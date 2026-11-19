Marina ucraineană susține că o dronă navală Sargan 3000 a distrus un aparat fără pilot al Rusiei, folosind o turelă automată de armament. Confruntările marchează o nouă etapă în războiul naval dintre cele două țări.

Drona ucraineană navala Măgura Foto: X

Dronele navale ucrainene au început să se confrunte direct cu ambarcațiunile fără pilot ale Rusiei, în schimburi de focuri desfășurate în largul mării.

Marina ucraineană a anunțat luni că o dronă navală de tip Sargan 3000 a distrus o dronă navală rusească, folosind o turelă de armament controlată automat.

Potrivit forțelor navale ucrainene, bilanțul confruntărilor directe dintre dronele celor două țări este în prezent de două victorii la zero în favoarea Ucrainei.

Marina ucraineană a anunțat în septembrie ceea ce a descris drept „prima confruntare din istorie între nave de suprafață fără echipaj uman”.

Și în acel caz, o dronă Sargan 3000 a distrus un aparat naval rusesc, în cadrul unei operațiuni desfășurate de Marina ucraineană împreună cu Direcția Principală de Informații Militare a Ucrainei (GUR).

În timpul confruntării din septembrie, drona era echipată cu un sistem de armament telecomandat Protector, dotat cu o mitralieră de calibrul 12,7 mm.

Sistemul este produs de compania norvegiană Kongsberg Defence & Aerospace și poate fi configurat și pentru utilizarea altor tipuri de armament, inclusiv lansatoare de grenade.

Dronele au schimbat echilibrul de forțe în Marea Neagră

Ucraina a folosit în mod repetat flota sa tot mai numeroasă de drone navale pentru a lovi, avaria sau distruge nave de război rusești.

Aceste atacuri, împreună cu loviturile cu rachete, au determinat Rusia să își retragă o mare parte din Flota Mării Negre din pozițiile vulnerabile din Crimeea ocupată și să o relocheze în alte baze.

Dronele navale ucrainene echipate cu rachete au fost folosite și pentru doborârea unor elicoptere și avioane de luptă rusești.

Alte ambarcațiuni fără echipaj au fost transformate în platforme maritime de lansare, capabile să transporte și să lanseze drone aeriene utilizate ulterior pentru atacarea unor ținte terestre.

Aceste sisteme oferă adesea un avantaj militar asimetric. În cazul Flotei ruse din Marea Neagră, dronele navale relativ ieftine au provocat pierderi unor nave de război și ambarcațiuni de patrulare convenționale, mult mai costisitoare.

Partenerii occidentali ai Ucrainei urmăresc cu atenție atât oportunitățile militare oferite de această tehnologie, cât și amenințările pe care le poate reprezenta.

Autoritățile ucrainene au oferit puține detalii despre drona navală Sargan 3000. În aprilie, însă, președintele Volodimir Zelenski a descris-o drept o „platformă multifuncțională”, capabilă să execute misiuni de atac.

Sistemul nu a fost utilizat doar împotriva ambarcațiunilor rusești fără pilot. În octombrie, Marina ucraineană a anunțat că o dronă Sargan 3000, echipată cu o turelă de armament, a doborât și o dronă de atac rusească de tip Shahed.

Turelele automate, o nouă etapă în evoluția dronelor navale

Turelele automate sunt sisteme de armament care pot fi orientate și utilizate fără ca un operator să fie nevoit să manevreze fizic arma.

Acestea reprezintă o dotare relativ recentă pentru dronele navale ucrainene, care, în primele etape ale războiului, erau folosite în principal ca arme explozive de unică folosință. Controlate de la distanță, ambarcațiunile erau îndreptate spre ținte și detonate la impact.

În prezent, tot mai multe drone navale ucrainene sunt echipate cu turele de armament.

Un exemplu este modelul Magura, produs de compania UFORCE, care poate fi dotat cu sistemul telecomandat Predator, conceput pentru utilizarea mitralierelor și a altor tipuri de armament.

Oleg Rogînski, fondatorul și directorul general al UFORCE, a declarat pentru Business Insider că sistemele de turele reprezintă unul dintre domeniile în care compania înregistrează o creștere importantă.

Aceste sisteme pot fi instalate și pe roboți tereștri, iar potențialul lor de utilizare împotriva dronelor le transformă, potrivit lui Rogînski, într-o piață cu perspective considerabile.

„Probabil că este una dintre cele mai mari piețe de pe planetă”, a afirmat acesta.

Rusia își dezvoltă propriile drone navale

Rusia are o experiență mai redusă decât Ucraina în utilizarea dronelor navale, însă extinderea programelor sale în acest domeniu reprezintă o nouă amenințare pentru navele ucrainene.

În acest context, echiparea dronelor Kievului cu turele automate ar putea contribui la apărarea împotriva atacurilor lansate de ambarcațiunile rusești fără echipaj.

În mesajul publicat luni, Marina ucraineană a prezentat noile confruntări drept un pas important pentru securitatea maritimă a țării.