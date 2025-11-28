Radu Miruță, numit ministru interimar la Ministerul Apărării Naționale. Facultatea absolvită ca hobby

Radu Miruță, ministrul Economiei, a fost propus de premierul Ilie Bolojan interimar la Ministerul Apărării Naționale, până la nominalizarea altui demnitar.

Radu Miruță, ministrul Economiei, va conduce o perioadă, ca interimar, și Ministerul Apărării naționale, în urma demisiei lui Ionuț Moșteanu.

Propunerea a fost făcută de premierul Ilie Bolojan.

”Am luat act de demisia domnului Ionuț Moșteanu din funcția de ministru al Apărării Naționale și vicepremier al guvernului României. Îi mulțumesc pentru activitatea depusă în exercitarea mandatului. Îi voi propune președintelui României ca interimatul funcției să fie asigurat de dl Radu Miruță, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului”, potrivit primului ministru.

Radu Miruță, actualul ministru al Economiei, are experiență în telecomunicații și cercetare academică și 5 ani în funcții politice alese. Are expertiză în proiectarea rețelelor IP, administrație publică și politici strategice.

A absolvit Colegiul Național Tudor Vladimirescu din Târgu Jiu (profil matematică-informatică, media 9,80), Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației (media 9,65) și Facultatea de Drept din cadrul Universității Constantin Brâncuși din Târgu Jiu. De asemenea, deține un doctorat la Universitatea Politehnică București. â

„Ca un hobby, am absolvit Facultatea de Drept pentru a avea idee despre aspectele legale întâlnite în viața de zi cu zi”, arată Miruță, în CV-ul lui.

Miruță a lucrat în domeniul telecomunicațiilor și IT încă din timpul facultății. A avut poziții de inginer (software / rețele / design IP) la companii precum Cosmote, Credit Europe Bank, Ericsson, cât și consultant IP/servicii avansate pentru Cisco.

În decembrie 2020 a fost ales deputat de Gorj, din partea USR, iar din iunie 2025 este ministru al Economiei în guvernul condus de Ilie Bolojan.

Ionuț Moșteanu și-a depus vineri, 28 noiembrie, demisia din funcția de ministru al Apărării Naționale.

Moșteanu și-a anunțat demisia pe Facebook.

„Mi-am depus astăzi demisia din funcția de ministru al Apărării Naționale. Am discutat cu președintele, cu premierul, cu președintele partidului, cu o parte dintre colegii din USR și le mulțumesc pentru susținere și încredere. Fac acest gest cu asumare și respect față de Armata Română. România și Europa sunt sub asaltul Rusiei. Securitatea noastră națională trebuie apărată cu orice preț. Nu vreau ca discuțiile despre formarea mea și greșelile pe care le-am făcut acum mulți ani să-i distragă de la misiunea grea pe cei care conduc acum țara. Le mulțumesc tuturor colegilor pentru munca depusă în aceste cinci luni. Am depus jurământul ca ministru al Apărării în urmă cu cinci luni și, de atunci, am respectat întocmai ce am jurat cu mâna pe Biblie. Am jurat să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea pentru a avea o Armată bine dotată, mai bine motivată și mai bine înzestrată. Și am făcut asta în fiecare zi - am întărit relațiile cu aliații, am urmărit și accelerat programele de înzestrare, am dat un mesaj clar împotriva băieților deștepți cu interese în domeniu, am îmbunătățit cadrul legal, am apărat drepturile celor care servesc patria. Vă mulțumesc pentru încredere, pentru mesaje și pentru răbdare”, a scris Mosteanu pe rețeaua socială.

CV Radu Miruță: