Poșta Română estimează un profit brut de 117 milioane de lei în primele zece luni ale anului 2026, peste precedentul record de 85 de milioane de lei, raportat în 2024. Veniturile companiei au crescut de la 1,43 miliarde de lei în 2021 la 1,91 miliarde de lei estimate pentru 2026.

Directorul general al Poștei Române, Valentin Ștefan. Foto: Poșta Română

Directorul general al Poștei Române, Valentin Ștefan, susține că rezultatele au fost obținute prin investiții în echipamente moderne, eficientizarea activității și reducerea cheltuielilor. Strategia companiei a urmărit ca investițiile să genereze venituri suplimentare și să contribuie la dezvoltarea serviciilor.

Foto: Poșta Română

Unul dintre domeniile în care investițiile au avut efecte asupra veniturilor este corespondența. În acest sector, veniturile au crescut cu peste 100 de milioane de lei între 2023 și 2024, în principal după o investiție de șase milioane de lei în echipamente de tipărire și introducere a documentelor în plicuri. Pentru 2026, veniturile din corespondență sunt estimate la 636 de milioane de lei, potrivit datelor prezentate de conducerea instituției.

În perioada 2024-2025, compania a alocat 45 de milioane de lei pentru echipamente moderne de sortare și modernizarea a șase centre logistice din Cluj, București, Oradea, Timișoara, Galați și Craiova. Pentru 2026, activitatea de coletărie este estimată să crească cu aproximativ 17%, ceea ce ar însemna venituri suplimentare de circa 18 milioane de lei.

Investiții în tehnologie și clădiri, venituri mai mari

O altă investiție importantă a fost realizată în 2023, când Poșta Română a alocat aproximativ 14,5 milioane de lei pentru terminale mobile PDA, folosite de curieri pentru procesarea mandatelor și încasarea facturilor direct la clienți. În 2026, veniturile din încasarea facturilor au ajuns la 29,3 milioane de lei, cu aproximativ 19 milioane de lei peste nivelul din anul precedent.

Compania a urmărit și valorificarea mai eficientă a patrimoniului imobiliar. Unele centre logistice sunt relocate sau dezvoltate la periferia orașelor, unde costurile sunt mai mici, în timp ce spațiile centrale sunt închiriate către terți. În urma acestei strategii, veniturile din chirii au crescut de la 8,2 milioane de lei în 2021 la 22 de milioane de lei estimate pentru 2026.

Foto: Poșta Română

Reducerea cheltuielilor și reorganizarea depozitelor

Poșta Română susține că a redus consumul de carburant cu aproximativ 25% între 2021 și 2025, prin utilizarea unor vehicule mai eficiente. De asemenea, factura la energie pentru 2026 este estimată să fie cu aproximativ 20% mai mică decât în 2022, în ciuda creșterii prețurilor.

O altă măsură a vizat înlocuirea încălzirii cu lemne în numeroase oficii poștale cu radiatoare electrice. Consumul de lemne a scăzut de la cheltuieli de 3,2 milioane de lei în 2021 la 300.000 de lei în 2025, iar pentru 2026 este estimat la zero.

Compania a centralizat și activitatea de depozitare într-un singur spațiu, la nivelul administrației centrale din București, după ce anterior fiecare județ și sucursală avea propriul depozit. Procesul, finalizat în 2025, a presupus și reducerea cu aproximativ 300 de posturi a personalului implicat în gestionarea depozitelor. Pentru 2026, cheltuielile cu materialele consumabile sunt estimate la 8,4 milioane de lei, cu aproape 4,5 milioane de lei sub nivelul din 2025.

Potrivit conducerii companiei, au fost reduse și alte cheltuieli recurente. Costurile cu telefonia fixă, de exemplu, au scăzut de la 1,17 milioane de lei în 2021 la doar 3.000 de lei în 2025.

Conducerea Poștei Române susține că investițiile în sortare automată și terminale mobile au generat, numai în 2026, venituri suplimentare de aproximativ 37 de milioane de lei. Strategia companiei urmărește dezvoltarea unui model economic bazat pe investiții și eficiență, care să permită finanțarea propriilor proiecte de dezvoltare.