Guvernul interimar este „mai legitim decât şi-ar dori PSD”, susține ministrul interimar al Transporturilor și al Apărării

Ministrul interimar al Transporturilor şi al Apărării, Radu Miruță, afirmă că actualul Guvern interimar își poate îndeplini atribuțiile, însă România are nevoie în continuare de un Executiv cu puteri depline. Declarațiile au fost făcute vineri, 21 august, la Timișoara.

„Acest guvern este mai legitim decât şi-ar dori PSD, care a crezut că, dacă răstoarnă masa şi pleacă din Guvern, toată România va plânge”, a declarat Radu Miruță, potrivit Agerpres.

Ministrul interimar a recunoscut însă că formarea unui nou Guvern este necesară pentru ca Executivul să poată aplica în totalitate politicile pe care și le asumă.

„Este urgentă nevoie să avem un guvern, însă acest guvern tocmai dovedeşte că funcţionează. Şi tocmai dovedeşte că planurile PSD de a bloca diverse decizii în România nu şi-au atins scopul”, a spus el.

Miruță a adăugat că actuala situație politică nu trebuie să împiedice luarea deciziilor necesare pentru România.

„Dincolo, însă, de planurile acestea ale Partidului Social Democrat, România are nevoie de un guvern cu puteri depline, pentru a putea să-şi ducă la îndeplinire politica publică pe care acel guvern o va avea. Lucrăm la acest lucru”, a precizat ministrul.

Miruță: USR nu va vota un Guvern din care face parte PSD

Radu Miruță a reafirmat și poziția USR privind eventualele negocieri pentru formarea viitorului Executiv. El a precizat că formațiunea nu își schimbă decizia de a nu susține un guvern în care să fie inclus PSD.

„Este o constrângere între partidele politice, noi am spus care sunt pragurile şi gradele de libertate în care ne aşezăm la masă, în sensul că nu mai votăm un guvern cu Partidul Social Democrat”, a afirmat Miruță.

Ministrul interimar consideră că România are nevoie de un Executiv care să poată lua decizii pe termen mai lung, nu de soluții temporare.

„România nu are nevoie de pansamente din acestea cu care să mai treacă trei-patru luni. România are nevoie de un guvern care să îşi ducă cu puterea la îndeplinire, de nişte măsuri pe care şi le asumă în programul de guvernare”, a declarat el.

Radu Miruță a fost prezent vineri la Timișoara, unde a avut întâlniri cu omologul său sârb pentru discuții tehnice privind dezvoltarea transportului rutier și naval dintre România și Serbia, inclusiv în ceea ce privește transportul pe Bega.