau formare profesională. Programul ar urma să beneficieze de 170 de milioane de euro din fonduri europene.

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De asemenea, este prevăzută extinderea programelor de ucenicie și internship, cu o țintă de 5.000 de participanți în perioada 2027-2028. Obiectivul este ca 80% dintre ucenici să finalizeze programul, iar 60% să fie angajați în termen de șase luni.

Un alt proiect este încheierea unui Pact Național pentru Piața Muncii până în iunie 2027, prin care statul, angajatorii și sindicatele ar urma să colaboreze pentru identificarea competențelor necesare economiei. Sunt vizate inclusiv programe de reconversie profesională pentru persoanele afectate de schimbările economice și tehnologice, cu orientare către domenii precum energia, construcțiile, apărarea și sănătatea.

În sectorul public, programul prevede elaborarea, în 2027, a unui proiect pentru o nouă lege a salarizării. Reforma ar urma să corecteze inechitățile dintre categorii profesionale și să clarifice grilele de salarizare și sporurile. Aplicarea eventualelor majorări va depinde de resursele bugetare disponibile.

Reguli noi pentru munca prin platforme digitale

Guvernul își propune să finalizeze în termen de 45 de zile de la învestire proiectul de lege privind munca prin platforme digitale, în contextul transpunerii directivei europene în domeniu.

Măsurile ar urma să clarifice statutul lucrătorilor atunci când platformele le controlează activitatea, dreptul acestora de a primi informații despre deciziile automatizate care le afectează veniturile și posibilitatea de a contesta astfel de decizii.

Programul mai prevede reformarea Inspecției Muncii, intensificarea controalelor împotriva muncii nedeclarate și măsuri pentru creșterea siguranței la locul de muncă.

Mai multe servicii sociale și sprijin pentru persoanele cu dizabilități

Documentul propune extinderea serviciilor sociale la nivelul comunităților, în special în mediul rural. Obiectivul este dezvoltarea a 2.000 de comunități rurale și sprijinirea a aproximativ 450.000 de persoane vulnerabile până în 2029, prin echipe care să integreze servicii de asistență socială, sănătate și educație.

Pentru persoanele vârstnice, autoritățile vor să extindă serviciile de îngrijire la domiciliu și centrele de zi. Un plan național pentru îngrijirea de lungă durată ar urma să fie adoptat în următoarele 12 luni.

În cazul persoanelor cu dizabilități, programul prevede formarea a 1.500 de asistenți personali profesioniști în următorii doi ani și acordarea de vouchere de până la 8.000 de euro pentru tehnologii asistive, prin programul TECH ASSIST. Sunt vizate și reformarea sistemului de evaluare a dizabilității și dezvoltarea serviciilor care permit persoanelor să trăiască independent, în afara instituțiilor rezidențiale.

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O altă direcție este dezvoltarea locuințelor sociale și accesibile. În termen de 14 luni, Guvernul propune operaționalizarea unui registru național al solicitărilor de locuințe, cu criterii transparente de punctaj și alocare.

Măsurile depind de buget și de legislația de aplicare

Deși programul stabilește obiective și termene pentru mai multe reforme sociale, o parte dintre măsuri necesită modificări legislative, consultări cu partenerii sociali și identificarea surselor de finanțare.

Indexarea pensiilor, ajutoarele pentru familiile vulnerabile și eventualele facilități fiscale vor trebui corelate cu resursele bugetare și cu angajamentele de reducere a deficitului. Prin urmare, propunerile din programul de guvernare nu reprezintă, în sine, garanția că toate măsurile vor fi aplicate în forma și la termenele anunțate.