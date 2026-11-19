Sursa: Facebook / Danciu Ionela Mariana

Un consilier local PSD din Aiud a stârnit controverse în ședința ordinară de joi, 19 noiembrie, după ce i-a adresat o replică vulgară consilierei independente Ionela Danciu. În urma incidentului, aleșii locali PNL au părăsit ședința, iar Danciu a solicitat retragerea sprijinului politic pentru social-democrat.

Incidentul a avut loc spre finalul ședinței, când Ionela Danciu l-a întrebat pe Radu Dobra ce „jucărie” are în față, făcând totodată o fotografie obiectului care semăna cu un „Pinocchio”, transmite presa locală.

„Un vibrator, doamnă, care-i pentru dumneavoastră!”, a fost răspunsul consilierului PSD.

Replica a provocat reacții în rândul celor prezenți, iar consilierii locali ai PNL au părăsit ședința. Ionela Danciu a cerut constituirea unei comisii de etică, considerând că a fost jignită.

Primarul PSD i-a cerut consilierului să își schimbe comportamentul

Primarul PSD al municipiului Aiud, Dragoș Crișan, a intervenit pentru a calma spiritele și i-a reproșat lui Radu Dobra comportamentul din timpul ședinței.

„Domnule Dobra, să vă fie rușine. Domule consilier, să știți că acesta nu este un comportament de consilier și de domn. Înțelegem că doamna Danciu nu ne respectă, vorbește peste noi, ne face mincinoși, dar noi trebuie să dovedim că nu suntem așa, că suntem diferiți. Am așteptări de la dumneavoastră, că vă cunosc de atâta timp. Nu coborâți nivelul, vă rog frumos”, a spus primarul.

Acesta a atras atenția și asupra atmosferei din Consiliul Local, afirmând că oamenii s-au săturat de conflictele dintre aleșii locali.

„Oamenii aceștia sunt sătui de noi, că de doi ani numai circ și spectacol avem în sala asta de ședință”, a mai declarat Dragoș Crișan.

Ce explicație a oferit consilierul PSD după replica adresată colegei sale

Ulterior, Radu Dobra și-a cerut scuze, susținând că termenul folosit ar fi putut fi interpretat greșit și că nu s-ar fi referit la un vibrator cu conotație sexuală.

„Vreau să îmi cer scuze doamnei Danciu, nu cred că a înțeles cuvântul «vibrator», are mai multe înțelesuri. Nu m-am referit la «vibratorul acela». Eu nu m-am gândit la vibratorul acela, nu știu ce a sărit așa lumea, vibrator sunt foarte multe chestii. Și dacă e pentru dumneavoastră, ce vreți să zic că nu e pentru dumneavoastră”, a afirmat consilierul.

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„Nu e vibrator din acela cu probleme. Îmi cer scuze dacă a fost interpretat greșit. Pentru asta îmi cer scuze”, a adăugat acesta.

Ionela Danciu cere retragerea sprijinului politic pentru Radu Dobra

Consiliera independentă a reacționat ulterior și pe pagina sa de Facebook, unde a cerut retragerea sprijinului politic pentru Radu Dobra. Aceasta a susținut că o femeie care ocupă o funcție publică nu trebuie să fie ținta unor insinuări sexuale sau a unor remarci degradante.

„Un bărbat care ocupă o funcție publică trebuie să înțeleagă că o femeie nu este ținta unor insinuări sexuale, a unor gesturi obscene sau a unor replici degradante. O colegă din Consiliul Local nu este un obiect asupra căruia să-ți proiectezi vulgaritatea și nici o persoană pe care să încerci să o umilești prin aluzii sexuale”, a scris Ionela Danciu.

Aceasta a subliniat că incidentul s-a produs în timpul unei ședințe oficiale, în cadrul unei instituții publice, și că aleșii locali trebuie să manifeste responsabilitate și respect.

Consiliera a precizat că reacția primarului și eventualele scuze ale lui Radu Dobra nu sunt suficiente pentru a încheia situația.

„Nu dumneavoastră trebuie să purtați răspunderea morală pentru cuvintele altuia. Cel care le-a rostit trebuie să și le asume. Iar o simplă scuză, dacă va exista, nu șterge umilința și nu repară automat lipsa de respect”, a transmis aceasta.

Ea a solicitat „retragerea sprijinului politic pentru Radu Dobra, analizarea conduitei sale de către instituțiile și organismele competente și aplicarea măsurilor legale și regulamentare care se impun, dacă faptele se confirmă”.

Cine este Radu Dobra, consilierul PSD din Aiud

Potrivit ultimei declarații de interese, Radu Dobra ocupă funcția de vicepreședinte al organizației PSD Aiud.

Conform declarației de avere completate după preluarea mandatului, în noiembrie 2024, acesta era angajat ca agent de vânzări la o firmă din Alba Iulia, producătoare de ferestre PVC și geamuri termopan.

În campania electorală din 2024, Dobra se prezenta drept director de vânzări, de profesie muzeolog. La alegerile locale din 9 iunie 2024, acesta s-a aflat pe locul al cincilea pe lista candidaților PSD pentru Consiliul Local Aiud.