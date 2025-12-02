Guvernul își angajează marți răspunderea pe proiectul privind pensiile magistraților

Şedinţa comună de plen a Camerei Deputaţilor şi Senatului în care Guvernul urmează să îşi angajeze răspunderea pe proiectul privind pensiile magistraţilor va avea loc marţi după-amiază.

Birourile permanente reunite ale Parlamentului au decis ca şedinţa comună de plen consacrată angajării răspunderii Guvernului asupra proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu să aibă loc marţi, după şedinţa solemnă comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului dedicată aniversării Zilei Naţionale a României - 1 Decembrie, de la ora 14:30, scrie Agerpres.

Parlamentarii pot depune amendamente la proiectul de lege adoptat de Guvern până marţi, la ora 8:00.

Guvernul a aprobat, în şedinţa de vineri, noul proiect de modificare a pensiilor magistraţilor, care prevede creşterea etapizată a vârstei de pensionare la 65 de ani, iar cuantumul pensiei nu poate depăşi 70% din indemnizaţia netă primită în ultima lună de activitate.

Proiectul se va aplica şi personalului auxiliar din instanţe şi parchete, angajaţilor de la Institutul Naţional de Expertize Criminalistice, precum şi magistraţilor asistenţi şi personalului de specialitate juridică de la Curtea Constituţională.