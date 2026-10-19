 Funcția importantă pe care Marian Neacșu nu o exclude, deși a fost propus ministru de Interne: „Mă gândesc în mod foarte serios” | adevarul.ro
search
Luni, 19 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Funcția importantă pe care Marian Neacșu nu o exclude, deși a fost propus ministru de Interne: „Mă gândesc în mod foarte serios”

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Marian Neacșu, propus pentru funcția de ministru al Afacerilor Interne, nu exclude posibilitatea de a ajunge la conducerea Curții de Conturi. Întrebat dacă mai ia în calcul această funcție după ce a acceptat portofoliul de la Interne, acesta a declarat că se va gândi serios la oportunitate dacă vor începe procedurile pentru desemnarea viitorului președinte al instituției.

Marian Neacșu, propus pentru funcția de ministru al Afacerilor Interne
Marian Neacșu, propus pentru funcția de ministru al Afacerilor Interne Foto: Facebook

Declarațiile au fost făcute luni, la Palatul Parlamentului, unde Marian Neacșu a fost întrebat dacă a ieșit din calculele pentru șefia Curții de Conturi după ce a acceptat propunerea de a prelua Ministerul Afacerilor Interne.

„Nu știm când vor avea loc procedurile pentru desemnarea șefiei Curții de Conturi. Pot să vă spun că îmi voi face foarte serios, cum am făcut peste tot, treaba aici, la Ministerul de Interne și, în măsura în care se va ivi vreo oportunitate și se poate să se ivească începerea procedurilor pentru obținerea președinției Curții de Conturi, mă gândesc în mod foarte serios”, a declarat acesta.

Ce funcție preferă Marian Neacșu în prezent

Întrebat dacă ar fi preferat funcția de președinte al Curții de Conturi în locul celei de ministru de Interne, Marian Neacșu a precizat că, deocamdată, prioritatea sa este portofoliul pentru care a fost propus.

„Nu. Deocamdată prefer funcția de ministru de Interne și am să-mi fac datoria foarte bine”, a afirmat Neacșu, potrivit Agerpres.

Audierile miniștrilor propuși în Cabinetul Niculescu

Cabinetul propus de premierul desemnat Luca Niculescu cuprinde 17 miniștri. Luni, 19 octombrie, candidații pentru 13 portofolii au fost programați să treacă prin comisiile parlamentare de specialitate.

Printre aceștia s-au numărat Florin Barbu, propus la Agricultură, Marcel Alexandru Stoica, nominalizat la Dezvoltare, Dumitru Chisăliță, la Energie, Radu Oprea, la Apărare, Daniel Zamfir, la Economie, și Bogdan Dumitru, la Digitalizare.

Tot luni au fost programate audierile candidaților pentru Finanțe- Alexandru Nazare, Educație- Sorin Costreie, Învățământ preuniversitar – Sorin Gabriel Ionescu, Afaceri Interne– Marian Neacșu, Transporturi- Ștefan Ovidiu Popa, Mediu- Natalia Intotero și Cultură - Ioana Ciocan.

Marți, 20 octombrie, începând cu ora 09:00, sunt programate audierile celorlalți candidați, pentru portofoliile Justiției- Radu Marinescu, Proiectelor Europene - Mihai Ghifiu, Afacerilor Externe - Dan Neculăescu, Muncii - Florin Manole și Sănătății - Alexandru Rogobete.

Fiecare candidat are la dispoziție o oră pentru audiere, iar avizele acordate de comisiile parlamentare sunt consultative. Decizia finală privind învestirea Guvernului va fi luată de parlamentari, în plenul reunit al celor două Camere.

Pentru a obține învestitura Parlamentului, Cabinetul condus de Luca Niculescu trebuie să adune cel puțin 233 de voturi favorabile.

