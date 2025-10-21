Grindeanu îl avertizează pe Bolojan, după ce PSD a plecat din ședința de Guvern: „Va trebui să suporte consecințele politice ale propriilor decizii”

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a transmis marți un avertisment către premierul Ilie Bolojan în privința reformelor din Justiție.

Grindeanu subliniază că aceste reforme sunt necesare și urgente, dar trebuie realizate „prin dialog real, cu respect față de instituțiile statului”, nu prin decizii unilaterale.

„Reformele din justiție sunt necesare, trebuie făcute rapid, în deplină transparență și în urma unui dialog real, cu respect față de instituțiile statului. Toți actorii politici trebuie să colaboreze și am cerut acest lucru în numele PSD”, a transmis Grindeanu, printr-o postare pe Facebook.

Liderul social-democrat l-a criticat însă pe premierul Ilie Bolojan pentru maniera în care a încercat anterior să promoveze reformele în domeniu.

„Din păcate, unii mânați mai mult de orgoliu și mai puțin de rațiune, vor să facă aceiași pași care, în trecut, au dus la eșec — riscând de această dată un deznodământ și mai grav: respingerea pe fond”, a mai scris Grindeanu.

Sorin Grindeanu afirmă că implicarea directă a lui Bolojan în reforma Justiţiei este de înţeles, însă atrage atenţia că premierul „nu mai poate acționa de unul singur”:

„Este obligatoriu un dialog real cu toți actorii relevanți în domeniu. Dacă va alege să refuze calea dialogului, va asuma reluarea procedurilor, din nou, pe cont propriu și va eșua și a doua oară, premierul Ilie Bolojan va trebui atunci să suporte consecințele politice ale propriilor decizii.”

Marți seara, într-o intervenție la Antena 3 CNN, Grindeanu a reiterat mesajul și a criticat abordarea premierului:

„Când ai abordări și încerci a doua oară să faci lucrurile în același mod, înseamnă că asta îți dorești. Soluția stă în dialog. Noi, Guvernul și coaliția, am apucat-o pe această cale și a dus la o grevă în Justiție”, a spus liderul PSD.

Acesta a vorbit și despre pensiile speciale din sistemul judiciar:

„Este anormal să se iasă la pensie la 48–49 de ani cu salarii de mii de euro. Lucrurile trebuie corectate și rapid făcute. S-a încercat să se facă cu forța în prima abordare și a fost un eșec. Noi propunem o altă abordare.”