Un grav accident rutier, cu 12 persoane implicate, a avut loc pe A1, în Sibiu. Doi copii și doi adulți, transportați la spital

Planul Roșu de intervenție a fost activat, marți, în județul Sibiu, în urma unui accident rutier produs pe autostrada A1, în zona localității Săliște. 12 persoane au fost evaluate medical de echipajele ajunse la fața locului, patru persoane fiind transportate la spital.

UPDATE Doi copii și doi adulți au suferit traumatisme craniene

Patru persoane au fost grav rănite și transportate la spital.

Este vorba despre un băiat în vârstă de 7 ani și de ⁠o fetiță în vârstă de 9 ani care au suferit traumatisme craniene și care au fost preluați de echipaje SMURD, precum și de doi adulți - un bărbat în vârstă de 30, care a suferit un traumatism cranian și un traumatism la picior, și o femeie în vârstă de 28 de ani, cu un traumatism cranian - preluați și ei de un echipaj SMURD, potrivit Eveniment Sibiu.

Planul Roșu de intervenție a fost dezactivat.

Știrea inițială

Este vorba despre un microbuz care tracta o platformă pe care se afla un alt microbuz și de un autoturism care tracta o platformă ce transporta un alt autoturism.

Dat fiind numărul mare de persoane implicate, autoritățile au decis activarea Planului Roșu de intervenție.

La fața locului sunt mobilizate trei echipaje SMURD dintre care unul cu medic; o autospecială de transport personal și victime multiple; o autospecială de descarcerare.

Din primele informații, toate cele 12 persoane implicate în accident, dintre care 4 minori, sunt autoevacuate, conștiente, iar în aceste momente sunt evaluate de echipajele medicale sosite la fața locului.