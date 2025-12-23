Explozii în mai multe regiuni ale Ucrainei, în urma unui atac rusesc de amploare asupra infrastructurii energetice

Forțele ruse au lansat în noaptea de luni spre marți, 23 decembrie, un atac de amploare cu rachete și drone asupra mai multor regiuni ale Ucrainei, vizând în principal infrastructura energetică, au anunțat autoritățile ucrainene.

Explozii au fost auzite în orașe din vestul țării, inclusiv Rivne, precum și în localitățile Burștin și Rohatîn din regiunea Ivano-Frankivsk. Alte detonări au fost raportate și la periferia orașului Cerkasî, potrivit postului public Suspilne.

Forțele Aeriene ale Ucrainei au emis alerte de raid aerian în aproape toate regiunile țării, avertizând asupra lansării a sute de drone și a zeci de rachete rusești.

Ministerul Energiei de la Kiev a anunțat introducerea unor întreruperi de urgență în alimentarea cu electricitate în mai multe regiuni, ca urmare a atacurilor asupra rețelelor energetice.

„Imediat ce situația de securitate o va permite, echipele de salvare și specialiștii din sectorul energetic vor interveni pentru a remedia consecințele atacului și pentru a restabili alimentarea cu energie electrică cât mai rapid posibil”, se arată într-un comunicat al ministerului.

Victime și pagube

În regiunea Hmelnițki, o persoană în vârstă de 72 de ani a fost ucisă în urma atacurilor, a declarat șeful administrației militare regionale, Serhii Tiurin. Tot acolo au fost raportate întreruperi ale alimentării cu electricitate.

„Atacul continuă. Rămâneți în adăposturi până la încetarea alertei aeriene. Protejați-vă viața”, a transmis oficialul local.

În regiunea Jîtomîr, șase persoane, inclusiv doi copii, au fost rănite, potrivit autorităților. La Kiev, patru persoane au fost rănite după ce resturile unei drone doborâte au căzut în cartierul Sviațoșîn.

Primarul capitalei, Vitali Kliciko, a declarat că fragmentele au avariat ferestrele unui bloc de locuințe, iar trei persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale.

În regiunea Kiev, o femeie a murit după ce o locuință cu două etaje a luat foc în urma bombardamentelor, în districtul Vișhorod. Alte trei persoane, inclusiv o adolescentă, au fost rănite de schije. Pagube materiale au fost raportate și în districtul Obuhiv, unde mai multe case au suferit avarii la fațade și acoperișuri.

Apărarea antiaeriană ucraineană a fost activă în mai multe regiuni, încercând să intercepteze țintele aeriene.

Avertismente înainte de Crăciun

Atacul are loc pe fondul avertismentelor lansate de președintele Volodîmîr Zelenski, care a declarat că Ucraina ar trebui să se aștepte la lovituri masive în perioada Crăciunului.

„Este în natura lor să lanseze atacuri de amploare de Crăciun. Ridicăm din nou problema apărării aeriene și a protejării comunităților noastre, în special pe 23, 24 și 25 decembrie”, a spus Zelenski pe 22 decembrie, citat de Suspilne.

Kremlinul a respins anterior ideea unui armistițiu de Crăciun. Purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov a declarat pe 16 decembrie că o astfel de pauză ar oferi Ucrainei un avantaj temporar.

Atacurile asupra orașelor ucrainene s-au intensificat în ultimele luni, în timp ce eforturile internaționale de a negocia o încheiere a conflictului continuă, fără progrese clare, în contextul refuzului Moscovei de a renunța la cererile sale maximale.