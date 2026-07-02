Video Florin Manole speră ca România să aibă până în septembrie un guvern cu PSD: „Aș prefera fără USR”

Fostul ministru al Muncii, Florin Manole, a declarat că își dorește ca România să aibă un guvern cu puteri depline până în luna septembrie și a subliniat că PSD trebuie să facă parte din viitorul Executiv. „Eu sper că România va avea până atunci un guvern cu puteri depline și cu PSD în interiorul lui”, a afirmat Manole.

Întrebat despre o posibilă formulă guvernamentală, fostul ministru a spus că un Executiv format din PSD, PNL și UDMR reprezintă o variantă posibilă, însă a precizat că, din punctul său de vedere, ar prefera ca USR să nu facă parte din viitoarea coaliție.

Întrebat dacă vede o diferență între actuala conducere a PNL și o eventuală „variantă Vestea” sau „varianta Bolojan”, acesta a respins ideea existenței unor tabere distincte în partid și a spus că „vede un singur PNL”.