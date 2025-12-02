Kelemen Hunor, despre pensiile magistraților: „Șansa unei noi contestații la CCR este mare”

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, avertizează că legea privind pensiile magistraților, adoptată prin angajarea răspunderii Guvernului, riscă să fie atacată din nou la Curtea Constituțională. Dacă CCR o va respinge, spune el, „vom avea, într-adevăr, o problemă politică și nu numai”.

Kelemen Hunor a declarat la Digi24 că angajarea răspunderii Guvernului este un instrument constituțional, chiar dacă nu reprezintă cea mai potrivită metodă de legiferare.

„Este un instrument constituţional. Din acest punct de vedere, sigur, se poate discuta dacă e bine sau nu e bine, dar din punct de vedere legal, constituţional, este ok. Mie nu-mi plac angajările, dar sunt anumite momente şi anumite proiecte care pot fi trecute prin angajare, prin Parlament. Toate guvernele, toate coaliţiile s-au folosit de această modalitate. Nu trebuie să exagerăm”, a spus liderul UDMR.

El a amintit că proiectul privind pensiile speciale ale magistraților nu este nou, ci aproape identic cu cel respins anterior de CCR, singura schimbare majoră fiind extinderea perioadei de tranziție de la 10 la 15 ani.

„Perioada de tranziţie s-a mărit la 15 ani, în loc de 10 ani cât era în primul proiect, şi am aşteptat avizul CSM-ului, fiindcă pe procedură, Curtea, data trecută, a respins. Dar nu este o modalitate de a legifera”, a subliniat Kelemen Hunor.

Așteptarea motivării CCR și riscul unei noi contestații

Liderul UDMR a explicat că în coaliție s-a discutat dacă negocierile cu magistrații ar fi trebuit începute înainte de motivarea CCR, însă majoritatea a decis că este necesară așteptarea acesteia.

„Sigur, orice zi e pierdută când ai un deadline. Nu cred că în acest moment asta este problema cea mai mare. Problema, într-adevăr, e mare dacă va fi atacată la Curtea Constituţională şi dacă Curtea va respinge. Atunci vom avea, într-adevăr, o problemă politică şi nu numai”, a spus Kelemen Hunor.

El a precizat că, din punctul său de vedere, motivarea CCR era necesară pentru a înțelege exact de ce proiectul precedent fusese respins: „Dacă vrei să vezi, într-adevăr, motivele pentru care un proiect a fost respins la Curte, trebuie să aştepţi motivarea, că de acolo poţi să vezi ce ai de făcut, nu înainte”.

„Când cauţi un compromis, trebuie să laşi şi de la tine şi celălalt”

În ceea ce privește perioada de tranziție, mărită la 15 ani, el a spus că aceasta reprezintă un compromis necesar.

„Din punctul meu de vedere, când cauţi un compromis, trebuie să laşi şi de la tine şi celălalt, care stă pe partea cealaltă a mesei, trebuie să fie de acord să mai lase şi el”, a explicat Hunor. Totuși, nu este sigur că magistrații vor accepta modificările.

„Pe partea cealaltă, nu ştiu dacă se acceptă sau nu se acceptă... n-au fost de acord magistraţii cu 70% din venitul net, sunt convins că şansa să meargă ei la Curtea Constituţională e mare. Fiindcă dacă ei nu au fost de acord data trecută, au atacat şi pe procedură, dar şi pe fond, bănuiesc că nu s-a schimbat nimic din punctul lor de vedere”, a declarat el.

Potrivit discuțiilor avute cu reprezentanții sistemului judiciar, Kelemen Hunor crede că legea va fi atacată din nou la CCR: „Aşa cum am simţit eu la ultima discuţie, cred că va fi atacată legea la Curtea Constituţională”.