Durerea ascunsă a „Eroului de la Sevilla”. Helmut Duckadam și singura dorință care nu i s-a îndeplinit înainte de moarte. Văduva sa a recunoscut: „Și-ar fi dorit”

Helmut Duckadam, „Eroul de la Sevilla”, a rămas pentru totdeauna în memoria fotbalului românesc pentru performanța sa legendară din 1986, când a apărat toate cele patru lovituri de departajare ale Barcelonei și a adus singura Cupă a Campionilor Europeni în România.

Din păcate, pe 2 decembrie 2024, lumea fotbalului l-a pierdut pe fostul portar la vârsta de 65 de ani, după o lungă luptă cu problemele cardiace și un AVC care i-a fost fatal.

La un an de la tragedie, Alexandra Duckadam, văduva sa, a dezvăluit un aspect mai puțin cunoscut despre viața lui Helmut. Unul dintre regretele sale profunde era legat de foștii colegi de echipă, pe care și-ar fi dorit să îi revadă mai des și să păstreze legătura mai strânsă cu aceștia.

„A avut o relație foarte bună cu foștii săi colegi pe tot parcursul anilor. Un regret al lui a fost, într-adevăr, vis-a-vis de aceștia, că nu se vedeau mai des. Și-ar fi dorit să se vadă mai des, măcar o dată pe lună sau o dată la trei luni. Să se vadă împreună cu soțiile, să… pur și simplu, la povești.

Dar, în rest, în ciuda părerilor diferite, și știi aici la ce mă refer, că unii dintre colegii lui erau cu Steaua, el pe partea cealaltă -atunci când se vedeau nu existau aceste discuții sau certuri. Helmut le respecta părerea!”, a declarat Alexandra Duckadam la Un Podcast.

În 2010, Helmut Duckadam a preluat funcția de președinte onorific al FCSB, dar a renunțat la acest rol în 2020, motivând că nu se mai simțea dorit în cadrul clubului.