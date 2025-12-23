România în clasamentul FIFA 2025: locul ocupat de tricolori și poziția adversarei din baraj. Turcia pornește favorită

Naționala României va încheia anul 2025 pe locul 47 în clasamentul FIFA, acumulând 1465.78 puncte.

În ierarhia mondială, tricolorii lui Mircea Lucescu sunt poziționați între Grecia (locul 46, 1480.38 puncte) și Venezuela (locul 48, 1465.22 puncte).

Următorul test important pentru echipa pregătită de Mircea Lucescu va avea loc pe 26 martie, de la ora 19:00, în semifinalele barajului pentru Campionatul Mondial din 2026, care se va disputa în SUA, Canada și Mexic. România va întâlni Turcia, clasată pe locul 25 în lume, cu 1582.69 puncte.

În cazul unei victorii, românii vor juca în finala barajului tot într-o singură manșă, în deplasare, pe 31 martie, împotriva câștigătoarei dintre Slovacia (locul 45, 1485.65 puncte) și Kosovo (locul 80, 1308.84 puncte).

Top 10 în clasamentul FIFA:

1. Spania (1877.18 de puncte);

2. Argentina (1873.33);

3. Franța (1870);

4. Anglia (1834.12);

5. Brazilia (1760.46);

6. Portugalia (1760.38);

7. Olanda (1756.27);

8. Belgia (1730.71);

9. Germania (1724.15);

10. Croația (1716.88).