Șase elevi de la un prestigios internat privat din Suedia au fost inculpați joi pentru mai multe agresiuni, inclusiv 2 cu caracter sexual. Potrivit procurorilor, în instituția de învățământ ar fi existat o „cultură a violenței și umilirii”, în care elevii mai mari își exercitau puterea asupra celor mai tineri. Acolo se întâmplau lucruri îngrozitoare, precum confruntări între elevi, cu pedepse pentru cei care cedau.

Șase elevi de la un prestigios internat privat din Suedia au fost inculpați joi. Foto: Shutterstock

Doi dintre adolescenți sunt acuzați de infracțiuni grave, respectiv agresiune sexuală și violență agravată. Ceilalți patru vor trebui să răspundă pentru fapte de violență și constrângere ilegală. Patru dintre cei șase inculpați au 18 ani. Toți resping acuzațiile, relatează AFP și Agerpres.

Cazul vizează Liceul de învățământ superior de la Sigtuna (SSHL), un internat privat care a format de-a lungul timpului copii din familii influente. Printre foștii elevi se numără actualul rege al Suediei, Carl al XVI-lea Gustaf, și fostul premier social-democrat Olof Palme, asasinat în 1986.

Scandalul a izbucnit după ce șase elevi mai mici, ale căror vârste nu au fost făcute publice, au depus plângeri pentru fapte care s-ar fi petrecut între sfârșitul lunii mai și începutul lunii octombrie 2026.

Elevii mai mici ar fi fost supuși unor umilințe și agresiuni

Potrivit actului de acuzare, doi dintre elevii mai mari i-ar fi obligat pe reclamanți să se confrunte și să alerge. Cel care ceda primul era forțat să se întindă pe spate, în timp ce celălalt trebuia să se așeze cu fesele goale pe fața lui.

De asemenea, victimele ar fi fost obligate să introducă în gura colegilor bucăți de hârtie înmuiate în toalete, care ar fi avut urme de materii fecale.

Procuroarea Lisa dos Santos a declarat că ancheta a scos la iveală existența unei culturi a violenței și umilirii în internat, în care elevii mai mari ar fi folosit constrângerea și forța împotriva celor mai tineri.

„Unii vorbesc despre un sistem neoficial”, a explicat aceasta pentru postul suedez SVT. În plus, elevii care ajung în ultimul an primesc anumite titluri oficiale, iar în acest caz diverse obiecte asociate acestor atribuții ar fi fost folosite pentru agresiuni.

Potrivit procuroarei, printre obiectele utilizate pentru lovirea elevilor s-ar fi numărat o limbă de pantof, o curea și un fel de baghetă.