 Grindeanu, despre anticipate: „Nu e un scenariu bun pentru România, dar poate fi de neevitat. Riscăm un faliment național” | adevarul.ro
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Video Grindeanu, despre anticipate: „Nu e un scenariu bun pentru România, dar poate fi de neevitat. Riscăm un faliment național”

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Președintele PSD, Sorin Grindeanu, avertizează că alegerile anticipate ar putea deveni „de neevitat” în săptămânile următoare, lansând în același timp un apel sever la responsabilitate politică pentru a evita o criză economică de proporții.

Sorin Grindeanu, liderul PSD
Sorin Grindeanu, liderul PSD Foto: GEORGE CALIN


Sorin Grindeanu i-a cerut luni premierului desemnat Luca Niculescu să formeze rapid un guvern care să răspundă problemelor economice și sociale cu care se confruntă românii, avertizând că blocajul politic ar putea împinge țara spre alegeri anticipate și instabilitate economică.

Liderul social-democrat a declarat că discuțiile purtate cu premierul desemnat au avut în prim-plan interesele cetățenilor afectați de dificultățile din ultimii ani.

Luca Niculescu trebuie să dea României un guvern pentru oameni. Sunt pensionari care ne privesc, mame, oameni care muncesc din greu și așteaptă un guvern care să le ușureze povara pusă pe umerii lor în ultimii ani”, a afirmat liderul PSD

Grindeanu a precizat că PSD i-a solicitat premierului desemnat să producă schimbările pe care românii le așteaptă. „Pentru ei i-am cerut domnului Niculescu să facă acea schimbare așteptată de toată lumea, să relanseze economia și să aducă creșterea nivelului de trai, o schimbare pentru care să fie susținut de o majoritate transparentă și asumată”, a spus liderul PSD.

PSD analizează scenariul anticipatelor

Grindeanu a anunțat că, în cadrul Biroului Permanent Național, PSD a discutat și posibilitatea organizării de alegeri parlamentare anticipate, pe fondul dificultăților întâmpinate în negocierile politice.

„Am discutat în cadrul Biroului Permanent despre varianta alegerilor anticipate. Acest scenariu pare a fi unul tot mai real, având în vedere neînțelegerile politice”, a declarat acesta.

Conducerea PSD a votat înființarea unei comisii care să analizeze cadrul legislativ necesar unui astfel de scenariu. Din aceasta fac parte Marian Neacșu, Daniel Zamfir și Liviu Pop.

Totodată, partidul a mandat conducerea să participe la negocierile privind programul de guvernare, însă fără a-și asuma deocamdată susținerea acestuia.

„Lucrurile pot să le cataloghez ca fiind pe o direcție bună, dar mai e mult până la a avea un program de guvernare asumat de PSD”, a precizat Grindeanu.

„PSD e pregătit de alegeri anticipate”

Liderul social-democrat a anunțat că partidul a început o inventariere a problemelor urgente cu care se confruntă administrațiile locale înaintea sezonului rece și a susținut că PSD este pregătit și pentru eventualitatea unor alegeri anticipate.

„PSD e pregătit de alegeri anticipate și vom fi foarte bine pregătiți dacă se va intra pe acest scenariu”, a afirmat Grindeanu.

Acesta a subliniat însă că social-democrații nu își doresc revenirea la urne și a acuzat AUR că urmărește un astfel de deznodământ din motive electorale.

„Nu e un scenariu pe care să ni-l dorim și nu țin calcule electorale; cine își dorește anticipate pe electoral e AUR. Nu îi interesează binele României, ci să își valorifice procentele din sondaje”, a spus liderul PSD.

Scenariul anticipatelor poate „să fie de neevitat”

Sorin Grindeanu a atras atenția că prelungirea crizei politice ar putea genera consecințe grave pentru economie și pentru încrederea investitorilor.

„Acest scenariu nu e unul bun pentru România, dar poate să fie de neevitat; vom porni un joc de domino care la un moment dat nu va putea fi oprit”, a declarat liderul social-democrat.

Mai mult, acesta a lansat unul dintre cele mai dure avertismente de până acum privind efectele unei eventuale prăbușiri a negocierilor pentru noul guvern.

„S-ar putea să devenim martorii unui faliment național, iar investitorii și piețele financiare vor reacționa instant și își vor retrage banii din România. Eu cred că nu e un scenariu de dorit, dar e posibil să fie de neevitat în săptămânile viitoare”, a afirmat Grindeanu.

