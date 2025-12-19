search
Guvernul Franței a cerut fermierilor să respecte un armistițiu de Crăciun și să suspende protestele

0
0
Publicat:

Guvernul francez a cerut fermierilor să oprească protestele de Crăciun, dar decizia finală depinde de răspunsul prim-ministrului la cererile lor.

Proteste ale fermierilor la Bruxelles FOTO: X
Proteste ale fermierilor la Bruxelles FOTO: X

Vineri, guvernul Franței a cerut fermierilor să respecte un armistițiu de Crăciun, avertizând împotriva unor noi blocaje în timpul sărbătorilor, scrie Mediafax.

Principalul sindicat agricol a declarat că decizia depinde de răspunsul prim-ministrului francez la cererile lor.

De mai bine de o săptămână, în cadrul protestelor, fermierii blochează drumuri, aruncă gunoi de grajd și organizează multiple manifestații în Franța.

Aceștia protestează împotriva modului în care guvernul gestionează dermatoza nodulară la bovine și față de un acord comercial cu blocul sud-american Mercosur.

Vineri dimineață, fermierii s-au adunat cu tractoarele în fața reședinței președintelui Emmanuel Macron din Le Touquet, nordul Franței, plasând un sicriu cu inscripțiile „RIP Agri” și „NU Mercosur”.

În Avignon, sudul Franței, fermierii au aruncat cu cartofi în clădirile publice.

Protestatarii susțin că politica guvernului, de sacrificare a întregii turme atunci când este detectată dermatoza nodulară, este excesivă și crudă.

Prin aceste acțiuni, ei se opun și acordului Uniunea Europeană-Mercosur, care ar permite importuri masive de produse ce nu respectă standardele franceze.

Prim-ministrul Sebastien Lecornu a avut întâlniri cu principalele sindicate agricole.

Arnaud Rousseau, președintele FNSEA, a declarat că Lecornu s-a angajat să trimită o scrisoare cu răspunsuri la problemele fermierilor.

„Această scrisoare va fi decisivă”, a spus Sebastien Lecornu, adăugând că sindicatul va lua apoi o decizie privind suspendarea protestelor.

Coordination Rurale și Confédération Paysanne, liderii blocajelor, au spus că fermierii locali vor decide dacă vor continua protestele.

„Suntem foarte dezamăgiți”, a spus Stephane Galais, purtătorul de cuvânt al Confédération Paysanne, după întâlnirea cu Lecornu.

Decizia va fi luată la nivel local, dar vă spun asta: nu putem elimina blocajele.”, a mai spus acesta.

Stephane Galais a mai declarat că nu s-au înregistrat progrese în privința renunțării la sacrificarea totală a turmelor.

Președintele sindicatului Tinerilor Fermieri, Pierrick Horel, a spus că membrii săi vor respecta armistițiul de Crăciun. Maud Bregeon, purtătoarea de cuvânt a guvernului, a declarat la RTL că autoritățile nu vor mai tolera blocaje noi și vor face „tot ce este necesar” pentru a le preveni.

