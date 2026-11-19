Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a afirmat joi, 19 noiembrie, că majorarea taxelor înm 2027 nu ar fi benefică pentru România, în condiţiile în care obiectivul este creşterea economică.

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„Companiile româneşti au suportat o parte reală a acestei ajustări şi se pot aştepta, pe bună dreptate, la un cadru stabil, simplu şi cunoscut cu mult timp înainte.

În 2027, impozitul minim pe cifra de afaceri nu se va mai aplica şi nu cred că majorarea taxelor anul viitor ar fi benefică pentru România, pentru că ne dorim creştere economică. Trebuie să fim foarte atenţi la deciziile pe care le luăm, atât în privinţa cheltuielilor, cât şi a veniturilor”, a afirmat Nazare la Bucharest Forum 2026, potrivit Agerpres.

Ministrul Finanţelor a subliniat că bugetul pentru anul viitor va reprezenta un test important pentru credibilitatea fiscală a României.

„Ce urmează? Bugetul pentru 2027. Aici vom fi testaţi din nou. Examenul nu este în ianuarie, februarie sau martie. Examenul este acum, în fiecare decizie pe care o luăm pentru a definitiva bugetul pe 2027.

De aceste decizii pe care le vom lua în aceste zile depinde menţinerea ratingului în ianuarie, februarie, martie. Aşadar, rezultatul muncii de astăzi se va vedea în primul trimestru din 2027”, a explicat ministrul.

Alexandru Nazare a declarat că Guvernul pregătește bugetul pe baza unor estimări realiste ale veniturilor, cu obiectivul reducerii deficitului bugetar spre 5% din PIB.

Ministrul a precizat că investițiile vor fi protejate, iar deciziile privind veniturile, salariile și pensiile vor ține cont de ținta de deficit.

„Nu ne propunem să reducem deficitul pentru că ne cere Comisia Europeană. Nu reducem deficitul din cauza agenţiilor de rating. Trebuie să înţelegem că, fără reducerea deficitului, nu există dezvoltare, nu există prosperitate şi nu există ambiţie economică pentru România”, a mai spus ministrul Finanţelor.

Anul 2027 vine cu modificări fiscale pentru populație și companii. Impozitul minim pe cifra de afaceri și taxa pe construcții ar urma să dispară, în timp ce facilitatea fiscală pentru angajații plătiți cu salariul minim expiră.

Guvernul promite că va evita noi majorări de taxe, dar decizia depinde de buget.

În prezent, cota standard de TVA este de 21%, iar cea redusă este de 11% pentru anumite bunuri și servicii. Aceste niveluri se aplică după modificările fiscale intrate în vigoare la 1 august 2025.

Pentru 2027 nu este prevăzută, în legislația prezentată, o reducere generală a TVA. Nici o nouă majorare nu a fost anunțată oficial.

„Cred că publicul general e interesat de nişte măsuri importante. Vorbim de TVA, de impozitul pe profit”, a afirmat Alexandru Nazare.