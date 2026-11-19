Primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, avertizează că proiectul reorganizării administrativ-teritoriale a României riscă să ajungă într-un impas dacă nu va fi fundamentat pe studii științifice și analize realizate de specialiști. Edilul consideră că reforma trebuie să aibă în vedere, înainte de toate, calitatea vieții cetățenilor, nu doar criterii demografice sau reducerea costurilor administrative.

Mihai Chirica. Foto: Facebook

Mihai Chirica a susținut că reorganizarea trebuie să pornească de la nevoile populației și de la capacitatea statului de a asigura servicii publice și resurse mai bune, indiferent de dimensiunea localităților.

„Proiectul riscă să intre într-o mare fundătură, pentru că el nu face obiectul unor studii și a unor analize bazate pe comportamentul națiunii în zilele pe care le trăim, ci face doar o analiză bazată pe costuri și pe demografie. Ceea ce, din punctul meu de vedere, este o abordare greșită, ca să nu spun neștiințifică, și până la urmă lipsită de consistență”, a declarat primarul Iașiului pentru Agerpres.

Edilul a atras atenția că stabilirea numărului minim de locuitori pentru o localitate nu ar trebui să fie primul pas al reformei. În opinia sa, autoritățile trebuie să definească mai întâi modelul administrativ care răspunde cel mai bine așteptărilor cetățenilor.

Mihai Chirica cere studii și un calendar clar pentru reformă

Primarul consideră că reorganizarea trebuie să urmărească două obiective principale: îmbunătățirea calității vieții prin asigurarea resurselor și serviciilor publice și eliminarea influențelor politice din procesul de luare a deciziilor.

De asemenea, el susține că dispariția unor unități administrativ-teritoriale prin absorbția de către localități cu o capacitate financiară și administrativă mai mare nu poate fi decisă fără implicarea specialiștilor și fără un calendar clar, care să fie înțeles și acceptat de populație.

Chirica a transmis că liderii politici care și-au asumat public acest proiect trebuie să își respecte angajamentul și să nu amâne din nou reforma pe motiv că nu este momentul potrivit.

În ceea ce privește numărul de județe sau regiuni care ar trebui să rezulte în urma reorganizării, edilul a evitat să avanseze o variantă, motivând că nu a văzut până acum un raport științific care să prezinte situația actuală și soluții pentru viitor.

„M-am ferit să fac aprecieri subiective dacă împărțirea cu două județe, cu nouă județe, cu opt regiuni, cu zece regiuni este bună sau rea, pentru că până în momentul de față nu am văzut niciun raport științific făcut de persoane calificate care să ofere o radiografie corectă a stării națiunii de astăzi, și una-două sau mai multe soluții pe termen lung și foarte lung privind reîmpărțirea teritorială a acestei națiuni. Până atunci consider că nu avem o soluție clară oferită poporului român. Și speranța mea este să apară cât mai repede în spațiul public”, a mai declarat Mihai Chirica pentru sursa citată.

Lia

Cu câteva zile în urmă, primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a propus ca o eventuală reorganizare administrativ-teritorială a României să pornească de la structura actualelor Asociații de Dezvoltare Regională (ADR).

Edilul consideră că principalul obiectiv al regionalizării ar trebui să fie creșterea capacității de absorbție a fondurilor europene și reducerea birocrației. Declarația a fost făcută luni, la reuniunea Asociației Municipiilor din România, unde Lia Olguța Vasilescu a precizat că vorbește în nume personal, nu în numele PSD sau al Guvernului.