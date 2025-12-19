Programul supermarketurilor de Crăciun și Anul Nou. Un mare lanț de retail va fi închis trei zile

Marile lanțuri de retail alimentar au anunțat deja programul supermarketurilor de Sărbători, precizând care sunt zilele din perioada 24 decembrie - 2 decembrie în care vor fi închise parțial sau total.

Magazinele Lidl din România vor fi închise 3 zile în perioada sărbătorilor

Începând cu anul 2013, Lidl România le oferă tuturor angajaților trei zile libere cu ocazia Crăciunului și a Anului Nou pentru a petrece sărbătorile împreună cu cei dragi. Astfel, magazinele vor fi închise în prima și a doua zi de Crăciun, pe 25 și 26 decembrie 2025, în prima zi a noului an, pe 1 ianuarie 2026, urmând ca activitatea să fie reluată vineri, 2 ianuarie.

Această măsură face parte din angajamentul pe termen lung al companiei de a asigura condiții de muncă echilibrate și pachete de beneficii competitive pentru toți angajații săi, care să le susțină bunăstarea pe termen lung.

Programul magazinelor Lidl:

În perioada sărbătorilor de iarnă, orarul de funcționare al magazinelor Lidl din toată țara va fi următorul:

• De luni, 15 decembrie, până marți, 23 decembrie, programul va fi între orele 07:00 – 22:00;

• În ziua de miercuri, 24 decembrie, magazinele Lidl vor fi deschise în intervalul 07:00 – 18:00;

• Joi, 25 decembrie și vineri, 26 decembrie, toate magazinele Lidl din țară vor fi închise;

• De sâmbătă, 27 decembrie, până marți, 30 decembrie, programul magazinelor va fi între orele 07:00 – 22:00;

• În ziua de miercuri, 31 decembrie, magazinele Lidl vor fi deschise în intervalul 07:00 – 18:00;

• Joi, 01 ianuarie 2026, toate magazinele Lidl din țară vor fi închise;

• Vineri, 02 ianuarie, magazinele Lidl vor fi deschise în intervalul 10:00 – 18:00;

Începând cu ziua de sâmbătă, 03 ianuarie 2026, magazinele Lidl vor reveni la programul normal de funcționare.

Programul magazinelor Kaufland de Crăciun și de Anul Nou

Kaufland România anunță programul de funcționare al magazinelor din întreaga țară, în perioada sărbătorilor de iarnă.

Astfel, rețeaua Kaufland România va funcționa după următorul program:

• În perioada 20 - 23 decembrie 2025, magazinele Kaufland vor fi deschise începând cu ora 07:00, cu excepția hipermarketului Sibiu Mall, care se va deschide la 09:00. Ora de închidere variază între 22:00 și 23:00, în funcție de locație.

• Miercuri, 24 și 31 decembrie 2025, majoritatea magazinelor Kaufland vor funcționa între orele 07:00 și 18:00. Magazinul din Sibiu Mall se aliniază la programul centrului comercial.

• Joi, 25 decembrie 2025, și joi, 1 ianuarie 2026, toate magazinele Kaufland vor fi închise.

• În perioada 27–30 decembrie 2025, magazinele Kaufland vor fi deschise de la ora 07:00, cu ore de închidere cuprinse între 22:00 și 23:00, în funcție de locație. Magazinul Kaufland Sibiu Mall are un program corelat cu cel centrului comercial.

• În a doua zi de Crăciun, vineri, 26 decembrie 2025, și în a doua zi a Anului Nou, vineri, 2 ianuarie 2026, magazinele vor avea program scurt: deschiderea la ora 09:00 și închiderea la ora 18:00, cu excepția magazinului Kaufland Sibiu Mall, care respectă programul centrului comercial.

Programul special de sărbători în magazinele Carrefour din țară

Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, Carrefour România a pregătit un program special, valabil în toate formatele de magazine din rețea: Hipermarket, Market, Express și Supeco.

Începând cu 19 decembrie, pentru a veni în sprijinul clienților, programul magazinelor este extins, în timp ce în zilele de ajun ale sărbătorilor, magazinele au program mai scurt, iar pe 25 decembrie, respectiv 1 ianuarie, toate magazinele vor fi închise pentru ca toți colegii noștri să se bucure de timp alături de cei dragi:

Hipermarket:

19 - 23 decembrie - 07:00 - 23:00

24 decembrie - 07:00 - 19:00

25 decembrie - închis

26 - 28 decembrie - 07:00 - 22:00

29 - 30 decembrie - 07:00 - 23:00

31 decembrie - 07:00 - 18:00

1 ianuarie - închis

Market:

23 decembrie - 07:00 - 22:00

24 decembrie - 07:00 - 18:00

25 decembrie - închis

26 decembrie - 09:00 - 18:00

27 - 30 decembrie - 07:00 - 22:00

31 decembrie - 07:00 - 18:00

1 ianuarie - închis

Express:

23 decembrie - 07:00 - 22:00

24 decembrie - 07:00 - 18:00

25 decembrie - închis

26 decembrie - 09:00 - 18:00

27 decembrie - 07:00 - 22:00

28 decembrie - 08:00 - 20:00

29 - 30 decembrie - 07:00 - 22:00

31 decembrie - 07:00 - 18:00

1 ianuarie - închis

În funcție de magazin, pentru formatele Hipermarket, Market și Express, ora deschiderii poate să difere. Programul fiecărui magazin Carrefour poate fi consultat pe site-ul carrefour.ro, dar și în aplicația mobilă Carrefour. Astfel, începând cu data de 19 decembrie, utilizatorii aplicației și a programului de loialitate Act for Good vor putea verifica programul magazinelor preferate din secțiunea de Story a aplicației, precum și printr-o notificare push.

Supeco:

24 decembrie și 31 decembrie- 07:30 - 18:00

25 decembrie și 1 ianuarie- închis

26 decembrie și 2 ianuarie - 09:00 - 18:00

(cu excepția magazinelor din Baia Mare, Gheorgheni, Iași, Cluj, Satu Mare, Slobozia, Bârlad și Suceava, care vor fi închise.)

Mega Image anunță programul magazinelor pentru perioada Sărbătorilor de iarnă

Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, Mega Image anunță programul de funcționare al magazinelor Mega Image și Shop&Go din București și din țară.

Toate magazinele din țară vor fi închise de Crăciun, în data de 25 decembrie 2025, și pe 1 ianuarie 2026.

Astfel, magazinele Mega Image vor avea următorul program standard:

• 24 decembrie: 07:00-21:00

• 25 decembrie: ÎNCHIS

• 26 decembrie: 09:00-19:00

• 31 decembrie: 07:00-19:00

• 1 ianuarie: ÎNCHIS

• 2 ianuarie: 09:00-19:00

Pentru comenzile online, în zilele de 24 si 25 decembrie 2025, 31 decembrie 2025 si 1 ianuarie 2026 nu vor fi preluate comenzi și nu vor fi făcute livrări.