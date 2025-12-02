Video Ilie Bolojan, apel la unitate în Parlament: „Dușmanii noștri de astăzi sunt dezbinarea, neîncrederea și lipsa de responsabilitate”

Într-o ședință solemnă a Parlamentului dedicată Zilei Naționale, premierul Ilie Bolojan a transmis un apel la unitate, responsabilitate politică și consolidare a democrației, evocând sacrificiile înaintașilor care au făcut posibilă România Mare.

În debutul discursului său rostit în fața parlamentarilor, reprezentanților instituțiilor statului și invitaților oficiali, premierul Ilie Bolojan a subliniat că România modernă a fost construită prin „voință politică, angajament civic, luptă și sacrificiu”.

„În 1918 am avut o întreagă generație de oameni de stat și oameni politici care au înțeles că în fața lor se afla o șansă istorică ce nu putea fi ratată”, a spus Bolojan, amintind eforturile făcute imediat după Primul Război Mondial pentru formarea României Mari.

Premierul i-a evocat pe cei pe care i-a numit „părinți ai națiunii”: „Iuliu Maniu, Iancu Flondor, Pantelimon Halipa, Gheorghe Pop de Băsești, Vasile Goldiș, Ionel Brătianu, Episcopul Iuliu Hossu, alături de Regele Ferdinand și Regina Maria”.

„Aceștia sunt oamenii datorită cărora astăzi putem sărbători o Românie Mare”, a afirmat el, reamintind că mulți dintre ei au sfârșit în închisorile comuniste.

„A trebuit să corectăm ceea ce era greșit”

Ilie Bolojan a legat trecutul de provocările actuale, subliniind responsabilitatea generației de astăzi de a consolida statul și de a asigura dezvoltarea țării.

„Astăzi avem partea noastră de responsabilitate: să construim o națiune prosperă”, a punctat premierul, menționând că în ultimii ani au fost necesare măsuri dure, dar inevitabile: „A trebuit să facem ordine în finanțele țării și să corectăm ceea ce era greșit. Unele măsuri nu au fost populare. Unele au fost dureroase și știu asta. Dar toate au fost necesare”.

Apel la responsabilitate politică și unitate

Premierul a avertizat asupra riscurilor generate de tensiunile interne și populismul politic. „Dușmanii noștri de astăzi sunt dezbinarea, neîncrederea și lipsa de responsabilitate”, a transmis el, adăugând că România are nevoie de „predictibilitate, nu de confruntare permanentă, nu de instigare, nu de haos”.

Acesta a reamintit că valorile fundamentale ale statului român trebuie să fie reperele în orice decizie politică: „Democrație, libertate, lege și respect pentru fiecare cetățean”.

Bolojan a reafirmat orientarea occidentală a României: „Apartenența la lumea occidentală și la valorile ei face parte din ADN-ul națiunii noastre”.

„România are oameni care construiesc o țară mai bună”

Premierul a încheiat cu un mesaj optimist, dar ferm: „Când ne vom reuni anul viitor, îmi doresc ca fiecare dintre noi să poată spune că și-a făcut datoria”.

El a subliniat încrederea sa în poporul român: „România pe care o cunosc are oameni îndrăzneți, inventivi și inovatori, oameni care, în fiecare zi, acolo unde sunt, construiesc o țară mai bună”.

Discursul s-a încheiat cu tradiționalul urări: „La mulți ani, România! La mulți ani tuturor românilor! Dumnezeu să aibă în pază țara noastră!”

Tot astăzi, Guvernul a decis să nu aprobe niciunul dintre cele 42 de amendamente depuse de parlamentari la proiectul de lege privind reforma pensiilor magistraților. Executivul a adoptat forma inițială a proiectului și urmează să își angajeze răspunderea în fața Parlamentului marți după-amiază, 2 decembrie.