Premierul desemnat a încheiat un acord de susținere cu liberalii și, potrivit unor surse, ar putea semna un acord și cu UDMR. USR și AUR au anunțat că nu susțin acest Guvern.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
O importantă cercetătoare în domeniul cancerului a murit din cauza bolii pe care încerca să o vindece. Care a fost primul ei simptom
digi24.ro
image
Doi copii au pornit un Mercedes electric de 82.000 de euro la Salonul Auto de la Paris și l-au izbit de un panou. Ce a urmat
stirileprotv.ro
image
Bolojan, mutare-BOMBĂ înainte să plece de la Palatul Victoria. Nimeni nu se aștepta!
gandul.ro
image
SURPRIZĂ! Călin Georgescu, din nou în fața judecătorilor. Când se decide soarta arestului la domiciliu
mediafax.ro
image
Echipa de start a FCSB cu FC Voluntari, confirmată. Reghecampf a pregătit o mare surpriză! Exclusiv
fanatik.ro
image
Calculele dinaintea învestirii Guvernului Niculescu: cu ce scor trece de Parlament cabinetul PSD cu premier independent
libertatea.ro
image
De ce nu va ajunge la închisoare elevul care a înjunghiat o profesoară și un coleg? Explicațiile judecătorului Cristi Danileț
digi24.ro
image
Elina Svitolina și Gael Monfils s-au despărțit: „Cel mai dureros adevăr pe care a trebuit vreodată să-l înfrunt”
gsp.ro
image
”Sancțiune istorică” pentru Manchester City: doi ani în liga a doua!
digisport.ro
image
Violeta Bănică a slăbit 7 kilograme într-un singur an. De ce nu s-a putut adapta la viața din New York
click.ro
image
Un charter plin cu români scoși din închisori a fost trimis din Dublin către București
antena3.ro
image
Ungaria a coborât inflaţia de la 26% la 1,6%. În România, preţurile cresc acum de patru ori mai repede
zf.ro
image
Harta României va fi schimbată. Dispar sute de localităţi, după referendum
observatornews.ro
image
'Profetul Apocalipsei', o nouă predicție BULVERSANTĂ, după ce a prezis pandemia Covid-19: 'Se va întâmpla în 2027'
cancan.ro
image
CCR decide joi dacă formula de calcul a pensiilor e constituțională. Care pensionari vor fi afectați? Și cum?
newsweek.ro
image
Marele campion a ajuns să vândă fier vechi: „Tai vagoane de tren abandonate”
prosport.ro
image
Radarul e-SIGUR te fotografiază, dar nu te oprește nimeni. În cât timp poți afla că ai fost prins
playtech.ro
image
Eroul din Bistrița purta tricoul Rapidului: a sărit să-și apere profesoara și a fost înjunghiat. Motivul atacului care a șocat România
fanatik.ro
image
Rectorul Universității București transmite mesaj simbolic: „Dacă în continuare vom avea oameni foarte buni, dar mediocrii ajung să conducă, lucrurile nu vor fi în regulă”
ziare.com
image
Ministrul de Interne din Franța a făcut anunțul mult așteptat, după protestele violente de la Paris
digisport.ro
image
„N-am mai zis asta la nimeni!” Sfaturile pe care Niculina Stoican i le-a dat Andrei la nunta cu Cătălin Măruță
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cutremur pe scena politică. Și-au dat demisia în urmă cu puțin timp
romaniatv.net
image
Răsturnare de situație în cazul elevului din Bistrița care a înjunghiat o profesoară. Ce spune bunicul său. Victima, în sala de operație
mediaflux.ro
image
De 5 ori campion, astăzi taie și vinde fier: „Chiar acum mă ocup de niște vagoane de tren”
gsp.ro
image
Angela Similea, ravisantă la 80 de ani, într-o rochie splendidă, la Gala „Nu există nu se poate”, organizată de Andreea Marin
actualitate.net
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Actrița de la Hollywood care l-a cucerit pe Ion Dichiseanu. Regretatul actor ar fi împlinit 93 de ani
click.ro
image
Greșeala pe care mulți români o fac înainte de culcare. De ce nu este recomandat să lași cheia în yală peste noapte
click.ro
image
Valerie Lungu, atac la adresa Ralucăi Bădulescu după „Asia Express”: „Mai mare prefăcătorie nu există”
click.ro
Elizabeth Chudleigh, Ducesă de Kingston, profimedia 0164775193 jpg
Ducesa desfrânată care a venit aproape goală la balul secolului! Și-a ascuns primul soț pentru a se mărita cu unul mult mai bogat
okmagazine.ro
Andrea Sunshine, Instagram (7) jpg
S-a culcat cu 800 de bărbați, adoră relațiile intime, dar spune că a decis să renunțe la sex, după ce a găsit o ”variantă mai bună”. Care e aceasta?
okmagazine.ro
Satul Meria din Corsica
O casă veche de 1.600 de ani, descoperită la câțiva pași de un debarcader antic, pe coasta Corsicăi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Lovitură pe plan amoros pentru aceste zodii: Adio, singurătate! Vine marea iubire
image
Actrița de la Hollywood care l-a cucerit pe Ion Dichiseanu. Regretatul actor ar fi împlinit 93 de ani

OK! Magazine

image
Ducesa cu mâna lungă și ridicolă? Meghan și umilința trăită în fața lui Kate, după ce i s-au cerut înapoi hainele de lux