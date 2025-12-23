search
Marți, 23 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Explozii în mai multe regiuni ale Ucrainei, în urma unui atac rusesc de amploare asupra infrastructurii energetice

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Forțele ruse au lansat în noaptea de luni spre marți, 23 decembrie, un atac de amploare cu rachete și drone asupra mai multor regiuni ale Ucrainei, vizând în principal infrastructura energetică, au anunțat autoritățile ucrainene.

atac rusesc/FOTO:X

Explozii au fost auzite în orașe din vestul țării, inclusiv Rivne, precum și în localitățile Burștin și Rohatîn din regiunea Ivano-Frankivsk. Alte detonări au fost raportate și la periferia orașului Cerkasî, potrivit postului public Suspilne.

Forțele Aeriene ale Ucrainei au emis alerte de raid aerian în aproape toate regiunile țării, avertizând asupra lansării a sute de drone și a zeci de rachete rusești.

Ministerul Energiei de la Kiev a anunțat introducerea unor întreruperi de urgență în alimentarea cu electricitate în mai multe regiuni, ca urmare a atacurilor asupra rețelelor energetice.

„Imediat ce situația de securitate o va permite, echipele de salvare și specialiștii din sectorul energetic vor interveni pentru a remedia consecințele atacului și pentru a restabili alimentarea cu energie electrică cât mai rapid posibil”, se arată într-un comunicat al ministerului.

Victime și pagube

În regiunea Hmelnițki, o persoană în vârstă de 72 de ani a fost ucisă în urma atacurilor, a declarat șeful administrației militare regionale, Serhii Tiurin. Tot acolo au fost raportate întreruperi ale alimentării cu electricitate.

„Atacul continuă. Rămâneți în adăposturi până la încetarea alertei aeriene. Protejați-vă viața”, a transmis oficialul local.

În regiunea Jîtomîr, șase persoane, inclusiv doi copii, au fost rănite, potrivit autorităților. La Kiev, patru persoane au fost rănite după ce resturile unei drone doborâte au căzut în cartierul Sviațoșîn.

Primarul capitalei, Vitali Kliciko, a declarat că fragmentele au avariat ferestrele unui bloc de locuințe, iar trei persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale.

În regiunea Kiev, o femeie a murit după ce o locuință cu două etaje a luat foc în urma bombardamentelor, în districtul Vișhorod. Alte trei persoane, inclusiv o adolescentă, au fost rănite de schije. Pagube materiale au fost raportate și în districtul Obuhiv, unde mai multe case au suferit avarii la fațade și acoperișuri.

Apărarea antiaeriană ucraineană a fost activă în mai multe regiuni, încercând să intercepteze țintele aeriene.

Avertismente înainte de Crăciun

Atacul are loc pe fondul avertismentelor lansate de președintele Volodîmîr Zelenski, care a declarat că Ucraina ar trebui să se aștepte la lovituri masive în perioada Crăciunului.

„Este în natura lor să lanseze atacuri de amploare de Crăciun. Ridicăm din nou problema apărării aeriene și a protejării comunităților noastre, în special pe 23, 24 și 25 decembrie”, a spus Zelenski pe 22 decembrie, citat de Suspilne.

Kremlinul a respins anterior ideea unui armistițiu de Crăciun. Purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov a declarat pe 16 decembrie că o astfel de pauză ar oferi Ucrainei un avantaj temporar.

