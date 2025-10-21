Procurorii și judecătorii mai multor instanțe anunţă suspendarea protestelor după decizia CCR privind pensiile speciale

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București anunță suspendarea protestului cauzat de modificările legislative privind condițiile de pensionare a magistraților. Aceeași decizie a fost luată și de judecătorii Curții de Apel București, dar și de alte instanțe din țară.

Decizia suspendării protestelor a fost luată după ce Curtea Constituţională a constatat că reforma pensiilor magistraților este neconstituțională, o decizie luată pe motive de formă.

„Având în vedere Comunicatul de presă al Curții Constituționale a României din data de 20 octombrie 2025, prin care s-a anunțat admiterea obiecției de neconstituționalitate formulate de Înalta Curte de Casație și Justiție – Secțiile Unite și constatarea că Legea pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, în ansamblu, este neconstituțională, La data de 21 octombrie 2025, Adunarea Generală a procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București a hotărât, cu unanimitatea celor prezenți, suspendarea formei de protest adoptate prin Hotărârea Adunării Generale din data de 26 august 2025, cu consecința reluării activității de urmărire penală și a activităților judiciare începând cu data de 22 octombrie 2025” , a transmis, marți, într-un comunicat, Parchetul de pe lângă Tribunalul București.

Potrivit aceluiași comunicat, „în raport de evoluția procesului legislativ referitor la statutul magistraților și la regimul pensiilor de serviciu, Adunarea Generală va fi convocată la un moment ulterior”, pentru a se hotărî dacă se impune reevaluarea măsurilor adoptate.

O decizie similară a fost comunicată și de Curtea de Apel București.

„În urma Adunării generale a judecătorilor din cadrul Curții de Apel București din data de 21.10 2025, a fost adoptată Hotărârea nr.4, prin care s-a hotărât suspendarea protestului și reluarea activității de judecată începând cu data de 23.10, 2025” , a precizat Biroul de Relații Publice al

Şuspendarea protestelor a fost anunțată și de procurorii Parchetul de pe lângă Judecătoria Arad

„Adunarea Generală a hotărât, în unanimitate, următoarele: 1. Suspendarea formelor de protest adoptate prin Hotărârea Adunării Generale a procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Arad în data de 27.08.2025, cu consecinţa reluării activităţii; 2. În raport de evoluţia şi circumstanţele concrete care privesc statutul magistraţilor, Adunarea Generală a procurorilor va fi convocată la un moment ulterior, pentru a se hotărî dacă se impune reevaluarea măsurilor adoptate la art. 1 din prezenta hotărâre”, au transmis procurorii.

Și Curtea de Apel Ploieşti, Curtea de Apel Craiova, Curtea de Apel Iași și Curtea de Apel Timișoara, precum și Judecătoria Brașov și Judecătoria Iași au anunţat încetarea, începând cu data de 22 octombrie, a protestului declanşat în urma adoptării de către Guvern a unor modificări legislative privind condiţiile de pensionare a magistraţilor.

Suspendarea protestului, la pachet cu o condiție

Șe așteaptă decizii similare și din partea altor instanțe din țară.

De precizat că unele instanțe, au pus condiții pentru reluarea activității, precum cea de „de a nu se relua proiectele/ inițiativele legislative în varianta de fond, transpusă în Legea pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu ale magistraților, declarată neconstituțională”, comunicată de Judecătoria Iași.