Anunț-șoc în PSD: „Să ne pregătim de anticipate!” SURSE

Liderul PSD a făcut un apel către partidele parlamentare .

„Aș face un apel la rațiune și la responsabilitate; acest apel nu e pentru PSD, ci pentru România. Pentru România trebuie să avem un guvern rapid”, a spus Grindeanu

Președintele PSD a avertizat că, în lipsa unei majorități care să susțină noul Executiv, decizia se va întoarce la alegători:

„Dacă nu, ne întoarcem la urne, pentru ca România să decidă”, a declarat liderul PSD, subliniind că „fiecare partid trebuie să fie responsabil, să știe că, urmare a propriilor decizii, putem intra pe o direcție sau alta”.

Comisia care „trebuie să analizeze cadrul legislativ în acest moment legat de posibilul scenariu al alegerilor anticipate”

Sorin Grindeanu a oferit și detalii despre deciziile luate în ședința Biroului Permanent Național al PSD, precizând că partidul începe pregătirile atât pentru continuarea negocierilor privind programul de guvernare, cât și pentru eventualitatea unor alegeri anticipate.

„Biroul Permanent Național a votat azi înființarea unei comisii de analiză a legislației electorale”, a declarat Grindeanu, precizând că din aceasta fac parte Marian Neacșu și liderii grupurilor parlamentare PSD, Daniel Zamfir și Liviu Pop.

Potrivit acestuia, membrii comisiei au misiunea de a analiza legislația actuală și eventualele modificări necesare pentru accelerarea procedurilor.

„Ei trebuie să analizeze cadrul legislativ în acest moment legat de posibilul scenariu al alegerilor anticipate parlamentare și ce eventuale modificări sunt necesare, astfel încât să putem să avem și cadru legal, un cadru legal mai repede”, a explicat președintele PSD.

PSD vede semnale pozitive din partea lui Luca Niculescu

Grindeanu a precizat că partidul i-a mandatat pe liderii săi să participe în continuare la negocierile privind programul de guvernare și a lăsat să se înțeleagă că discuțiile cu premierul desemnat evoluează într-o direcție favorabilă.

„Din semnalele primite de la prim-ministrul desemnat, pot să le cataloghez ca fiind pe o direcție corectă, o direcție bună”, a afirmat liderul social-democrat.

Cu toate acestea, el a subliniat că negocierile sunt departe de a fi finalizate și că PSD nu este încă pregătit să își asume oficial programul de guvernare.

„Mai e mult până la a avea o guvernare asumată”, a spus Grindeanu.

Grindeanu: „Vom fi foarte bine pregătiți dacă se va întâmpla acest scenariu

Sorin Grindeanu a reiterat că social-democrații nu își doresc alegeri anticipate, dar susține că partidul este pregătit pentru acest scenariu dacă negocierile pentru formarea Guvernului vor eșua.

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„Partidul Social Democrat este pregătit de alegeri anticipate și vom fi foarte bine pregătiți dacă se va întâmpla acest scenariu”, a afirmat acesta.

Liderul PSD a acuzat din nou AUR că susține anticipatele exclusiv din calcule electorale.

„Cine își dorește alegerile anticipate, electoral, spun pentru interesul partidului, este AUR. Nu îi interesează binele României, interesează să-și valorifice procentele pe care le au în sondaje”, a spus Grindeanu.

În final, președintele PSD a avertizat că un eventual eșec al negocierilor pentru formarea Guvernului ar putea declanșa efecte economice în lanț.

„Vom porni un joc de domino care la un moment dat nu va putea fi oprit”, a declarat Grindeanu, adăugând că impactul nu s-ar limita doar la investiții sau la procesul de relansare economică, ci ar putea afecta „întreaga economie”.

Inventar al problemelor din teritoriu înainte de sezonul rece

PSD a decis, de asemenea, să solicite tuturor organizațiilor județene și locale o situație a problemelor urgente cu care se confruntă administrațiile publice înaintea iernii.

„Am hotărât să trimitem în teritoriu adrese către toate organizațiile județene (...) pentru inventarierea tuturor problemelor urgente administrațiilor locale în prag de iarnă, astfel încât să avem o imagine completă și la zi a acestor chestiuni”, a declarat liderul PSD.

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