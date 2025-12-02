Guvernul Bolojan a respins toate amendamentele la reforma pensiilor magistraților și își angajează răspunderea în Parlament

Guvernul a decis să nu aprobe niciunul dintre cele 42 de amendamente depuse de parlamentari la proiectul de lege privind reforma pensiilor magistraților și a adoptat forma inițială a acestuia, urmând să își angajeze răspunderea în fața Parlamentului marți după-amiază, 2 decembrie.

„Pe ordinea de zi a fost proiectul de lege privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul pensiilor de serviciu. În cadrul procedurii de angajare a răspunderii guvernului, au fost analizate toate cele 42 de amendamente depuse de senatori și deputați. Cele mai multe, 19 amendamente, au venit din partea Partidului Oamenilor Tineri, 12 amendamente au fost depuse de deputatul Dumitru Coarnă, 6 amendamente de deputata Raisa Enachi și 5 amendamente de Grupul Partidului AUR. Toate au fost respinse, astfel că proiectul de lege a fost adoptat în forma sa inițială”, a declarat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, după ședința Executivului.

Aceasta a precizat că premierul va angaja răspunderea Guvernului pe forma adoptată marți, 2 decembrie, în jurul orei 15.00.

Guvernul a aprobat, în şedinţa de vineri, noul proiect de modificare a pensiilor magistraţilor, care prevede creşterea etapizată a vârstei de pensionare la 65 de ani, iar cuantumul pensiei nu poate depăşi 70% din indemnizaţia netă primită în ultima lună de activitate.

Proiectul se va aplica şi personalului auxiliar din instanţe şi parchete, angajaţilor de la Institutul Naţional de Expertize Criminalistice, precum şi magistraţilor asistenţi şi personalului de specialitate juridică de la Curtea Constituţională.