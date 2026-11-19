Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat joi seară, 19 noiembrie, că reforma administrativ-teritorială a României este necesară și trebuie realizată. Liderul social-democrat a anunțat că Ministerul Dezvoltării ar urma să publice vineri prima formă a proiectului de ordonanță privind unificarea voluntară a localităților.

Într-un interviu acordat Digi24, Sorin Grindeanu a susținut reducerea taxării muncii pentru angajații cu venituri mici, astfel încât aceștia să aibă mai mulți bani de cheltuit și să stimuleze consumul.

Liderul PSD afirmă că partidul susține impozitarea progresivă, dar respinge ideea că măsura propusă ar reprezenta începutul introducerii acestui sistem.

„Au durat câteva luni aceste lucruri, pentru că direcția este greșită. Și nu doar PSD-ul a spus asta. 80% dintre români spuneau că direcția este greșită și că trebuie să facem ceva pentru a o schimba.

Sigur, reducerea deficitului s-a încercat a fi făcută prin reducerea cheltuielilor: taxări pentru mame, veterani și persoane cu dizabilități, reducerea consumului. Și vedem efectele.

Reducerea deficitului se poate face și prin creștere economică. Este clar pentru toată lumea, indiferent dacă suntem de stânga sau de dreapta și indiferent de simpatiile politice, că, din punct de vedere economic, lucrurile au mers prost sub guvernarea lui Ilie Bolojan.”

Grindeanu exclude noi majorări de taxe în 2027

Sorin Grindeanu cere o prezentare clară a situației bugetare și susține că noul buget trebuie aprobat până la sfârșitul anului 2026, pentru a evita repetarea întârzierii din acest an, când bugetul a fost adoptat abia în aprilie.

„Îmi doresc foarte mult ca acesta să fie aprobat în anul 2026, pentru anul 2027, astfel încât să nu mai avem situația absolut penibilă de anul acesta, când am avut bugetul pe 2026 aprobat în aprilie. Eu cred că doar în anii ’90 am mai avut o situație de acest tip.”

Social-democratul afirmă că PSD nu susține majorarea taxelor în 2027, considerând că populația și companiile au ajuns la limita suportabilității.

El susține că majorarea taxelor a contribuit la scăderea economică și că soluția este stimularea economiei și sprijinirea companiilor.

„Poate că primul-ministru este mai prudent. Eu vă spun, având și o mai mare experiență administrativă și văzând cum evoluează lucrurile, dar și privind experiența trecută, că modul în care a fost gestionată economia în ultimul an și jumătate, prin creșterea taxelor, nu a dus decât la descreșteri și la scădere economică. Deci efectul nu va fi cel pe care ni-l dorim.

Dacă creștem taxele, rezultatul va fi exact invers. Bolojan a crescut taxele și avem scădere economică. Așadar, aceasta nu este soluția. Soluția este să găsim mijloacele potrivite, acele scheme financiare – nu știu dacă acesta este cuvântul potrivit – prin care să impulsionăm economia, să o ajutăm, să sprijinim companiile să își reia activitatea și să trecem la creștere economică.”

„Cetățeanul trebuie să fie în centrul reformei administrativ-teritoriale”

Sorin Grindeanu susține că reforma administrației publice este necesară și critică măsurile fostului Guvern, afirmând că acestea au reprezentat mai degrabă concedieri de personal decât o reformă reală.

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„Reforma este ceea ce încercăm noi să facem acum. România are această împărțire administrativă din 1968. Atunci, conducătorul țării era Ceaușescu, iar în același an sovieticii intrau cu tancurile în Praga și înăbușeau Primăvara de la Praga. De atunci datează împărțirea administrativ-teritorială a României. Evident că este nevoie de o schimbare, indiferent dacă se supără unul sau altul.

România trebuie să ajungă să arate, inclusiv din punct de vedere administrativ, ca o țară a secolului XXI. Dar trebuie să avem un principiu călăuzitor. În centrul acestei unificări de comune, localități și chiar județe trebuie să stea cetățeanul.

Cetățeanul trebuie să înțeleagă, printr-o comunicare foarte bună, că această unificare este în folosul său. Comunitățile vor beneficia de reduceri de 50% la impozitele locale timp de patru-cinci ani. Cred că mâine Ministerul Dezvoltării va pune în transparență prima formă a proiectului de ordonanță privind această unificare voluntară. Vor exista și criterii de eligibilitate pentru proiectele europene și pentru programele naționale.”

Grindeanu afirmă că reforma trebuie să îmbunătățească serviciile publice, în condițiile în care șapte din zece localități nu se pot susține economic. El precizează că nicio localitate nu va dispărea de pe hartă, fiind vorba doar despre reorganizare.

„Am văzut, în dezbaterile publice de după primul meu anunț, temeri potrivit cărora unele localități ar urma să dispară. Nu dispare nicio localitate, nu se șterge nicio localitate de pe hartă. Nu despre asta este vorba, ci despre o nouă reorganizare.

S-a spus și că oamenii vor trebui să-și schimbe buletinele. Nu este cazul. Sunt chestiuni administrative pe care le putem gestiona. Nu trebuie să schimbe nimeni nimic. Putem reglementa toate aceste lucruri prin lege, astfel încât să venim în ajutorul cetățeanului, nu să-l încurcăm.

Aceasta este abordarea mea și să știți că nu voi ceda. Dezbaterile din perioada următoare sunt foarte bune și trebuie să existe, atât la nivel local, cât și la nivel central. Reforma administrației publice locale din România trebuie să se întâmple. Iar dacă există un partid politic care poate să facă acest lucru, acesta este Partidul Social Democrat.”

Grindeanu promite că drepturile minorităților vor fi respectate

Sorin Grindeanu afirmă că PSD nu va renunța la reforma administrației locale în ciuda amenințărilor cu moțiuni de cenzură și susține că drepturile minorităților vor fi respectate în procesul de reorganizare.

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„Nu este vorba doar despre soluția în sine. Săptămâna trecută am avut o discuție și cu Grupul parlamentar al minorităților naționale, altele decât UDMR. Evident, trebuie să existe și criterii care să țină cont de respectarea drepturilor minorităților.

Nimeni nu a spus că nu trebuie să ținem cont de acest lucru și, evident, aceste prevederi vor fi incluse în pachetul legislativ. Nu cred că există cineva care să-și dorească să treacă peste aceste lucruri. România este un bun exemplu în ceea ce privește respectarea drepturilor minorităților.”

Grindeanu afirmă că drepturile minorităților vor fi respectate în procesul de reorganizare administrativă și că legislația va fi adaptată dacă, după comasarea localităților, ponderea acestora scade sub pragul actual de 20%.

„După o eventuală unire a localităților, s-ar putea ca acel procent să fie mai mic. Evident că atunci trebuie să adaptăm cadrul legal și să respectăm în continuare drepturile minorităților, chiar dacă reducem acel prag.

Sunt lucruri care pot fi rezolvate prin dialog, dar aici nu trebuie să existe orgolii politice. PSD și-a asumat această reformă și Partidul Social Democrat o va face.

Din punct de vedere politic, am văzut un domn care se îngrijorează foarte mult de soarta PSD și se întreabă ce vom face, pentru că vom pierde mulți primari.”

Grindeanu afirmă că PSD are aproximativ 1.700 de primari și 25 de președinți de consilii județene și susține că partidul va duce reforma administrației locale la capăt, indiferent de riscurile politice.

Președintele PSD respinge categoric informația potrivit căreia președintele Nicușor Dan i-ar fi impus reforma administrativă în timpul negocierilor, catalogând-o drept o „prostie”.