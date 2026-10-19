Funcția importantă pe care Marian Neacșu nu o exclude, deși a fost propus ministru de Interne: „Mă gândesc în mod foarte serios”

Marian Neacșu, propus pentru funcția de ministru al Afacerilor Interne, nu exclude posibilitatea de a ajunge la conducerea Curții de Conturi. Întrebat dacă mai ia în calcul această funcție după ce a acceptat portofoliul de la Interne, acesta a declarat că se va gândi serios la oportunitate dacă vor începe procedurile pentru desemnarea viitorului președinte al instituției.

Marian Neacșu, propus pentru funcția de ministru al Afacerilor Interne Foto: Facebook

Declarațiile au fost făcute luni, la Palatul Parlamentului, unde Marian Neacșu a fost întrebat dacă a ieșit din calculele pentru șefia Curții de Conturi după ce a acceptat propunerea de a prelua Ministerul Afacerilor Interne.

„Nu știm când vor avea loc procedurile pentru desemnarea șefiei Curții de Conturi. Pot să vă spun că îmi voi face foarte serios, cum am făcut peste tot, treaba aici, la Ministerul de Interne și, în măsura în care se va ivi vreo oportunitate și se poate să se ivească începerea procedurilor pentru obținerea președinției Curții de Conturi, mă gândesc în mod foarte serios”, a declarat acesta.

Ce funcție preferă Marian Neacșu în prezent

Întrebat dacă ar fi preferat funcția de președinte al Curții de Conturi în locul celei de ministru de Interne, Marian Neacșu a precizat că, deocamdată, prioritatea sa este portofoliul pentru care a fost propus.

„Nu. Deocamdată prefer funcția de ministru de Interne și am să-mi fac datoria foarte bine”, a afirmat Neacșu, potrivit Agerpres.

Audierile miniștrilor propuși în Cabinetul Niculescu

Cabinetul propus de premierul desemnat Luca Niculescu cuprinde 17 miniștri. Luni, 19 octombrie, candidații pentru 13 portofolii au fost programați să treacă prin comisiile parlamentare de specialitate.

Printre aceștia s-au numărat Florin Barbu, propus la Agricultură, Marcel Alexandru Stoica, nominalizat la Dezvoltare, Dumitru Chisăliță, la Energie, Radu Oprea, la Apărare, Daniel Zamfir, la Economie, și Bogdan Dumitru, la Digitalizare.

Tot luni au fost programate audierile candidaților pentru Finanțe- Alexandru Nazare, Educație- Sorin Costreie, Învățământ preuniversitar – Sorin Gabriel Ionescu, Afaceri Interne– Marian Neacșu, Transporturi- Ștefan Ovidiu Popa, Mediu- Natalia Intotero și Cultură - Ioana Ciocan.

Marți, 20 octombrie, începând cu ora 09:00, sunt programate audierile celorlalți candidați, pentru portofoliile Justiției- Radu Marinescu, Proiectelor Europene - Mihai Ghifiu, Afacerilor Externe - Dan Neculăescu, Muncii - Florin Manole și Sănătății - Alexandru Rogobete.

Fiecare candidat are la dispoziție o oră pentru audiere, iar avizele acordate de comisiile parlamentare sunt consultative. Decizia finală privind învestirea Guvernului va fi luată de parlamentari, în plenul reunit al celor două Camere.

Pentru a obține învestitura Parlamentului, Cabinetul condus de Luca Niculescu trebuie să adune cel puțin 233 de voturi favorabile.

Premierul desemnat a încheiat un acord de susținere cu liberalii și, potrivit unor surse, ar putea semna un acord și cu UDMR. USR și AUR au anunțat că nu susțin acest Guvern.