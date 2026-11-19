Loteria Română a organizat joi, 19 noiembrie 2026, noi trageri pentru jocurile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Jucătorii au șansa de a câștiga premii importante, cele mai mari reporturi fiind înregistrate la Joker și Loto 6/49.

Foto: Profimedia

Numerele câștigătoare de joi, 19 noiembrie 2026

Loto 6/49: 39, 20, 47, 46, 43, 32

Noroc: 9 6 7 6 1 9 3

Joker: 44, 7, 18, 15, 16 + 6

Noroc Plus: 3 7 5 7 0 8

Loto 5/40: 37, 9, 19, 20, 33, 17

Super Noroc: 9 9 5 1 6 0

Ce reporturi sunt la principalele categorii

La Loto 6/49, la categoria I, reportul a depășit 909.400 de lei, echivalentul a peste 169.900 de euro. La Noroc, este în joc un report cumulat de peste 1,22 milioane de lei, adică mai mult de 229.200 de euro.

Cel mai mare report se înregistrează la Joker, unde, la categoria I, sunt puse în joc peste 2 milioane de lei (peste 387.400 de euro). La categoria a II-a, reportul depășește 109.100 de lei (peste 20.400 de euro).

Premii consistente sunt în joc și la celelalte categorii. La Noroc Plus, categoria I, reportul este de peste 109.100 de lei (peste 20.400 de euro). La Loto 5/40, câștigul reportat la categoria I depășește 664.600 de lei (peste 124.200 de euro), în timp ce la categoria a II-a sunt în joc peste 110.100 de lei (peste 20.500 de euro). La Super Noroc, categoria I, reportul a ajuns la peste 550.300 de lei (peste 102.800 de euro).

Potrivit Loteriei Române, la tragerile de duminică, 15 noiembrie, au fost acordate 29.634 de câștiguri, în valoare totală de peste 2,06 milioane de lei.

S-a câștigat recent al patrulea mare premiu la Loto 6/49 din acest an

La tragerea Loto 6/49 de joia trecută, 12 noiembrie, s-a câștigat premiul de categoria I, în valoare de 5.2 milioane de lei (980.000 de euro). Biletul norocos a fost jucat la agenția 40-020 din Călărași și a fost completat cu trei variante simple la Loto 6/49 și două variante la Noroc, prețul biletului fiind de 32,50 de lei. Acesta este al patrulea câștig de categoria I obținut în acest an la Loto 6/49.

Ultima dată, premiul de categoria I la Loto 6/49 a fost câștigat în data de 22.10.2026 și a fost în valoare de 17.76 milioane de lei. De asemenea, s-a mai câștigat un premiu la categoria a doua, în valoare de 241 milioane de lei. Biletul a fost jucat în București.