Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a comentat joi, 19 noiembrie, controversele apărute după participarea sa la botezul copilului lui Alfred Simonis, președintele CJ Timiș, și la nunta fiicei fostului premier Ilie Bolojan, criticând atitudinea celor implicați în cel de-al doilea eveniment, pe care a perceput-o „ca pe o fugă de răspundere”.

Sorin Grindeanu Foto: Inquam photos/George Călin

Sorin Grindeanu a afirmat, într-un interviu acordat Digi24, că înființarea comisiei parlamentare de anchetă privind folosirea mașinii Serviciului de Protecție și Pază (SPP) la nunta fiicei lui Ilie Bolojan a fost votată în unanimitate în Biroul permanent, inclusiv de PNL și USR.

„Toată lumea, și PNL, și USR a votat pentru comisie. Deci nu a fost vorba despre PSD și AUR. Și noi am votat celelalte comisii de anchetă. A fost unanimitate în privința înființării acestei comisii în Biroul permanent.

Sigur că propunerea va ajunge în plen, dar, în Biroul permanent, toată lumea a fost de acord să existe această comisie de anchetă legată de subiectul respectiv.”

Comisia a fost înființată după ce în spațiul public au apărut informații potrivit cărora o mașină folosită de echipa SPP care îl protejează pe Ilie Bolojan ar fi transportat invitați la nunta fiicei acestuia, organizată pe 14 noiembrie, la Oradea.

De asemenea, președintele PSD afirmă că a fost naș și la ceilalți copii ai lui Alfred Simonis și că acesta și-a cerut scuze pentru imaginea negativă proiectată, care ar fi părut ruptă de realitatea românilor afectați de pensiile înghețate, taxele mai mari și situația economică dificilă.

„De aceea, am considerat necesar să îmi cer scuze. Personal, pot să spun că nu sunt un om cu venituri mici. Am un salariu mai mult decât decent, fiind al treilea om în stat, și îmi permit să îmi cumpăr un costum și să merg la un eveniment de acest tip.

Dar am considerat necesare aceste scuze, spre deosebire de atitudinea de la nunta din weekendul trecut, pe care am perceput-o ca pe o fugă de răspundere.

Fiecare își gestionează lucrurile așa cum crede. Mie mi s-a părut o fugă de răspundere, o negare. Românii vor decide dacă este bine sau nu.”

Cum a arătat petrecerea de nuntă a fiicei lui Ilie Bolojan

Lucia Maria, fiica cea mare a lui Ilie Bolojan, s-a căsătorit sâmbătă, 14 noiembrie 2026, cu Daniel Bota, fost fotbalist la FC Bihor și actual antreprenor.

Cununia civilă a avut loc la Primăria Oradea și a fost oficiată de primarul Florin Birta, iar ceremonia religioasă s-a desfășurat la Biserica cu Lună. Petrecerea a fost organizată la Palazzo Grand Hall, local cu o capacitate de aproximativ 400 de persoane.

Printre invitați s-au numărat mai mulți lideri politici și reprezentanți ai administrației locale, precum primarul Oradiei, Florin Birta, președintele Consiliului Județean Bihor, Mircea Mălan, primarul Clujului, Emil Boc, edilul Capitalei, Ciprian Ciucu, fostul lider liberal Vasile Blaga și europarlamentarul Gheorghe Falcă. La eveniment au mai participat liderul UDMR Bihor, Cseke Attila, președintele CJ Sălaj, Dinu Iancu-Sălăjanu, și fostul prefect Claudiu Pop.

Episcopul greco-catolic de Oradea, PS Virgil Bercea, a făcut o scurtă vizită și a rostit o rugăciune pentru miri.

Meniul nunții a cuprins atât preparate mai elaborate, cât și mâncăruri tradiționale.

Atmosfera a fost întreținută de interpreta Minodora și de formația Dragoș and Friends. De asemenea, invitații au ascultat muzica lui Nicolae Furdui Iancu, dar și un cvartet de coarde alcătuit din instrumentiști ai Filarmonicii.

Ilie Bolojan a participat la eveniment alături de partenera sa, Ioana Fâșie. La nuntă a fost prezentă și Floriana Bolojan, fosta soție a liderului liberal și mama miresei.

Cum a arătat petrecerea de botez a copilului lui Alfred Simonis

Copilul preşedintelui CJ Timiş, Alfred Simonis, a fost botezat, pe 31 octombrie, de liderul social-democrat Sorin Grindeanu, într-un eveniment care a avut loc la Timişoara.

Imagini publicate pe reţelele sociale au arătat partenerele unora dintre liderii PSD în ţinute scumpe şi purtând blănuri. Sorina Docuz, tânăra parteneră a fostului premier PSD Marcel Ciolacu, a purtat o rochie gri pe care a accesorizat-o cu o blană care părea de şinşilă.

Internauţii care au văzut imaginile au comentat „luxul şi opulenţa", fiind oameni care au avansat ideea că haina partenerei fostului lider PSD costă câteva zeci de mii de lei.

La eveniment au mai participat Lia Olguţa Vasilescu, ministrul delegat pentru învăţământ preuniversitar Sorin Ionescu, ministrul Sănătăţii Alexandru Rogobete, fostul ministru al Sănătăţii Alexandru Rafila, ministrul Muncii Florin Manole, primarul sectorului 4 Daniel Băluţă, fostul ministru al Energiei Bogdan Ivan.

La petrecerea de botez, atmosfera a fost întreținută de artistul italian Al Bano, alături de Damian Drăghici și Theo Rose.