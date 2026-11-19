Noul director al Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași, Alexandru Constantin Chituță, locuiește temporar într-un apartament amenajat în Palatul Culturii, până când își va găsi o locuință în oraș. Venit de la Sibiu pentru a prelua conducerea instituției, acesta spune că a renunțat, deocamdată, la dreptul de a beneficia de o sumă pentru chirie și că a economisit astfel aproximativ 2.000 de euro.

Noul director al Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași locuiește temporar în Palat. Foto: Shutterstock

Contractul directorului îi permite să primească o sumă pentru chirie echivalentă cu 50% din salariul mediu pe economie. Alexandru Chituță a ales însă să folosească temporar un apartament din interiorul Palatului Culturii, fostul Palat de Justiție, până când va găsi o locuință de închiriat, potrivit informațiilor publicate de Ziarul de Iași.

„Am făcut deja economii de 2.000 de euro pentru instituție”, a declarat directorul pentru publicația ieșeană.

Acesta a explicat că decizia are și o motivație practică, având în vedere programul încărcat din primele luni de mandat. Chituță a spus că au fost seri în care a rămas la birou până aproape de miezul nopții, pentru a rezolva problemele administrative ale instituției.

Apartamentul a fost folosit și pentru cazarea artiștilor

Spațiul în care locuiește directorul are baie și bucătărie și nu a fost amenajat special pentru venirea sa. Potrivit lui Alexandru Chituță, apartamentul a mai fost folosit în trecut pentru cazarea unor artiști sau a unor persoane venite la Iași pentru diferite activități administrative. El a precizat însă că nu este de acord cu această practică.

Directorul a povestit și că seismul din noaptea de 17 spre 18 noiembrie l-a surprins în clădire, unde rămăsese până târziu. Acesta a afirmat că nu i-au fost semnalate pagube în urma cutremurului și că nu s-a simțit în pericol, întrucât în Palatul Culturii există permanent personal de pază și pompieri.

Cine este Alexandru Constantin Chituță

Alexandru Constantin Chituță a preluat, la 13 august 2026, conducerea interimară a Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași, instituția care administrează Palatul Culturii. Înainte de venirea la Iași, a condus Muzeul Național Brukenthal din Sibiu, în perioada 2022-2025.

Acesta a primit în 2023 titlul de cetățean de onoare al municipiului Iași, pentru activitatea culturală și colaborările cu instituțiile și artiștii locali.