Atacurile asupra orașelor ucrainene s-au intensificat în ultimele luni, în timp ce eforturile internaționale de a negocia o încheiere a conflictului continuă, fără progrese clare, în contextul refuzului Moscovei de a renunța la cererile sale maximale.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Bloggerii ruși îi fac imagine lui Putin cu poze din România. Fotografii de la SRI Antitero ilustrează „trupele rusești, bine echipate”
digi24.ro
image
Ce cuprinde noua ordonanță ”trenuleț” a Guvernului Bolojan. Măsurile fiscal-bugetare și de ”relansare economicǎ” pentru 2026
stirileprotv.ro
image
Bolojan spune că nu mai crește taxe anul viitor, dar nu promite. Care este condiția să nu mai majoreze dările
gandul.ro
image
Bolojan despre Crăciun: Ce își dorește, ce face și ce mănâncă
mediafax.ro
image
Supercomputerul a dat verdictul! Cum va arăta playoff-ul SuperLigii: marea favorită la titlu și pe ce loc termină FCSB
fanatik.ro
image
Daniel David și-a dat demisia din funcția de ministru al Educației, potrivit unor surse politice
libertatea.ro
image
Racheta de 30 de centimetri și jumătate de kilogram care ar putea deveni cel mai mare inamic al dronelor. E dezvoltată în Europa
digi24.ro
image
Englezii au văzut noul model Dacia și l-au descris într-un singur cuvânt
gsp.ro
image
Aproape l-a desfigurat pe Andrew Tate și apoi i-a lăsat "mască" pe toți: ce cuvinte a rostit
digisport.ro
image
Ordonanța Trenuleț - DOCUMENT / S-a complicat rău situația privitoare la colectarea de TVA: ANAF nu poate analiza muntele de date / UPDATE
stiripesurse.ro
image
Un inginer a fost concediat pentru că mergea prea des la toaletă. Șefii l-au verificat pe camerele de supraveghere
antena3.ro
image
Produsele care s-au ieftinit cu 50%, înainte de Crăciun. Carnea de porc, 15 lei kg
observatornews.ro
image
Mălina Guler S-A SINUCIS?! Mesajul prin care și-a anunțat dispariția a fost făcut public abia acum
cancan.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea le-a tăiat răsuflarea tuturor când a apărut așa la filmări
prosport.ro
image
În ce zile se merge la colindat. Ce se face din 24 decembrie până la Anul Nou
playtech.ro
image
„A ales calul greșit”. Marius Șumudică a analizat transferul de 1.000.000 de euro al FCSB
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Bătut măr, Andrew Tate a luat o decizie radicală
digisport.ro
image
Meteorologii ANM anunță un Crăciun ca pe vremuri: Ninsori abundente chiar în Ajun și un val de ger rusesc pătrunde în țara noastră
stiripesurse.ro
image
EXCLUSIV Ce fel de mâncare tradițională gătește Denise Rifai de Crăciun. Îndrăgita vedetă ne-a dezvăluit planurile pe care le are de sărbători
kanald.ro
image
De ce a demisionat Daniel David din fruntea Ministerului Educației. Cine i-ar putea lua locu
playtech.ro
image
Ce a apărut în locul in care Mălina Guler și-a dat ultima suflare. Ipoteze șocante circulă pe internet: „Ar fi căzut 15-20 de persoane din acel bloc… au mai murit 3”
wowbiz.ro
image
Percheziții la casa Rodicăi Stănoiu. Dovezile pe care le caută procurorii
romaniatv.net
image
Bani pentru pensionari retroactiv. Legea care vrea să facă dreptate unei categorii de români
mediaflux.ro
image
Englezii au văzut noul model Dacia și l-au descris într-un singur cuvânt
gsp.ro
image
Ce etnie are Alessia Pop, câștigătoarea de la Vocea României: „Nu pot exprima durerea pe care o simt ...”
actualitate.net
image
Cât de des ar trebui să faci sex, de fapt. Ce „omoară” intimitatea în dormitor
actualitate.net
image
Horoscop marți, 23 decembrie. Situații neplăcute pentru Lei, Fecioarele ar putea fi promovate la locul de muncă
click.ro
image
Motivul pentru care e bine să pui un bănuț în bradul de Crăciun. Tradiția păstrată din generație în generație
click.ro
image
O zodie va avea parte de un adevărat miracol de Crăciun. Una dintre cele mai mari dorințe i se va îndeplini
click.ro
Regele Charles și Kate Middleton jpg
Ce pune Regele Charles pe masa de Crăciun pentru familia sa regală. Preparatele cu care se răsfață la Sandrigham
okmagazine.ro
Keira Knightley foto profimedia 0969598416 jpg
Cum se sărută actorii în filme? Keira Knightley ne explică regulile intime de la Hollywood
clickpentrufemei.ro
Stalin, în 1937 (© Wikimedia Commons)
Decizia lui Iosif Vissarionovici Stalin din 11 ianuarie 1939
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum se coace corect cozonacul. Temperatura potrivită pentru cuptorul electric și pe gaz
image
Horoscop marți, 23 decembrie. Situații neplăcute pentru Lei, Fecioarele ar putea fi promovate la locul de muncă

OK! Magazine

image
Ce pune Regele Charles pe masa de Crăciun pentru familia sa regală. Preparatele cu care se răsfață la Sandrigham

Click! Pentru femei

image
„E ridicol!” A împodobit nu un brad, ci 50! Suma colosală pe care a cheltuit-o Kim Kardashian

Click! Sănătate

image
Motivul pentru care tenul lui Brooke Shields pare îmbătrânit. Greşeala pe care o regretă